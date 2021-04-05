مهنيون يتحدون القوانين والقرارات بتحويل البيضاء إلى موقف للحافلات

تحول شارع محمد السادس مدينة الدار البيضاء إلى محطة جديدة لحافلات النقل بين باقي مدن المملكة، أمام أنظار السلطات المحلية والمصالح الأمنية.

وأضحى الشارع المذكور، في ظل الاستمرار في إغلاق المحطة الطرقية “أولاد زيان”، قبلة لعدد من الحافلات التي تعمل على نقل المواطنين صوب وجهات مختلفة.

ويضطر الكثير من المواطنين الراغبين في السفر صوب مدن أخرى انطلاقا من بالعاصمة الاقتصادية إلى التوجه صوب شارع محمد السادس، قصد الحصول على مقعد بإحدى الحافلات رغم غلاء أسعارها.

وبات الشارع المعروف بـ”طريق مديونة” يشهد اكتظاظا كبيرا، بسبب توقف الحافلات على جنباته، ناهيك عن توافد سيارات الأجرة الصغيرة المحملة بالمواطنين الراغبين في السفر وأغراضهم.

وتعمل بعض السيارات الخاصة على نقل الركاب من مكان اقتناء التذاكر صوب شارع محمد السادس أو بعض الأزقة في كاليفورينا، حيث تتواجد الحافلات التي سيستعملونها صوب وجهاتهم.

واستغرب الكثير من المتابعين عدم تدخل السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات، للحد من الفوضى التي تقع على مستوى شارع محمد السادس وغيره بسبب وجود هذه الحافلات.

وأكد مواطنون أن السلطات طالما تغض طرف العين عن وجود هذه الحافلات بشوارع الدار البيضاء، ما يسيء إليها كمدينة اقتصادية، فالأجدر بها أن تقدم على فتح المحطة الطرقية أولاد زيان.

وعبر عدد من المهنيين في القطاع عن تذمرهم من عدم تدخل والي الجهة وكذا المسؤولين على القطاع لفتح أكبر محطة طرقية بالمملكة، والتخفيف من معاناة المواطنين الراغبين في التنقل.

وشدد هؤلاء المهنيون على أن السلطات مطالبة بالإسراع بفتح هذه المحطة، تفاديا لمزيد من الاحتقان وتخفيفا من معاناة شريحة واسعة من “الكورتية” والباعة وغيرهم الذين يعيشون داخلها.