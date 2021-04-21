من قتل "الداه ولد البندير"؟

كذبت مصادر مطلعة الرواية الصادرة عن بعض وسائل الإعلام الفرنسية، التي تناقلتها وسائل إعلام وطنية، حول مقتل “الداه ولد البندير”، قائد ما يسمى جهاز الدرك عند البوليساريو، القائلة إن “البندير قتل في عملية استعملت فيها القوات المسلحة الملكية طائرة إف 16”.

وأوضحت المصادر نفسها أن استعمال طائرة “إف 16” ليس بالسهولة التي يتصورها المتتبعون؛ إذ إنها من الطائرات القوية التي لا يمكنها “التستر على عملياتها”، فضلا عن كون ضرباتها تترك أثر كبيرا على الأرض، بينما عملية قتل البندير ليس فيها أي دليل حول السلاح المستعمل، بل إن بعثة المينورسو المكلفة بالإشراف على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، اكتفت بالقول إنها “أخذت علما بالأنباء التي تحدثت عن مقتل قائد جهاز الدرك، وإنها غير قادرة على تأكيد هذه المعلومات”.

وأكدت المصادر ذاتها أن المغرب، بخلاف البوليساريو، ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، مع ما يتطلب الأمر من جدية وحزم في حالة حصول أي انتهاك.