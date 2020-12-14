مهنيو القنيطرة يلوّحون بـ"شل الحركة الاقتصادية"

يسود غليان كبير على مستوى مدينة القنيطرة في صفوف التنظيمات المهنية والتجارية والحرفية وأرباب القاعات الرياضية، بسبب القرارات المتخذة من لدن السلطات العاملية واستمرارها في اتخاذ إجراءات احترازية تقضي بالإغلاق في الثامنة مساء، وكذا الإغلاق الكلي أو الجزئي لبعض الأصناف المهنية.

وعبّر المهنيون في عاصمة “الغرب” عن تذمرهم لاستمرار الوضع على ما هو عليه، والذي تسبب لهم في أضرار كبيرة، ودفع الكثير من المهنيين والحرفيين إلى إعلان إفلاسهم؛ فيما يواجه آخرون مشاكل مادية كبيرة، بسبب هذه القرارات الصادرة عن السلطات.

وخرجت التنظيمات المهنية بالمدينة للتلويح بشل الحركة الاقتصادية بها، عبر تنظيم وقفة احتجاجية وكذا الدخول في إضراب شامل؛ من أجل دفع السلطات، لا سيما لجنة اليقظة التي يرأسها عامل القنيطرة، إلى الالتفات لوضعيتهم واتخاذ قرارات تخفف من معاناتهم.

وأكدت العشرات من التنظيمات المهنية المختلفة، في بيان لها، أن لجنة اليقظة أبقت على الوضع على ما هو عليه غير مكترثة لمعاناة التجار والمهنيين والحرفيين بالمدينة، وغير مبالية بمصيرهم ومصير ذويهم، بالرغم من التطمينات التي قدمها عامل الإقليم في اجتماع مؤخرا.

وعبّرت الهيئات الموقعة على البيان، الذي توصلت له جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “تأسفها الكبير لعدم اكتراث الجهات المسؤولة للأوضاع المأساوية التي أصلح يعيشها التجار والمهنيون والحرفيون بمدينة القنيطرة”.

كما أجمع هؤلاء المهنيون، وفق المصدر نفسه، على أن “ملحقة القنيطرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة فشلت في تمثيل التجار والمهنيين في لجنة اليقظة”.

في هذا السياق، شدد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إحدى الهيئات الموقعة على البيان في تصريح للجريدة، على أن التنظيمات المهنية مستاءة من قرارات لجنة اليقظة التي لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المهنيين التي ازدادت سوءا بفعل القرارات المتخذة.

وأبرز الحراق، ضمن تصريحه، أن اجتماعات عديدة عقدت مع عامل القنيطرة، “وعلى الرغم من التطمينات التي تم تقديمها للمهنيين بمختلف القطاعات، فإنه لم يتم اتخاذ ذلك بعين الاعتبار في لجنة اليقظة التي فاجأتنا قراراتها الأخيرة بالاستمرار على نفس المنوال”.

وبالرغم من تضرر المهنيين بمختلف أصنافهم، يضيف المتحدث نفسه، فإن جماعة القنيطرة بدورها “لم تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والظروف التي نمر منها، حيث تطالب باستخلاص الضرائب في وقت لا يقوى المهنيون عليه”.

وتنتظر التنظيمات المهنية والتجارية والحرفية بالقنيطرة ما سيسفر عنه اجتماع لجنة اليقظة اليوم الاثنين، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، وكذا إضراب شامل في حالة كانت القرارات غير تلك التي يرغبون فيها.