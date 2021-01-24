"موبفو"ي تطلق سماعة الرأس Earbuds Gesture الجديدة

أعلنت شركة موبفوي (Mobvoi) عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Earbuds Gesture الجديدة، والتي يتم التحكم فيها عن طريق إيماءات الرأس؛ حيث يمكن قبول المكالمات الهاتفية أو رفضها من خلال إيماءة بالرأس.

وأوضحت الشركة الصينية أن أهم ميزة في سماعة الرأس الجديدة تتمثل في وظيفة التحكم عن طريق إيماءات الرأس TicMotion المدمجة، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عندما تكون الأيدي مشغولة في حمل الحقائب والأمتعة.

وأكدت شركة موبفوي على دمج سطح لمسي في سماعة الرأس الجديدة؛ حيث يمكن التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق النقر لفترة قصيرة أو الضغط لفترة طويلة نسبيا، كما يمكن تنشيط تطبيقات المساعد الصوتي المدعومة مثل أبل Siri وجوجل Assistant.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على اثنين من الميكروفونات وخاصية إلغاء الضوضاء ENC، ويتم توصيل سماعة الرأس الجديدة بأجهزة التشغيل، مثل الهواتف الذكية، عن طريق تقنية البلوتوث 5.0.

وأكدت الشركة الصينية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة محمية ضد رذاذ الماء والعرق وفقا لفئة الحماية IPX5، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها أثناء ممارسة الرياضة تحت المطر.

وتشتمل باقة التوريد على علبة شحن مزودة ببطارية سعة 600 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي لشحن البطارية سعة 85 مللي أمبير ساعة عدة مرات، وبذلك تمتد فترة التشغيل الإجمالية إلى 50 ساعة، وتعمل سماعة الرأس اللاسلكية بدون علبة الشحن لمدة 10 ساعات، وتأتي سماعة الرأس موبفوي Earbuds Gesture الجديدة باللون الأسود.