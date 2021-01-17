مهدي بنعطية يقترب من قميص "بارما" الإيطالي

دخل مسؤولو بارما الإيطالي لكرة القدم في مفاوضات جادة مع الدولي المغربي الأسبق مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، بغية ضمه إلى صفوف ناديهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق ما كشفته مصادر “سكاي سبورتس إيطاليا” فإن العميد السابق لأسود الأطلس قد يعود إلى أجواء التباري بالقارة الأوروبية، بعدما قررت إدارة بارما التفاوض معه من أجل ضمه إلى المجموعة، وذلك للاستفادة من خبرته وتعزيز الخط الخلفي الذي يعاني في الكالشيو بعدما استقبل 33 هدفا خلال 17 جولة.

وقال الصحافي الإيطالي دي مارزيو، خبير الميركاتو في قناة سكاي سبورتس: “مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس وروما السابق، سيكون في دفاع بارما”، مشيرا إلى أن “بارما يحاول بالفعل مع بنعطية”، وزاد: “كان هناك عرض، والآن يتوقع رد مهدي هذه الأيام لأن بارما يريد إقناعه.. العملية معقدة ولكن هناك محاولة جادة جارية من أجل ضمه”.

ويتطلع نادي بارميزان تحت قيادة المدرب روبيرتو دافيرزا إلى تعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة تملك خبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية، وحدد ملف بنعطية البالغ من العمر 34 سنة كأهم الأسماء القادرة على مساعدة الفريق للنجاة بجلده من وضعيته الحالية، إذ تحتل المجموعة حاليا المركز ما قبل الأخير برصيد 12 نقطة، وباتت مهددة بالنزول إلى القسم الثاني.