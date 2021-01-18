مهرجان فاس الدولي يرفع شعار "الأندلسيات الجديدة"

أعلنت جمعية فاس سايس أنها ستنظم، من 4 يونيو القادم إلى 12 منه، المهرجان الدولي للموسيقى العريقة في دورته 26، وذلك تحت شعار “الأندلسيات الجديدة”.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد اللقاء الذي جمع عبد الحميد بن مخلوف، رئيس جمعية فاس سايس، والأنثروبولوجي الدكتور فوزي الصقلي، المدير العام للمهرجان، بحضور عبد القادر الوزاني، مدير الطاقم الإداري.

وأكد كل من عبد الحميد بن مخلوف وفوزي الصقلي أن “مهرجان فاس الدولي للموسيقى العريقة يعد تراثا لا ماديا ينهل من عراقة حضارتنا المغربية على امتداد قرون، في تناغم روحي ينصب في بوتقة المعرفة والروحانية، مستمدا غناه من تنوع الثقافات والديانات؛ كما يعتبر اختيار هذا المحور استمرارا لإستراتيجية سياسية تطور هذا التوجه منذ 12 قرنا، الذي يسمو الآن إلى أعلى المراتب بنظرة استشرافية تحت رعاية الملك محمد السادس”.

وأضاف المصدر ذاته أن “التظاهرة ستظل لحظة للتفكير ولاستخلاص عصارة مميزة؛ ذلك أن هذا النموذج يسعى إلى روح الأخوة التي سادت الأندلس وجعلت فاس والمغرب تراثا حيا ومشروعا مستقبليا”.