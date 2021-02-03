مواجهات بين رعاة رحل تجر ثلاثة أشخاص إلى العدالة

أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، الأربعاء، بوضع ثلاثة أشخاص يتحدرون من إقليم تنغير تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بتورطهم في قضية متعلقة بالاعتداء والضرب والجرح.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، إلى اشتباكات عنيفة وقعت الليلة الماضية بجماعة أربعاء ارسموكة، بين رعاة رحل من مناطق الصحراء وآخرين يتحدرون من إقليم تنغير، التي أسفرت عن إصابة شخص بكسور نقل على إثرها نحو المستشفى الإقليمي قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وأوردت المصادر ذاتها أن تدخلا فوريا للقوة العمومية، التابعة لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، مكن من السيطرة على الوضع، وحال دون تطور المواجهات بين الرعاة الرحل، فيما تم توقيف ثلاثة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد معرفة الملابسات الكاملة للواقعة.