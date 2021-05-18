مهنيون يستبشرون بتراجع "كورونا" ووفرة اللقاح لإنعاش قطاع السياحة

مع تدفق شحنات جديدة من اللقاح ضد كورونا إلى المملكة وتراجع معدل انتشار الفيروس، تتجدد مطالب التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في البلاد، التي ما تزال تقض مضجع المغاربة وتحد من حركتهم، خاصة خلال الفترة المسائية التي يتزايد فيها النشاط التجاري والسياحي، خصوصا في فترة الصيف.
وأطلق العديد من النشطاء نداء إلى السلطات المغربية من أجل إعادة النظر في الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة حاليا في البلاد، خاصة في ما يتعلق بالإغلاق الليلي ومنع التنقل وفرض رخص السفر، كما ارتفعت أصوات التجار والحرفيين والعاملين في المجال الخدماتي والسياحي لتجاوز حالة “الجمود”.
وتشهد غالبية المدن المغربية تراجعا ملحوظا في معدل انتشار الفيروس وسط المغاربة، كما أن الوضع الصحي أصبح متحكما فيه، بحيث لم يعد يتجاوز متوسط سبعين إصابة في اليوم، وهو ما دفع مواطنين إلى المطالبة برفع قرار الإغلاق والتشديد على بعض المدن.
ويمني مواطنو بعض المدن السياحية النفس بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وتؤكد وزارة الصحة ضرورة احترام تدابير الوقاية من “كوفيد-19” ومواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على نظافة اليدين، غير أن هذه الإرشادات لم يعد لها وجود في الشارع المغربي.
وقال سعيد محيد، رئيس المرصد المغربي للسياحة، إن “الفاعلين السياحيين متفائلون وينتظرون أخبارا إيجابية قبل بداية الصيف حتى يتمكنوا من تقديم عروض سياحية متنوعة ومتميزة للمغاربة”.
وأضاف محيد في تصريح لهسبريس: “القرار الحكومي يجب أن يكون واضحا، ونحن في أتم الجاهزية لمباشرة الموسم السياحي خلال عطلة الصيف، ولا بد من دعم هذا التوجه من خلال فتح الحدود الجوية وترك الناس يتنقلون بين المدن بدون تضييق”.
وسجل المسؤول ذاته “حركية نسبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي”، موردا: “ننتظر قدوم مزيد من السياح المغاربة والأجانب مع إعلان السلطات فتح المجال الجوي”.
ويسعى المغرب إلى تحقيق مناعة جماعية بتلقيح 70% من المواطنين، لكن يبدو أن هذا الطموح يصطدم بواقع تأخر التوصل باللقاحات.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون حقنة من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني، وسيكون عليها تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل تنويع مصادر التطعيم ضد كورونا.
جدير بالذكر أن التلقيح همّ في البداية أساسا الأشخاص الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية، من أطر صحية وأمنية وتعليمية، وأعطيت الأولوية بعد ذلك للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، وشرع مؤخرا في تعميم التلقيح على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة.
عدد الحالات اكبر من 70 حالة يوميا نظرا لتزامن عطلة العيد مع عطلة نهاية الأسبوع
الله يعفو علينا من هاد الوباء
الصورة المرفوقة بالموضوع
هي منطقة راس الماء تبعد عن تازة ب 10 كلمترات مكان جميل انصحكم بالزيارة له
فتحوا الحدود وخلية ناس تستزق،،،ناس عندها الاف،،،وتساعد مواطنيها وفاتحة الحدود،،،انتم لا مساعدة وسادين على البشر،،،ولمقدم رجع شخصية كبيرة هههه،،،اغنياء البلاد زعما ميقدو يبنيوو سبيطارات،،،اخنوش غير درهم في لتر لمدة أسبوع يبني سبيطار،،،،ولا كلشي ماشي ديالو. هو غير واجهة،،،ولفلوس ديال شخص ثاني
#كلنا مع فتح الحدود .راه والله تاهدا هو الخل الوحيد لينا ولبلادنا
إن شاء الله تعود الحياة إلى طبيعتها العديد من الأسر تعيش من قطاع السياحة و إن إستمر الإغلاق هذا الصيف فهو بمثابة الضربة.
الصورة أعلاه لي منتجع راس الما إقليم تازة
كل دول العالم تحلم باختفاء الوباء والرجوع إلى الحياة العادية بما في ذلك الاقتصادات الكبرى ٠لا داعي لجعل المغرب استثناء فنحن أصغر من أن نقرر زمن انتهاء الوباء والرجوع إلى الحياة العادية٠
او الله ما جات غير في العياشة و اعضاء حزب الكنبة اللي كيشتغل اغلبهم في القطاع الغير المهيكل اما امسار الميدة اخشاوه هما او عائلاتهم في الوظيفة العمومية أو واكلين اموال دافعي الضرائب اللي كنخلصوها احنا من ذمنا و لحمنا.
و كأننا استبشرنا بهم يوما أو سيظنون ذلك فعلا ؟
البشرى تأتينا من الله عز و جل و الفرج و الخير من عنده لا غير.
لا أمل لنا في العباد و لا ينسانا أبدا رب العباد.
الحمد لله هناك تراجع في حالات الوباء،والوضع في حسن إلى احسن!!!! لكن ليس هناك تراجع في الحصار المفروض على المواطن في جميع المجالات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله يهديكم