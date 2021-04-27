من الصحراء إلى كاتالونيا .. أزمات تكرس هدوء مواقف المغرب ومكر الإسبان

دون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة المغرب لأزمة إقليم كاتالونيا، اللحظة المفصلية من تاريخ “إسبانيا الحديثة”، تواصل الجارة الشمالية مشوار ترجيح كفة جبهة البوليساريو على حساب مصالح المغرب في تدبيرها لملف الصحراء.
وعمق استقبال إسبانيا للأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، باسم مواطن جزائري، من حدة ارتباك العلاقات بين البلدين، خصوصا وأن المغرب ظل محتفظا بمواقف متوازنة من قضايا عديدة تضر الطرف الإسباني.
ويتذكر المغاربة رفض بلادهم لاستقلال إقليم كاتالونيا (شمال غرب إسبانيا) وتشبتها بالوحدة الوطنية والترابية للإسبان، وذلك عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية المغربية.
ورغم الموقف المغربي بشأن انفصال كاتالونيا، إلا أن الإسبان لا يبدون أي نزوع لسلك الطريق نفسه في ملف الصحراء، خصوصا مع استمرار اعتراف إسبانيا بجبهة البوليساريو رمزيا (قنصليات)، واستقبال ترابها للعديد من “القيادات الانفصالية”.
ومعروف أن العلاقات المغربية الإسبانية ليست في أفضل حال، عقب تجميد الحوار البيني لمرات عدة واندلاع أزمات عديدة، يتقدمها إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين، ثم تدفق موجات الهجرة السرية صوب جزر الكناري.
نوفل البوعمري، خبير في قضية الصحراء، قال إن “إسبانيا يحكمها تردد تاريخي تجاه المغرب؛ فهي وإن كانت لا تعترف بالبوليساريو وتعتبر المكاتب الموجودة على ترابها لا تحمل أي صفة دبلوماسية، إلا أنها في لحظات ما يتداخل لديها الجانب التاريخي تجاه النزاع”.
ووفق البوعمري، يبدو أن إسبانيا لم تتخلص من هذا التوجه تجاه القضية الوطنية ومنطقة الصحراء، فـ”هذا الإرث التاريخي هناك من يريد مِن داخل الدولة الإسبانية جرنا إليه وجعل العلاقة بين البلدين محكومة به وبإخفاقاته السياسية في المنطقة”.
وأضاف المتحدث أن “مثل هذا التردد أو التخوف من المغرب يتجدد في لحظات ما، خاصة عندما يحقق المغرب انتصارا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا. ويمكن الإشارة إلى افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصليات بلدان عربية وأفريقية شقيقة وصديقة، وغيرها من الخطوات، أهمها ترسيم حدود المياه الإقليمية جهة المحيط الأطلسي بالأقاليم الصحراوية باعتبارها مياها تابعة للحدود البحرية المغربية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوات المُستحقة للمغرب أحيانا تُحيي بعض النزعات القديمة في علاقتها بالمغرب.
واعتبر البوعمري أن المغرب في جل الأزمات التي عاشتها إسبانيا، خاصة في مواجهة الانفصال، “كان له موقف واضح تجاه دعمه لوحدة إسبانيا، وتعاطى تعاطيا أخلاقيا مع الموضوع، ولم يقم باستغلال ضعف إسبانيا آنذاك تجاه الكاطلان لابتزازها”.
هذا الموقف المغربي القوي لم يقابله حسن الموقف من إسبانيا تجاه المغرب، حيث لم تحسم موقفها النهائي من نزاع الصحراء، ولم تفتح قنصلية لها بالداخلة، كما أنها ارتكبت خطأ دبلوماسيا وسياسيا خطيرا في حق المغرب والمغاربة عند استقبالها لزعيم مليشيات البوليساريو باسم مستعار وهوية مزورة.
وأكمل البوعمري تصريحه قائلا إن “الأزمة الحالية ينطبق عليها القول: رب ضارة نافعة؛ لأنها كشفت بعض ألاعيب إسبانيا تجاه المغرب، وعرَّت عن طبيعة مواقفها، وهي مطالبة اليوم بالإجابة على الأسئلة التي طرحها المغرب على الحكومة الإسبانية في بيان الخارجية المغربية”.
السبليوني بورقعة و الجزائري بوخروبة وجهان لعملة واحدة … النفاق و الكذب و البهتان و المراوغة وووووووو
ان الضعف المغربي و ليس الهدوء .
فقط تذكير واقعة جزيرة ليلى و كيف ظهر المغرب ضعيفا و هرول وزير الخارجية انذاك للاتصال بامريكا ، كي تحميه .
سؤال بسيط اين هو الاعتراف الامريكي ، في جلسة مجلس الامن الاخيرة ، دعت امريكا المغرب و البوليساريو للجلوس على طاولة المفاوضات و هو ما يشكل انتكاسه قوية و يظهر ان تغريدة ترامب على تويثر ذهبت مع اغلاق حساب الرسمي لترامب
ماتزال اسبانيا واهمة وتعتقد انها دولة استعمارية للمغرب وأنها لا يجب أن تعامل المغرب كسائر الدول الأوروبية وأمريكا في مجال حقوق الانسان فهي تتصرف بنوع من التعالي مع المغرب، لذالك فهي لن تقبل بمحاكمة غالي ولا بسجنه الا اذا تدخلت الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا و و و و….
اسبانيا من أكبر المنافقين للمغرب على صحرائه و موقفها متدبدب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء
يجب مراجعة جميع العقود كذالك مع دويلة اسبانيا ولا يجب الثقة فيها.
إسبانيا التي ابانت منذ هذه المدة الطويلة على النفاق والتردد في اعترافها بالصحراء المغربية.
كما يجب على المغرب الاعتراف بكتلونيا كدولة مستقلة و.إقليم الباسك كدولة مستقلة وكذلك الأندلس السلبية كدولة ذات سيادة ولم لا؟؟؟ و “لا غالب إلا الله”.
يجب من الآن فصاعدا التعامل بالمثل مع جميع الدول الأوروبية ” الند بالند والبادي أظلم”
يجب معاملة اسبانيا بالمثل يجب الترحيب بزعيم كتالوتيا وإعطائه مقرا رسميا لحزبه في المغرب ويجب الاعتراف بجمهورية القبايل بأنها جمهورية محتلة من طرف الجزائر وإعطاء لراءيسهم مقرا رسميا في المغرب وأهم شيئ هو تقوية الجيش الملكي بالسلاح والطائرات المتطورة حتى تخيف كل من فكر معادات المغرب إذا كان الجيش قويا بالسلاح والتدريب فالتذهب اسبانيا والجزائر إلى المزبلة الجيش الإسباني كان لقبه بورقعة لأنه كان يرقع ملابسه العسكرية
يجب المعاملةبالمثل أعطاء مكتب سياسي لانفصليي كاتالونيا في الرباط و العيون .و الضغط على اسبانيا بموضوع سبتة و مليلية المحتلتين