مهرجان الأقصر يتوج "زنقة كونطاكت" المغربي

تمكن فيلم “زنقة كونطاكت” للمخرج المغربي إسماعيل العراقي من الفوز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي أسدل الستار على فعاليات دورته العاشرة مساء الأربعاء.

وعادت جائزة أحسن فيلم في دورة هذه السنة لفيلم “وداعا أيها الحب” للمخرجة التنزانية أكوا ماسانجي، بينما منحت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان جائزتها الخاصة لفيلم “مكيف هواء” من أنغولا، كما نوهت بأداء الممثل المصري خالد الصاوي في فيلم “للإيجار”.

وضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ثمانية أفلام، فيما تشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري أمير رمسيس، والمخرجة التونسية ليندا بلخيرية والسينمائي النيجيري ميكل باريش.

ورفع المهرجان هذا العام شعار “عشر سنوات من الخيال”، وحملت الدورة اسم الممثلة المصرية الراحلة مديحة يسري.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم “وداعا” من غانا، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “حبر أخضر” للمخرج المغربي يزيد القاديري، كما نوهت اللجنة بالفيلم السوداني “هذه رقصتي فاسمعوا”.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة فيلم “فاريترا” من مدغشقر، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “مع التيار نحو كينشاسا” من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن فيلم “زنقة كونطاكت” ومدته 120 دقيقة، هو إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي مشترك، من بطولة خنساء بطمة وأحمد حمود وسعيد باي ومراد الزاوي وفاطمة عاطف، وتدور أحداثه حول علاقة بين عازف سابق لموسيقى الروك وبنت ليل ذات صوت ذهبي في مدينة الدار البيضاء؛ إذ يحاول هو الإقلاع عن تعاطي الهيروين بينما تسعى هي للهرب من حياة الشارع ولا يجد كلاهما سوى الموسيقى ملجأ.