مهنيون يطالبون بإنقاذ تموين الحفلات من الإفلاس

طالب المهنيون العاملون في قطاع تنظيم وتموين الحفلات بضرورة تدخل رئيس الحكومة قصد وضع حد للأزمة المالية الخانقة التي يمرون منها منذ أواسط شهر مارس من العام الماضي، وإنقاذ القطاع من الإفلاس الكلي الذي يتربص به بسبب “كورونا”.

وقال سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام المشرف على قطاع تموين الحفلات وباقي القطاعات الأخرى، إن المهنيين تراكمت عليهم ديون ضخمة نتيجة توقف نشاط المقاولات العاملة في القطاع بشكل كلي، عكس باقي القطاعات المشابهة كالمطاعم والمقاهي التي تواصل عملها بشكل عادي وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف شقشاق، في تصريح لهسبريس: “عقدنا اجتماعا هذا الأسبوع، تم خلاله الوقوف المشاكل والمعاناة التي أصبح يعيش عليها مهنيو القطاع من أرباب ومستخدمين بسبب القرارات اللامسؤولة المتخذة من طرف الحكومة المغربية، بالاستمرار في منع اللقاءات والحفلات والتظاهرات بدعوى الحد من انتشار وباء “كورونا””.

وتابع المتحدث ذاته: “بعد مناقشة مستفيضة لهذه المشاكل والوقوف على الدور الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي يلعبه القطاع من خلال اليد العاملة التي يشغلها وكذلك من خلال مجموعة من الحرف والمهن المرتبطة بهذا القطاع، فقد خرجنا بمجموعة من القرارات”.

وقرر المهنيون العاملون في قطاع تنظيم وتموين الحفلات مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بصفته وصيا على القطاع، لمطالبتهما بإعادة فتح قاعات الحفلات والسماح بتنظيم الحفلات والتظاهرات في إطار احترام التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة في هذا الشأن مع تقليص الطاقة الاستيعابية للقاعات بنسبة 50 في المائة.

كما سيوجه المهنيون مراسلات إلى الفرق البرلمانية من أجل تقريبها من مشاكل مهنيي هذا القطاع، والتماس تدخلها لمطالبة الحكومة بإعادة فتح قاعات الحفلات والسماح بتنظيم الحفلات والتظاهرات في إطار الاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة، مع العمل على تحديد الأضرار المادية الناجمة عن هذا القرار الحكومي والتي أصابت القطاع والعاملين به.