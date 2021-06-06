أول الانفصاليين المعادين لأمن ووحدة المملكة المغربية.. من يكون غالي “الرخيص”؟
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تعليقات الزوار27
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بومدين راح وترك جريمة ‘جارية’ ستكون وبالا عليه في قبره يوم القيامة… ترك مشكلا بين شعبين وبلدين شقيقين وترك ورثته من الكابرانات الاشرار والحمقى… الناس تترك صدقة ‘جارية’ وهو ترك جريمة ‘جارية’ والعياذ بالله!! عقلية عسكرية مريضة لايوجد لها… دواء…خلاصة القول.. البوليساريو ابن غير شرعي من ام جزائرية. وأب ليبي اسباني كوبي…. والسلام
الصباح لله،فتحت هسبريس و لقيتو هو الاول ف الاخبار،وجه الشر،حتى هذا نسميه زعيم،الزعماء تايكون عندهم كاريزما و تايكونو مثقفين.هذا حتى علاقة،بحالو بحال الرئيس الجزائري ،الكلاخ المبين.
خائن. عامل مخابراتي لصالح الجنرالت وإسبانيا
مسخوط الوالدين
مجرم ومغتصب النساء
مكروه عند المغاربة wanted
متشرد وسيموت متشرد
Noter:Les ennemis de notre intégrité territoriale sont nombreux et pour de nombreuses raisons, qui se manifestent par l’avidité pour le bien de la région, l’envie psychologique, et la peur que le Maroc puisse restaurer ses empires historiques ; Mais les principaux ennemis sont l’Algérie et l’Espagne, chacun d’eux voulait porter la sécession comme couverture, diriger la communauté internationale jusqu’à son entrée dans la région, puis peu de temps aprèsLa propagande malveillante prendra fin, et le nom du peuple sahraoui utilisé comme couverture prendra finEnsuite, le loup mange sa victime, et après avoir mangé, le loup et sa famille vivent dans la région comme ils le souhaitent ; Comment manger la victime est abondante et disponible pour le loup.
براهيم غالي بنبطوش هو لص رئيس عصابة و عميل لعجزة العسكر الناهب لثروات الشعب الجزائري المغلوب
هو بطيطيش بن بطوش . الخائن للوطن و مرتزق و قاتل ومغتصب و… . قبح الله سعيه و اقسم ظهر كل من يريد تقسيم المغرب .
ابراهيم غالي …مرتزق لقيط و نحن المغاربة من أعطوه أهمية كبيرة أكثر من حجمه .
غالي ينحدر من شجرة خبيثة ليس لها قرار
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ليس بزعيم وسيبقى فاشل حياته كلها لإنه يلعب في يد جيران السوء رغم أننا نشترك معهم في الدين الإسلامي وذات يوم ستكشف اللعبة بإذن المولى عز وجل رغم الكيد علينا ودفع دولا الغاز من أجل زعزعة إستقارر المملكة الشريفة النصر النصر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تحياتي وتحياتي للجميع
ما أخذه عبدالعزيز سيأخذه غالي
اثار انتباهي انحناء شنقريحة له و اعطائه التحية العسكرية للرخيص…
يااااا لك من دليل يا شنقريحة…اسد على الشعب الجزائري و قط امام اعضاء البوليساريو….
هل رأى الشعب الجزائري الآن من الذي يحكمهم….تحكمهم عصابة من اللصوص و المرتزقة و قطاع الطرق.
الشعب الجزائري يعاني على ابواب الستشفيات الحكومية و المرتزقة يتم اكتراء الطائرات بمئات الألآف من الاوروهات لنقلهم للإستشفاء…
ايها الذليل شنقريحة…حري بك ان تنحني لشعبك و تعطيه السلطة…لا للمرتزقة المجرمين….
يا مافيا التزوير.
لا زعيم لا والو ..غي بيدق كيلاعبو به .. يلعب دور زعيم في لعبة دنكشوطية شنقريحية تبونية زبالية وهمية ..يحسبون أنهم انتصروا ثم يعيدوا اللعبة..
أغلب دول العالم لايعلمون مدى خطر تنضيم البوليزاريو الإرهابي ومن يدعمهم على السلم والأمن الدولي هاذ الشخص المرتزقة الرخيص أخطر إرهابي مجرم على مستوى العالم وبلاشك تنضيم البوليزاريو الإرهابي أخطر من تنضيم داعش وابكوحرام النيجيري
هو مجرد بلطجي لدولة بورقعة في الصحراء المغربية ترعاه دولة الكابرنات الغبية .
من هو إبراهيم غالي؟ هو من اصول صنداليستانية و اعتنق الديانة البطوشية باسبانيا على يد حكام الجزائر و هو طريح الفراش بالمستشفى العسكري بقصر المرادية….
