مواقف مجلس الأمن تحفز باريس لمساندة الرباط في الصحراء المغربية

منذ آخر جلسة مخصصة لنزاع الصحراء داخل مجلس الأمن، التي دعت إلى عقدها ألمانيا، لم تنجح “البوليساريو” في لفت انتباه المنتظم الدولي، الذي يصر على الاهتمام بأجندات أخرى ذات أولوية، بينما تتوجه الأنظار إلى جلسة 21 أبريل التي ستخصص لتدارس وضع المنطقة العازلة، فيما يراهن المغرب على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات الأخيرة.
وتبرز فرنسا خلال الجلسة المقبلة كحليف استراتيجي للمغرب، لكن الرباط تريد موقفا واضحا بشأن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية، بينما تتريث باريس حول هذه الخطوة بسبب مصالح فرنسية في الجزائر، وكذا بسبب عزم الاتحاد الأوروبي بلورة موقف مشترك حول الخطوة الأمريكية.
ومعروف موقف باريس من قضية الصحراء، فهي تؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب، وأيدت كذلك توقيع اتفاقية مصائد الأسماك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي تشمل المياه المجاورة لأراضي الصحراء المغربية.
الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوسة يرى أنه “يمكن أن يُفهم تريث السلطات الفرنسية في فتح قنصلية في مدينة الداخلة والاعتراف الكامل بمغربية الصحراء على أساس أن باريس لم تبلور بعد موقفها النهائي الذي يتناغم مع حقبة ما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.
وشدد المحلل السياسي المقيم في باريس، في تصريح لهسبريس، على أن “هناك عاملين أساسيين يقفان خلف تريث السلطات الفرنسية؛ الأول إصرار باريس على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع بلدان المغرب العربي وغياب إرادة فرنسية في إحداث قطيعة مع النظام الجزائري”.
واعتبر الطوسة في هذا الشأن أن “فرنسا تحاول حاليا فتح مصالحة تاريخية مع الجزائر، وتقديم الدعم السياسي للمرحلة الانتقالية؛ فباريس تعي جيدا أنه فور الاعتراف الفرنسي الكامل بمغربية الصحراء، سيجند النظام الجزائري كل قدراته لتهديد المصالح الفرنسية”.
العامل الثاني وراء تريث فرنسا بخصوص فتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، وفق المحلل ذاته، قد يكون مرتبطا بانتظارها “صياغة موقف أوروبي مشترك يكون أكثر فاعلية ومصداقية تجاه دول المغرب العربي المتنازعة بينها. وهذا الموقف الأوروبي لم يتم التوصل إليه بحكم تضارب الأجندات الألمانية والفرنسية والإسبانية”.
وأبرز الطوسة أن باريس تفعّل آلتها الدبلوماسية لدعم طرح الحكم الذاتي في المنتديات الدولية، لأنها تعتبره اليوم الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتعتقد أن هذا الحل يجب المصادقة عليه من طرف الأمم المتحدة، وهي “خطوة في رأي باريس ربما يجب أن تسبق الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها في الداخلة”.
فرنسا أكثر دولة منافقة في العالم .هي من صنع المشكل الوهمي وتريده أن يستمر لأنها تحلب من جميع الأطراف المتنازعة .
علاش عنهوم شي حل أخور. صرحا خصنا نغذلو سيرات نرسنا. بطبعت الحال بالتعاون مع الجال ماشي الشفارة. قصف أرض جو #شمال_المغرب
اعتقد انه من المفروض ان تكون فرنسا هي اول دولة مبادرة للاعتراف بمغربية الصحراء قبل دول اخرى بعيدة عن الملف بحكم الامتيازات و المصالح الفرنسية في المغرب يعني يجب ان تؤدي ثمن استفادتها لانه ليس هناك شئ بالمجان
الله الوطن الملك ربما ننتضر من فرنسا و أروبا و الغرب كله إجابيات إن شاء الله أما الجارتين لنا اليقين لا ننتضر منهم الا الخيانة و الحسد و الحقد و العنصرية و يعتبرون انفسهم مسلمون
شيء عجيب تقولون ان كبرانات الجزائر تتحكم فيهم فرنسا ولماذا هدا الخوف من الجزائر ان كان هذا موجود
حلل وناقش
لا تراهنو على فرنسا .فمهندس سياستها الخارجية و زير الخارجية منحاز للجزائر و هو سبب تدهور العلاقات مع المغرب في عهد هولاند و ماكرون
على المغرب ان يعتمد على عقول وسواعد أبنائه ويعيد الثقة بهم لان السياسة لا تعترف بالصداقة ولكن بالمصالح فكما سيتم التخلي على الجزائر بغازها ونفطها يمكن التخلي على المغرب كذلك.وحده المغربي قادر على الدفاع واسترجاع حدود بلده التاريخية من تلمسان الى نهر السينغال
اصلا فرنسا هي من خلق كل المشاكل الحدودية و الوجودية للمغر ب
نريد أفعال، يجب على فرنسا أن تحذو موقف الولايات المتحدة الأمريكية و تعترف بالصحراء علانية، هي سبب المشاكل وأيضا هي أكبر دولة مستفيدة من المشاريع بالمغرب.
