أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • omar
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    تمنيت نشارك معهم ونأكد لحماة الوطن أن المغاربة كلهم ممتنين لدكشي لي كايديروه

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    درتو اكبر شمس العشية ! هههههه
    و غادي تشفي العديان فيما ملي قلتي الكويرة ميمكنش دوز ليها و خاص تقطع موريتانيا باش دوز ليها !! بيتي بلي مهياش تابعة للتراب الوطني المغربي و هذا خطأ في فظيييييييع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ناشط مع راسي
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    من ووووووجدة لصويرة ومن طااااااااانجة لكويرة وتحية خالصة للقوات المسلحة الملكية والدرك الحربي

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سي براهيم
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    المرجو ان تكون المسيرة التالية من طنجة الى سبتة و مليلية

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لحسن
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    جميل جدا مع تشجيعاتي ومتمنياتي لكم مستقبلا زاهرا بالعطاء

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

مواضيع ذات صلة

صوت وصورة
أمريكا تصحّح خريطة المغرب
السبت 12 دجنبر 2020 - 22:10 43

أمريكا تصحّح خريطة المغرب

صوت وصورة
إدمان الألعاب الإلكترونية
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:47 4

إدمان الألعاب الإلكترونية

صوت وصورة
أربعون عاما من المعاناة
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:12 1

أربعون عاما من المعاناة

صوت وصورة
آسفي تتغلب على الوداد
السبت 12 دجنبر 2020 - 20:53

آسفي تتغلب على الوداد

24 ساعة