اللهم من أراد ببلادنا المغرب بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره
واجعل تدبيره تدميرآ عليه .. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ..اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين
#اللهم لا ترفع لهم رآية ولا تبلغ لهم غاية ..وحسبنا الله ونعم الوكيل
غالي هو خائن بلده المغرب الجبهة ﻹنفصالية وكاوكبها في تندوف لها مذهب شيوعي ديكتاتوري عسكري ﻻ يمكن أن تكون مذهابيتهم منسجمة مع مذهب الحر الذي تتمسك بها ساكنة صحرائنا التي تعيش في جو من الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلدهم أفضل من النظام الدكتاتوري العسكري الذي ﻻيشفق ولا حنان له.
هذا الرخيص أصبح ورقة محروقة متابع من طرف القضاء الإسباني (الذي هو الآخر في المحك الديمقراطي) وزيارته في المستشفى الجزائري من طرف تبون وشنقريحة ما هو إلا سيناريو للتمثيل والإستهلاك الإعلاني الصحراويين المحتجزين بتندوف من أجل خدماتهم بقوة الجزائر وأنها تحرس رئيسهم ولن يمس بأي شيء من طرف القضاء و غيره . وفي القريب العاجل سيتم التخلص منه عن طريق الإعلان على وفاته بكورونا كما تمت تنحية الجنرال السابق للجيش الجزائري وسيتم ده دماء جديدة في الكره للمغرب عبر أمين عام جديد مطيع جدا وحاقد أكثر للمرحلة المقبلة
فجنرالهم واستخباراتها الضعيفة ستجعل الجزائر في مصاف الدول المتأخرة رغم الإمكانيات الهائلة وسيبقى المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إنشاء الله .
الله الوطن الملك
هذا العميل الذي لا أستطيع ذكر أسمه أنهى استقباله من طرف اسبانيا حقبة من العلاقات المغربية الاسبانية، و برز عهد جديد من هذه العلاقات تعتمد على الندية و المعاملة بالمثل و العين بالعين و السن بالسن و المبادئ أظلم، بدلا من سلوك التعالي و فرض الفكر الإستعمار البائد ،
ما نحب أن نعرف من هو كفى عن لقب الوسخ، إنفصالي عدو لوطنه خائن للمغاربة
لماذا لايحرر المغرب مذكرة اعتقال ضد قادة الانفصاليين بتهمة المس بسيادة الدولة ؟ ام حادكين في الخلايا النحلية والنملية
سيرحل كما رحل من سبقوه من الخونة وستبقى الصحراء مغربية الى الابد قبله كان ع العزيز المراكشي دمية في يد كبرانات فرنسا وقد سبقهما في الرحيل بومدين وبنجديد وبوتفلقة وسياتي دور تبون والصحراء يرفرف فوقها العلم المغربي العزيز فلا تولوا اي ااهتمام لنباح الخونة والاعداء المغرب في صحرائه والصحراء في المغرب مها فعل من قضوا نحبهم ومهما سيفعل من لا زالوا قيد الحياة نخن بقوة الله صخرة صلبة ستتحطم عليها كل امال واحلام وطموحات الاعداء
من فضلكم لا تنادوه بعد اليوم باسم غالي ،إنه أرخص من ثمن البصلة في المغرب .إسمه الحقيقي هو بن بطوش .
من.هو.ابراهيم.ارخيص.هو.واحد. الفوط. كيمسحوا.عندها. الكبرنات. الجزائر. الصباط. اديالهم.
اقذر وأنتن خاءن وجاسوس وعميل وجد فوق كوكب الأرض….تخونوني العبارات والمفاهيم في وصف هذا الوغد المجرم.
الاوروبين يتبجحون بحقوق الانسان والديموقراطية فقط فيما يخصهم ولكن لما تأتي لشيء يعارض مصالحهم تبقى الديموخراطية حبر فوق ورق !؟ كيف يعقل ان يكيلوا بمكيالين !؟ لما يدافع الفلسطينيون والافغان ووووو حن حقوقهم وبلدانهم يصبحون ارهابيين وتذهب امريكا واوروبا بترسانتها العسكرية لمحاربة ذوي الحقوق وترسيخ حكام ديكتاتوريين !؟ ولكن عندما يتعلق الامر بوحدتنا الترابية والتي تتمثل في الصحراء المغربية تجد الاسبان والالمان والفرنسيين ووو والجزائر يدعمون الارهابيين مثل جبهة العار التي كانت سببا رئيسيا في فقر الشعب الجزائري. والله المستعان!!؟؟
لنصدق بأن إبراهيم غالي عذب اسبان ومغاربه لانه يعتبرهم حسب فكره ومعتقده اعداء!؟؟ لماذا يعذب النظام المغربي أبناءه وهناك شهادات موثقة لمعتقلين مغاربة يتحدثون عن تعذيبهم بابشع انواع التعذيب داخل السجون وبشهادة منظمات دولية في مجال حقوق الإنسان..