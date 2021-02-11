جبهة البوليساريو تحرض على عمليات إرهابية في الصحراء المغربية

بعد التهديدات بالتصفية الجسدية الصادرة عن انفصاليين موالين لجبهة البوليساريو إزاء الصحراويين المعارضين لأطروحة الانفصال التي تتبناها الجبهة، والقائمة على العنف كخيار لحل نزاع الصحراء، انتقل الانفصاليون إلى التحريض على الفوضى داخل الصحراء المغربية.
وأنشأ انفصاليون مجموعة في أحد تطبيقات التراسل الفوري تحت مسمى “كتيبة التصدي للخونة”، ومن خلالها يحضّ المنتمون إلى المجموعة، ومنهم أشخاص يقيمون في المغرب حسب ما تبيّنه أرقامهم الهاتفية، على “التصفية الجسدية”، ليس فقط لمعارضي جبهة البوليساريو، بل يدعون أيضا إلى تصفية الأطفال واغتصاب الفتيات.
ووصف مصدر متابع لأنشطة الانفصاليين في الأقاليم الجنوبية للمملكة المجموعة التي أنشؤوها تحت مسمى “كتيبة التصدي للخونة” بـ”الكتيبة الإرهابية”، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يدعون، بشكل صريح، إلى الانتقام وتصفية كل من يعارض توجه البوليساريو.
وتبنّت “الكتيبة” المذكورة شعار “وراء العدو في كل مكان”، حسب تعبيرها، معلنةأن هدفها هو “التصدي للخونة والعملاء والأعداء والقبليين”، كما هو مبيّن في الصورة التي اختارتها كواجهة لها في منصة التراسل الفوري حيث ينشط أعضاؤها، .
واللافت في الموضوع أن المجموعة المحرّضة على العنف والقتل في الصحراء المغربية تضمّ انفصاليا يدعى حمادي الناصيري، ينتمي إلى ما تسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، التي أسستها الانفصالية أمينتو حيدر في مدينة العيون؛ أواخر شهر شتنبر من العام الماضي.
ويستغرب المتابعون لنشاط الانفصاليين في الصحراء المغربية، بزعامة الانفصالية أمينتو حيدر، ترشيح الأخيرة لنيل “جائزة نوبل للسلام” لعام 2021، بينما تحارب “الهيئةُ” التي أسستها حرية التعبير، ويسعى النشطاء التابعون لها إلى إخراس أصوات كل من يخالفهم الرأي، عبر تنفيذ أعمال عنف وإرهاب تستهدف التصفية الجسدية لكل معارض لتوجهات البوليساريو، وحتى الأطفال، انتقاما من أهاليهم.
ويوجد من بين المستهدفين بالتصفية من طرف ما تسمى “كتيبة التصدي للخونة” طفل صغير نُشرت صورته وعليها علامة حمراء في مجموعة التراسل الفوري التي يحبك فيها أعضاء “الكتيبة” مخططاتهم الإجرامية. بينما قال والد الطفل إن الانفصاليين الذين يهددون ابنه بالتصفية “وصلوا إلى مرحلة الجنون”، مشيرا إلى أنهم يتصلون به عبر أرقام هاتفية مغربية.
je pense qu il y a une erreur dans le titre..il faut dire la junte militaire algérienne demande des actes terroriste au Sahara marocain…je dis bien les militaires pas le peuple algérien…qui souffre de ses c…
المزيد من التحريض ايها العصابات الارهابية …..المغرب لن يجاري لعب المرتزقة ….دونال ترامب قد حسم الامور يا اعداء المغرب…..موتوا بغيظكم…!!!!!؟
««««ان ينصركم الله فلا غالب لكم»»»»
يجب الإسراع في تسجيل البوليساريو منظمة إرهابية
إقتربت نهاية عصابة البوليساريو حيث أصبحت عصابة إرهابية
هذه هي الفرصة باش نتهناو منهم تحت طاءيلة قانون الارهاب،وفي ظرف وجيز سيستمنعنون في زنازنهم ولن نسمعهم بعذ ذلك
الله ايرحمك الجنرال بن عيسى..كون دبا الجزائر هي لي كترغبنا باش رطولها العاصمة + وهران كان الحسن التاني الله ايرحمو يصحابهم رجال..سع …اللهم كولشي عند الله اقريب لي دبانتو ازغنات غدي يلقانا انشاء الله.
نفس العمليات التي كان يقوم بها عسكر جارة الشر خلال العشرية السوداء ، و مع رجوع الحرس القديم بدواليب السلطة و غياب تبون ، قريبا سنراه في ركن مختفون ، الكل ممكن !
البوزبال سيندثر قبل 2022, عند طرده من الاتحاد الافريقي ، سيتبعه والده الشرعي كذلك ، لان بقاؤه داخل هذا الاتحاد يتعلق اكثر بالبوزبال فقط.
جنوب افريقيا في انهيار كبير ، الحزب الحاكم و رئيسه الفاشل كذلك
فل تكن الضربة القاضية
رقصة الديك المذبوح…و التلويح بالبندقية التي لا تطلق الرصاص و الخنجر الذي لا يقشر حتى البطاطس.. انتهى ذاك العهد.. هذا عصر الاقتصاد و الزميت الدبلوماسي و التحالفات..
الكلب لي ينبح مايعضش ،كن كانت تقدر عليها كن دارتها بلا ما تقولها .يجب على المغرب ان يدرج البوليساريو كمنظمة ارهابية قبل ان تدرجها امريكا والامم المتحدة .
ان تُرهِبَنا شرذِمَةٌ من الإرهابيين الإنفصاليين..سوف يذوقون وبالَ أمرهم..الصحراء مغربيةٌ رغم كيد عسكرِ الجزائر ..مغربيَّة الصحراء محسومةٌ..الصحراءُ صحراؤنا..
يجب إلقاء عليهم القبض فوراً ولا ننتظر ماذا سيقومون به لا للإرهاب يجب ضرب على يد كل ما يفكر بالإرهاب يجب على السلطات التحرك كل ماهو إنفصالي يجب إما نفيه من أرض المملكة الشريفة أو شجنه ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بأمن المملكه شعارنا الخالد هو الله الوطن الملك والموت للخونة والإنفصالين
نحن المغاربة اﻷحرار لكم بالمرصاد أيها المنافقون .
تساهل الأجهزة الأمنية المغربية مع الخونة المعروفين بإنفصاليي الداخل، هو الذي شجع هؤلاء المقملين على الدعوة الصريحة إلى الإرهاب و تحدي الدولة المغربية و ذلك بنشر أرقام هواتفهم المغربية.
يجب طرد كل المرتزقة من الجامعات و المعاهد الوظائف العمومية. كما يجب إعتقالهم و محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
كفى من الخوف من المنظمات الحقوقية الدولية و من ردود أفعالها.
اللهم انصر واحفظ بلدنا الحبيب المغرب من كيد الكائدين وحقد الحاقدين
بوليساريو المارقة جن جنونها و فقدت صوابها و ستكون قاسمة ظهرها ان فعلت ما تهدد به من تصفية للصحراويين . المغرب لا يستفز . صارم في تدخلاته و الحمد لله ادارة الحموشي لكم بالمرصاد . لدي اليقين لن تفعل شي و انما هو للاستهلاك فقط و فقعة إعلامية