القوي قوي والضعيف ضعيف،والحق ينتزع ولا يعطى،والسياسة الخارجية في الدول القوية مبنية على الردع لأنها تعلم أن القوة ورائها وتحركها كما تريد ،ولا خوف عليها،أماالسياسة الخارجية في الدول الضعيفة مبنية على التسول والإستعطاف،لأنهاتعلم أن ورائها السراب ولذلك يزداد تخوفها ومعاناتها.
ولدت يوم المسيرة الخضراء وعمري تقريباً 46 سنة أو أكثر،ودائما مازلنا نتحدث عن تحرير الصحراء،فأسأل نفسي،هل أنا في اليقضة أم في الحلم؟
مرحبا بأصدقائنا الفرنسيين، فهم أولى الناس بالاعتراف بمغربية الصحراء، كيف لا وهم حلفاؤنا الذين وقفوا معنا في أصعب لحظاتنا.
أعتقد من وجهة نظري أن تشجيع على الإسثمار في الصحراء المغربية وسيلة لتنافس الشركات الأجنبية على المنطقة، مع فتح المجال للجميع دون الجزائر، لكي لا تتدخل الدول في المنطقة على أساس الحرب
في ضل التوازنات العلمية التي تؤسسها ماسونيات العالم فانا اتوقع شخصيا موقف اوروبي غير منصف للمغرب رغم مكانته وذلك لتمديد الصراع في المنطقة وترويج بيع السلاح واضعاف المنطقة بكاملها .
كما يقول المثل العربي “حبل الكدب قصير” إن الزمان كشاف وسترى قريباً صدق نية كل هؤلاء الدول الاستعمارية التي عاتت في الأرض فساداً، ومازلنا تعيش مخلفات فساد هدا الإستعمار البغيض. يجب ألا تعول على احد إلا أنفسنا بتقوية داتنا على جميع المستويات خصوصاً في مجال التعليم والبحث العلمي، والصحة والاقتصاد وتكافئ الفرض على المستوى الفردي أو الجماعي بين جميع جهات المملكة من طنجة إلى موريتانيا ومن المحيط جارة السوء.
اقول لفرنسا ، اتخذي موقفا حاسما و افتحي قنصلية في الداخلة
اما الجزائر فهي اعلى حسابي
ستغضب الجزائر لمدة 6 اشهر و تنسى غضبها لانها في وضع غير مريح فعلا
هناك رياح عاصفة ستضرب كابرنات فرنسا في الايام القادمة انشاء الله
اقول لفرنسا توكلي على الله و غادي يكون الخير
اولا نحن في بلادنا وارضنا و مستعدون للدفاع عنها حتى آخر رمق ولا يهمنا اعتراف فلان او فرتلان ،تانيا الحل الوحيد لهادا المشكل سراحة هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا وفرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا ولمرتزقتهم سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم كالاعتراف مباشرة بحق الشعب القبائلي وفتح سفارة لهم نفس الشيء مع الشعب الصحراوي الطوارقي الصحراء الوسطى والشعب الصحراوي لغرداية ولمزاب الصحراء الوسطى الجنوبية وحق الشعب الصحراوي للصحراء الجنوبية وحق الشعب الصحراوي للصحراء الشرقية لان الحرب قادمة لا قدر الله مع بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال لدالك يجب أن تكون مستعدين لجميع الاحتمالات ،اما الدولة التي تراوغ وتنافق رجل هنا ورجل هناك هو محاولة التضييق على استتمار شركاتهم في بلادنا كفرنسا والمانيا وإسبانيا التي يجب على الاحزاب اليسارية التدخل في شؤون أسبانيا كما تفعل معنا، ربط علاقات مع الاحزاب تلانفصااية في الباسك وكطلونيا نفس الشيء مع الدول الأخرى ،اي المعاملة بالمتل وانا شخصيا أرفض الحكم الداتي
لا أعرف بالضبط لماذا تتخوف فرنسا…أولا هي تعلم قبل غيرها أن الصحراء تاريخيا مغربية..وتعلم أيضا ما تقوم به الجزائر مناورات خارج الشرعية…وتعلم أيضا أن من خلق هذه المجموعة الإرهابية ،أي ما تسمى البوليساريو الجزائر…وتعلم أيضا أن النظام الجزائري ارتكب ويرتكب جرائم ضد جيارنه وضد حتى شعبه يجب أن يحاكم عليه…..وأخيرا لا أعرف ما هي مصالح فرنسا في الجزائر حتى تتخوف من هذا النظام المافيوزي…المحروقات تباع في أنحاء العالم…..
