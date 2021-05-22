من أين يأتي دجاج KFC؟

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‫تعليقات الزوار

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  • الدجاج .. دجاجنا .. هانا
    السبت 22 ماي 2021 - 19:34

    صافي .. را المغريب .. اخويا .. واش نديرو .. لقيناه .. هاكا ..

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