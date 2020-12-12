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تعليقات الزوار4
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تمنيت نشارك معهم ونأكد لحماة الوطن أن المغاربة كلهم ممتنين لدكشي لي كايديروه
درتو اكبر شمس العشية ! هههههه
و غادي تشفي العديان فيما ملي قلتي الكويرة ميمكنش دوز ليها و خاص تقطع موريتانيا باش دوز ليها !! بيتي بلي مهياش تابعة للتراب الوطني المغربي و هذا خطأ في فظيييييييع
من ووووووجدة لصويرة ومن طااااااااانجة لكويرة وتحية خالصة للقوات المسلحة الملكية والدرك الحربي
المرجو ان تكون المسيرة التالية من طنجة الى سبتة و مليلية
جميل جدا مع تشجيعاتي ومتمنياتي لكم مستقبلا زاهرا بالعطاء