مستهدَف بالقتل يشتكي إرهاب البوليساريو إلى النيابة العامة في العيون

بعد انتقال مرتزقة جبهة البوليساريو إلى مرحلة الدعوة إلى إشاعة الفوضى في مدن الصحراء المغربية، عبر إنشاء مجموعة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التصفية الجسدية لمعارضي الطرح الانفصالي للجبهة من الصحراويين المقيمين في المغرب، توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة العيون بشكاية في شأن السبّ والشتم والتهديد بالقتل، ضدّ مجموعة من الأشخاص الذين أنشؤوا، بتحريض من جبهة البوليساريو الانفصالية، مجموعة سمَّوْها “كتيبة التصدّي للخونة والعملاء والأعداء”.
وجاء في الشكاية التي رفعها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون بادي عبد ربو، وهو أحد الصحراويين الذي طالهم التهديد بالقتل من طرف مرتزقة البوليساريو، أن التهديدات بدأت تنهال عليه وزملائه في قناة على “يوتيوب” يفضحون فيها جرائم الجبهة في سجن الشهيد بتندوف، وصلت في الآونة الأخيرة إلى التهديد بالقتل.
وأشارت الشكاية إلى أنّ الدافع الحقيقي لإنشاء ما يسمى “كتيبة التصدي للخونة والعملاء والأعداء” رغبة إرهابيي البوليساريو في إخراس معارضيهم، ومنهم بادي عبد ربو، الذي فضح قتل “الجبهة” عددا من الشباب الصحراويين في سجن الرشيد بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري، موثقا ذلك بشهادات ضحايا نجوْا من القتل.
ودفعت الضربات الكثيرة التي تعرضت لها البوليساريو خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أحداث تحرير معبر الكركرات واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، الجبهة الانفصالية إلى محاولة إسكات أصوات معارضيها بهدف الحيلولة دون توسُّع دائرة الغضب عليها من طرف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وأصبح معارضو البوليساريو المقيمون في المدن الجنوبية للمملكة تحت طائلة التهديد بالتصفية، فعلاوة على التهديدات الصادرة عما يسمى بـ”كتيبة التصدّي للخونة والعملاء والأعداء”، تصدر تهديدات مماثلة من أشخاص آخرين موالين للجبهة.
ومن بين المهددين بالقتل ناشط صحراوي يدعى بوزيد مولاي، كتب في صفحته على “فيسبوك” أنه تلقى تهديدا من طرف شخص ينتمي إلى عائلة تدعى أهل السويح للسكوت عن قيادة البوليساريو، تحت طائلة الانتقام منه في حال عدم استجابته لذلك.
وقال عبد ربو، مسؤول لجنة الإعلام والتواصل بحركة “صحراويون من أجل السلام”، التي أنشأها تيّار معارض للبوليساريو، في شكايته الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، إن إنشاء الحركة التي تضمّ عددا من قيادات الجبهة سابقا، أجّج غضب هذه الأخيرة، لأن الحركة تسعى إلى صيغة سياسية توافقية لنبذ الحرب في الصحراء، والتوافق مع المغرب.
وأشارت الشكاية إلى أنّ المجموعة التي أنشأتها جبهة البوليساريو تحت مسمى “كتيبة التصدي للخونة والعملاء والأعداء والقبليين”، وتتبنى شعار “وراء العدو في كل مكان”، تضم أشخاصا يسكنون في الأقاليم التابعة لدائرة محكمة العيون، وآخرين يقطنون بموريتانيا وإسبانيا وفرنسا.
وأكد صاحب الشكاية أنّه وثّق كل التهديدات التي توصل بها عبر حامل ممغنط (قرص مدمج)، وكذا أرقام هواتف المنخرطين في المجموعة التي تصدر عنها التهديدات بتصفية معارضي البوليساريو، مبرزا أنّ الغاية من تأسيس هذه المجموعة هو “الإعداد لشبكة تنوي ثني الصحراويين عن التعبير عبر آلية الترهيب والوعيد بالقتل”.
