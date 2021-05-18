مهاجرون من "جنوب الصحراء" يقتحمون مليلية
هسبريس - متابعةالثلاثاء 18 ماي 2021 - 10:31
اجتاز 86 مهاجرا من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، اليوم الثلاثاء، السياج الحدودي لثغر مليلية المحتل انطلاقا من إقليم الناظور.
وجاء ذلك بعد تدفق الآلاف، منذ يوم أمس ،على ثغر سبتة المحتل قادمين من تخوم الجيب الرازح تحت التواجد الإسباني.
وقالت الشرطة الإسبانية في مليلية، في بيان، إن “أكثر من 300 شخص، يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا اجتياز السياج فجر الثلاثاء .. ونجح 85 رجلا وامرأة واحدة في الدخول”.
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