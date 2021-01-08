مواجهات قارية متباينة تنتظر ممثلي الكرة المغربية

أجريت بعد زوال اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدور المؤهل إلى مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حيث أفرزت مواجهات متباينة للفرق الوطنية الممثلة للمغرب في المسابقة، في الوقت الذي ضمن فيه فريق نهضة بركان تأهله بشكل مباشر إلى دور المجموعات في كأس “الكاف”.

وأسفرت قرعة دور قبل مجموعات كأس “الكاف” عن مواجهة فريق الرجاء الرياضي لنظيره اتحاد المنستير التونسي، فيما يلاقي الاتحاد البيضاوي خصمه ناكانا الزامبي.

وضمن فريق نهضة بركان لكرة القدم تأهله مباشرة إلى دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد اعتذار فريق الغزالة التشادي عن مواجهة الزمالك المصري في مسابقة عصبة الأبطال، وتصنيف النهضة البركانية في المرتبة الأولى إفريقيا بين الفرق المؤهلة.

وتجرى مباريات الذهاب عن هذا الدور بملعب الفرق المقصية من مسابقة عصبة الأبطال؛ إذ يستضيف الرجاء نظيره اتحاد المنستير في مباراة الذهاب، فيما يرحل الاتحاد البيضاوي لمواجهة ناكانا الزامبي.

ووضعت قرعة “العصبة” الوداد الرياضي في المجموعة الثالثة بجانب فرق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وبترو أتليتكو الأنغولي، وحورويا الغيني.

وضمن الوداد الرياضي تأهله إلى دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية للمرة السادسة على التوالي، حيث نجح رفاق صلاح الدين السعيدي في الحفاظ مجددا على التوهج القاري الذي ميز مسار الفريق “الأحمر” في السنوات الماضية.

وحسم فريق الوداد الرياضي تأهله إلى دور مجموعات المسابقة بعد تجاوز نظيره الملعب المالي في الدور الثاني؛ إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز الماليين بهدف نظيف، فيما أمطر أبناء المدرب فوزي البنزرتي شباك خصمهم بثلاثية في مباراة الإياب بالدار البيضاء.