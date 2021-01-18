مهرجان ترويض الثيران

شارك العديد من الأشخاص في مهرجان “جاليكاتو” للثيران في قرية “تاميل نادو” الهندية.

المهرجان الذي يقام سنويا يتطلب من الرجال المشاركين محاولة الإمساك بالثور والسيطرة عليه لمدة قصيرة من الزمن ومن يستطيع القيام بذلك يفوز بجائزة تحددها اللجنة المسؤولة عن المهرجان.

يعود تاريخ هذا المهرجان العنيف إلى 2000 سنة تقريبا والمثير للاهتمام أن المحكمة العليا في الهند كانت قد منعت المهرجان ولكن بسبب المظاهرات الشعبية المطالبة بإحيائه ألغت المحكمة قرارها.