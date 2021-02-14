مهن عيد الحب

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‫تعليقات الزوار

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  • [email protected]
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:22

    بعد هذه الأعياد كلها اليس هناك عيد covid19 الذي بالمناسبة سنحتفل بذكراه الاولى بعد ايام فقط…….!!!!!

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  • kala
    الأحد 14 فبراير 2021 - 18:31

    الكل يحب بل ويعبد المال كفانا نفاقا اجتماعيا

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