أطلب من الدولة الإسرائيلية الشقيقة و من إخواننا اليهود في إسرائيل الإعتراف رسميا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية الكاملة بالصحراء المغربية, و مساندتنا في جميع المحافل الدولية.
فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن.هل ستحفز نفسها؟المنطقي أن تحفز فرنسا مجلس الأمن وتضغط من داخله!مثل المغرب،فرنسا في وضع متناقض تجاه قضية الصحراء!المغرب يريد و ينتظر الدعم الدولي من دون بذل جهود حقيقية في الدمقرطة و حقوق الإنسان؛يشتري و يحلل، من الحلال،حقوقه الطبيعية والتاريخية بالمقايضة والتطبيع!التطبيع أكبر ضربة تشكيكية في هذه الحقوق التي لا تقبل المقايضة والمساومة في بورصة بيع الأوطان وتخريبها بالحلفاء،زعما لحلالف،المزورين،الظرفيين تحت غطاء وضغط الموجة التطبيعية!فرنسا أكبر مستغل وناهب لخيرات البلاد بعد المنظومة السياسية والمخزنية المخزية،الخانزة و الفاسدة!مع ذلك،فرنسا تتلكأ و تجرجر أظافرها مثل القط المتشبث بالحصيرة!تلعب لعبة التوازن لأن مصالحها وأطماعها في الجزائر أكبر وأضخم؛ حيث سيقام أكبر مشروع طاقي شمسي في العالم!فرنسا تحتفظ في لا وعيها الاستعماري بأفضلية الجزائر على كل شمال إفريقيا وإفريقيا:هي دائما الأغنى والأنفع؛و فرنسا استغلالية وانتفاعية إلى حد مش العظام وشفط النخاع الشوكي عن آخره!الأنظمة السياسية الفاسدة غبية لا يهمها الاستقلال الوطني ومصير الشعوب والأوطان!مايهمها هي جزر الكنوز
فرنسا تحتفظ في لا وعيها الاستعماري بأفضلية الجزائر على كل شمال إفريقيا وإفريقيا:هي دائما الأغنى والأنفع؛ و فرنسا استغلالية وانتفاعية إلى حد مش العظام وشفط النخاع الشوكي عن آخره!الأنظمة السياسية الفاسدة غبية لا يهمها الاستقلال الوطني ومصير الشعوب والأوطان!تهمها جزر الكنوز والحسابات البنكية في مشارق، مشامل،مجانب الأرض ومغاربها!كل العالم تقدم و تحرر إلا المنطقة العربية الخاضعة لأنظمة الطغيان، الفساد، التبعية والمناشير،ليست من المنشور وقريبة من معناه الشعبي، الكهربائية والميكانيكية! رئيس الجمهورية الشعبية اللاشعبية المريخية لديه مشروع زراعة 3 تريليون منشار مريخي تعمل كلها بالطاقة القنصلية الديبلوماسية البطشية الخارقة! إنه المريخ المنشاري!
جواب علي موراد بدون تحليل الكل مكشوف الكبرنات مسيرين من فرنسا وهذا معروف من زمان فرنسا عندها بقرة تحاب فيه من زمان يارحمان .
والله القنات المحترمة المغاربية قنات الشعب فضحتكم وفضحت الكبرنات
موقف المواطن المغربي هي توفير السكن والعمل وتخفيض اسعار المواد الغدائية لان قضية سياسية لا تهمنا بل تهمنا قضاية اجتماعية
باغي غير نعرف . واش فرنسا هي لخلقت هدا المشكل ديال الحدود . ودبا كتسناوها تعترف اسيدي باز . لان وحسب النمط ان الاعتراف قائم لاننا بلاد قائم ونعرف من نحن بالرغم من انف اي احد . فلا دعي لنحلل انها تخاف على مصالحها مع الجارة . كونها هي من توضح انها تخاف . لكن الله قادر على كل شيء وكفانى به وكيلا.
الجزائر في وضعية إقتصادية و سياسية متدهورة، و أقصى ما يمكنها فعله هو النباح صباح مساء. فرنسا تلعب على الحبلين لتستفيد من طرفي النزاع.
L’intérêt de tous ça
C’est que l’Europe et voir même les USA veulent encore sucer l’Algerie
L’Algerie ne sait rien faire avec son argent
Donc ils profitent des Hmares pour en prendre Encore
On le voit
Personne ne s’est prononcé contre le Maroc
Et d’ailleurs personne n’a fait faire profiter l’Algerie
L’Algerie a que des promesses et de l’espoir
C’est vrai ça que ça nous stresse mais le victime c’est le peuple algérien