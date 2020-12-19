مواطنون ينتظرون إنهاء "فوضى ليلية" بمدينة مراكش

تقدم عدد من سكان حي مبروكة إلى السلطة الإدارية بمراكش، قبل أيام، بطلب مستعجل لوضع حد للفوضى التي يعيشها الحي بشكل يومي، والتي تستمر حتى حلول وقت الفجر.

وأوضح المشتكون أن محلا متخصصا في بيع الأكلات الخفيفة، يجاور “إقامة الشروق”، أضحى مصدر إزعاج كبير للسكان.

وأضافوا أن المحل ذاته، الذي لا يغلق أبوابه حتى الخامسة صباحا، رغم الوضعية الوبائية وعدم التوفر على ترخيص إداري للاشتغال ليلا، صار يستقطب سيارات يستعملها ركابها في معاقرة الخمور بالشارع، ويتبادلون الكلمات النابية دون مراعاة الساكنة.

وينتظر السكان المجاورون لـ”السناك” مصدر الفوضى، في أقرب فرصة ممكنة، أن تتحرك سلطة الضبط الإداري لممارسة اختصاصاتها، حماية للنظام العام وإرساء للحق والقانون، مشيرين إلى أنهم يحتفظون بـ”حق اللجوء إلى أي طريقة أخرى تمكنهم من رفع الأذى الذي يمسهم منذ مدة غير يسيرة”.