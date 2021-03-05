مواقف إسلاميين و"بارونات مخدرات" تنذر برمي "قانون الكيف" في رف الانتظار

ممتدا نحو التنظيمات الموازية، يثير موضوع تقنين “الكيف” بالمغرب سجالات عديدة داخل حزب العدالة والتنمية؛ فخرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لهذه الهيئة السياسية، لم تعد يتيمة، عقب تسجيل حركة التوحيد والإصلاح (التي توصف بالذراع الدعوية لـ”البيجيدي”) تحفظها المرحلي.
وأمام التأجيل الثالث الذي طال مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، والتحفظ الذي تبديه حساسيات إسلامية كثيرة، ومطالب حزب التقدم والاشتراكية ومعه جمعيات محلية كثيرة بضرورة توسيع المشاورات قبل المصادقة النهائية، يبقى المشروع “حبيس الرفوف”.
ومن المرتقب أن تخوض التنظيمات الموازية لحزب “المصباح” سجالات حادة مع “التركيبة الحكومية”، فقد حذرت حركة التوحيد والإصلاح من الوقوع في المفاسد”؛ فيما لا يزال الصمت متسيدا لدى منظمة “التجديد الطلابي” ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويبدي مناصرو مرور مشروع القانون المذكور نحو التنفيذ تخوفات حقيقية من إمكانية عمل “البيجيدي” على عرقلة القانون، إسوة بما جرى في عديد المشاريع ذات البعد الأخلاقي واللغوي بالمغرب.
ويري شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، أن “مرور القانون صوب التنفيذ لن يتم بسهولة على الإطلاق، والمحارب الأول سيكون هو بارونات المخدرات المستفيدون من الوضع الراهن”.
وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الكثير من هؤلاء البارونات احتج ضد مناصري التقنين؛ لكن الآن ينقسم الرافضون إلى من هم واعون وإلى من هم غير واعين”، مثمنا “مجهودات الدولة لاعتماد مشترين للكيف ووقف التجاوزات الحالية”.
وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن “80 في المائة من المتعاطين الأوروبيين يستهلكون المنتوج المغربي، و40 في المائة عبر العالم معنيون بالمنتوج المغربي، وبالتالي الجدل والتأخر في المصادقة أمر متوقع، لتضارب المصالح”.
واعتبر الخياري أن “كل من يرفض القانون هو متورط في دعم بارونات المخدرات”، وزاد: “التشاور دائما مفتوح منذ القدم”، مذكرا بعديد الأنشطة ومباشرة كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال للقاءاتهما مع الفلاحين”.
وأكمل منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف” تصريحه قائلا: “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره جالس الفلاحين، والباب مفتوح أمام الجميع لطرح البيانات والمواقف، قبل المصادقة النهائية”.
على كل من له علاقة بالكيف من قريب او بعيد ان يصوت ضد الحزب الاسلامي هو مطلب شعبي
هناك بضعة نسوة في دول الخليج يمارسن الدعارة وكلما حدث تشنج بين دولة هناك والمغرب ينعتون كل نساء المغرب بالدعارة. واذا سمحت الدولة بقانون القنب الهندي. فإن اي تنمية او نهضة او ازدهار سيعرفه المغرب من بعد. سيقولون إن ذلك بفضل أموال المخدرات…
عمي حماد جنب الواد(شكون باقي عاقل)، جوان ينشط
إن لم تستحي فافعل ماشئت
اين هذا الحزب المتنكر في زي الاسلام من تقنين الخمور في المغرب ؟ ام لم يقرؤوا ايات تحريمه بعد ؟
هذا الحزب الإسلامي، إسلامي غير في الكيف وهم ياخدون أكتر مما يستحقون المواطن البسيط يعمل ٢٠ سنة ويغادر بدون تقاعد ومنهم من عمل٣ سنوات وحصل على تقاعد جد مريح، فاعتبروا يا أولي الألباب.
بما أن الأمم المتحدة حذفته من لائحة المخدرات الخطيرة وله استعمالات طبية وتجميلية … فليكف الاسلاميون عن عرقلة المشروع …. سيبقى المستفيد الوحيد بارونات المخدرات الذين يساهمون في تبييض الاموال عن طريق شراء العقارات ولاسهام في ارتفاع غلائها على المواطن البسيط …. وضياع حقوق الفلاح البسيط ….
أظن أن بنكيران يجب أن يكون في السجن لخرقه تقة المغاربة والكدب بشأن محاربة الفساد بينما حارب من أجل أن يبقى الفساد محميا بعبارات عفا الله عما سلف.
في الحومة ديالنا فران ومع الاسف تاجر في المخدرات ( لا اعلم ان كان مازال يمارس البزنس ) كان يبيع الحشيش حتى للاطفال / لا افهم كثيرا في هذا الموضوع لكن اذا كان التقنين يحمي اطفالنا وعقول وجيوب المغاربة وحمايتنا من الجرائم وحماية سمعة المغرب فنحن معه
هناك بعض الكائنات اصبحت وجوههم تثير اشمءزاز و وأصبحنا نكرههنا مجرد رؤيتها في بعض المقالات .ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
على بنكيران ومن يتبعه ان يوضح للمغاربة سبب رفضه.
اتمنى ان لا يكون أمرا أتاهم من خارج المغرب، علما ان اردوغان الذي يبجله الاخوان قد قنن زراعة الكيف في بلاده ويصدره لاروبا ويؤثت لسوق تركية للكيف باروبا، وسنجد انفسنا بدون سوق في المستقبل.
اتمنى ان يقنن الكيف وتحدد بالقانون اماكن زراعته وتكون المناطق التقليدية بالشمال فقط.
إذا تم التوقيع على تقنين الكيف يجب حدفه من الأخطاء الجسيمة في مدونة الشغل
٨ مليون في الشهر مافيها لا حلال ولا حرام