وبحسب المعطيات التي أوردها المشتكي في شكايته، فإنّ إحدى التهديدات التي طالته توصّل بها من طرف ابن أخت إبراهيم غالي، “زعيم البوليساريو”، ويُدعى بلاهي جعيدر، يقطن بمخيمات تندوف، ملتمسا من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، إعطاء أوامره لاتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف عن المنخرطين في الشبكة المحرّضة على تصفية الصحراويين المعارضين للجبهة، داخليا ودوليا، في إطار التعاون القضائي المبرم بين المغرب والدول الأخرى التي يتواجد فيها أعضاء الشبكة.
La sécurité civile doit être renforcée dans tous les quartiers de la ville, les militants doivent être dénombrés et leurs mouvements surveillés à tout moment. Et mettez des caméras dans tous les lieux. et la surveillance à distance. et créer une organisation secrète contre leurs organisations pour les liquider, avant leurs contre-mesures. Ensuite, le Polisario doit être mis dans les tranchées d’une organisation terroriste. une révolution basque a-t-elle réussi ou obtenu des gains territoriaux en Espagne? non absolument pas.
Maintenance, tout est enfantin. pas de politique ni de diplomatie, tout est devenu des jeux d’enfants; Insulter en déformant les images des rois et des présidents est inacceptable, tout comme insulter
السلام عليكم
سبحان الله العرب مقابلين بعضهم البعض.
الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها.
ايقتلوا الدبان اش عندهم ميقتلوا غير بغين طلع سميتهم في الاعلام الي 45سنة والعسكر الجزا ءر سدين عليهم فالكوري كيف الدجاج غير بلبلا
هذه نقطة إيجابية لصالح المغرب حيث يجب على دبلماسيتنا التحرك لدى المنظمات الدولية و الدول الصديقة لفضح الصفة الارهابية التي أصبحت البوليزاريو ترتكز عليها و من تم تصنيفها كمنظمة إرهابية.. و كذلك تصنيف الجزائر كدولة حاضنة للإرهاب ..
القضاء يجب ان يكون حاسما في اتجاه هذه القضايا التي تستوجب السرعة ….القضية الوطنية لا تحتمل التاجيل والتراخي بل تتطلب الحزم اتجاه اعداء الوطن.
على السلطات حماية كل مغربي غيور على بلده و وضع العميلة اميناتو حيدر و أخواتها تحت المجهر. و هذه المخلوقة الغريبة بالذات ينبغي الحذر من تحركاته المشبوهة ذاخل و خارج الوطن.
هههه هد الصراع له صدى في الجزائر وحدها
اما العالم فهو مشغول بمشاكله الداخلية وكورونا
هل يعقل شعوب حرة يحكمها الجيش ????
المغاربة يعلقون الا بالسلبي للجزائر ويصفوننا بجارة السوء وفي نفس الوقت تراهم يدخلون الى اراضينا من اجل كسب لقمة العيش انا لا اقهم شئ يعني ياكلون غلتنا ويسبون ملتنا
هؤلاء يمثلون المعنى الحقيقي للإرهاب و يجب تصنيفهم كمنظمة إرهابية
اسيدي حيدو هده الثامنة راه صبرنا شهور عليها عاد نشوفوا هذا بوزبال،راه حنى لي غادي نتافضوا راه صبر تقادة،شوفوا مشاكل الداخل.راجع نفسكم او حشموا واش كورونة تتخرج مع الثامنة.
يجتمع اليهود المغاربة في #اسرائيل على أن #ملكنا_خط_احمر . وهذا ما يقوله كل إسرائيلي شريف.
اليهود المغاربة طلعو رجال على الشمايت ديال الجزائر. بعد كل الدعم الذي قدمه محمد الخامس سرقوا الأراضي المغربية و اليوم يدعمون ميليشيات إرهابية لتقسيم المغرب. ديما مغرب ديما إسرائيل
Nous devons tous nommer ces gens terroristes depuis maintenants, le Polisario est un groupe terroriste
خرج العشرات من اليهود المغاربة في إسرائيل للتظاهر والتنديد بمحاولات عصابات الحكم في الجزائر لرمز المملكة والأمة المغربية الملك محمد السادس.
