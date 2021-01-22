مواصفات قياسية جديدة تهمّ المنتوجات المستوردة

أنهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم المستوردين والموزعين ومصنعي المنتجات الصناعية أنه نشر بالجريدة الرسمية القرار رقم 2911-20 القاضي بإلزامية التطبيق بالنسبة للصيغ الجديدة لـ 25 مواصفة قياسية مغربية ابتداء من 17 مارس 2021، ولـ 40 مواصفة قياسية مغربية جديدة ابتداء من 17 يونيو 2021.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد نشرت لائحة هذه المواصفات القياسية بالملحقين الأول والثاني من القرار المذكور، ويمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوزارة على الأنترنت.

وأفادت الوزارة في بلاغها بأن المنتوجات الصناعية المستوردة التي ستخضع للمراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية، ابتداء من فاتح فبراير 2021، هي كالتالي:

قطع غيار السيارات: العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج وعناصر الترشيح وأسلاك التحكم الميكانيكي، والنوابض ذات الشفرات والأنابيب الهوائية المطاطية للعجلات.

مواد البناء: زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب وتجهيزات المرافق الصحية والصنابير ولأنابيب البلاستيكية.

الألواح الخشبية.

الأجهزة الغازية: أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية.

الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة.

منتجات الألبسة، باستثناء ملابس العمل.

الأحذية.

المنتجات الكهربائية: شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية.

الأغطية والزرابي والسجاد الصناعي (الموكيط) وأثواب المفروشات.

حفاظات الأطفال.

وختم البلاغ بأنه سيتم فحص المنتجات الصناعية الأخرى الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد قبل إرسالها إلى المغرب، “مرفوقة بشهادة مطابقة مسلمة من طرف إحدى هيئات التفتيش المعتمدة”.