و تناقل إعلاميون إسرائيليون صور الوقفة الرمزية حاملين صور الملك محمد السادس و العلمين المغربي و الإسرائيلي.
نظام الجنرالات العجزة المتحجرة في الحكم في قرية السنافير الإقليمية لايهمها لا الإسلام ولا الكفار وتحتجز الشعب الجزائري لمدة 58سنة وبغض افراد الشعب الصحراوي المغربي لمدة 45 سنة وهو نظام شيوعي أكتر من الشيوعين الأصليين والكل يعرف مصير الاتحاد السوفياتي الشيوعي الدي تفكك إلى دويلات صغيرة فيما بعد وهدا يلخص كل شيء ويفسر كل شيء تقريبا
أين هي المقاربة الامنية والعدالة ؟؟؟ جميع مدن الصحراء المغربية مليئة بالخونة, الدولة وفرت لهم السكن مجانا وراتب شهري وتحت أعين ومرأى السلطات ينشرون خرقاتهم في الشرفات وتسمع برامجهم وموسيقاهم التي تسب السلطة والمغاربة عامة ويقومون باحراق العجلات والحاويات وترهيب الجيران…يجب أن تعلموا أن هناك آناس معروفون في الصحراء يسترزقون من القضية الوطنية وأصبحوا أغنياء ومصلحتهم أن لا ينتهي الملف.
يجب تصحيح المقيمين في المغرب و استبدالها ب ما يليق
المغرب خسر الملايير على الصحرا من 1975 ومن يحلم بإنفصالها فهو يحلم ،أتمنى أن يتم الإهتمام بمناطق أخرى بالمغرب
عطو غير الضوء الاخضر المغاربة اللي ف الأقاليم الجنوبية وغادي اسمشروهوم …اش عندهم ما يديرو ….
ماذا ننتظر كي نضبط كل ما يسمى انفصالي الداخل ؟؟؟ ويحاكم بكل قساوة او يطرد خارج المملكة لان كل تساهل مع هؤلاء ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة وحدتنا الترابية كما سيشجع اخرين على التطاول علينا !! نطلب الحزم والصرامة ؛ فلنطبق مقولة الرءيس بوش : اما معي اوضدي. وكفى من التساهلات لانها تبدو لهم ضعفنا
الرد على omar.dz بالله عليك عن أي غلة تتكلم وأنتم تقفون طوابير على شكرة حليب وكيلو بطط وكيلو سميد أما السردين والموز فهدا حلم كل جزائري كفاك كذب على نفسك أما نحن فنعلم ما الذي يجري،في بلدك الميت إكلينيكيا
الى صاحب التعليق رقم 8. ان المغاربة ليسوا كما تعبر اذا كانوا عندكم فليس انكم تتصدقون عليهم بل كلهم عمال مؤهلون في النقش والجبس والخشب والبناء وغيره ؛ انهم يشتغلون بعرق جبينهم ويصنعون لكم ما لا يعرفه عمالكم ؛ فهذا يسمى عمل. وشغل مؤدى عنه خاصة انكم لا تتوفرون على يد عاملة مؤهلة وفنية
الى رقم 8 يدخلون المغربة الى اراضيكم عليك ان تشكرهم لأن ليس لديكم رجال من يخدمون بلادكم ليست لديك كفاءة لاتفقهون شئ في صناعه التقليدية في الجبص وزليج و حراف اخرى المغاربة اسيادكم عليك ان تشكرهم لا انتشتمهم وهاد من شيامكم سب وشتم المغربي حين يدخل بلادك لايطلب بل يشتغل ويصنع لك مالى تفقه فيه انت شئ يا هادا المغاربة اسيادك ونزيدك
الله الوطن الملك
كل دالك بسبب الفشل الدريع وبسبب الازمة المالية النضام الجزائرية انهم فقط مجموعة من السكارة والكسلاء والمتشردين هدا يدل انهم وصل بهم الحال الى الفشل والتمرد على نفسهم هم فقط خونة مرتزقة متشردون لابد ان يحاسبون بسبب الترهيب