موتسيبي يشكر الملك ولقجع لإنجاح اجتماع "كاف"

وجه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، شكره إلى الملك محمد السادس، وإلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية للعبة، بعد النجاح الكبير في تنظيم الجمعية العمومية الـ43 لـ”الكاف”.

وبعث الجنوب إفريقي رسالة إلى رئيس الجامعة، قال فيها إن نجاح عمومية “كاف”، أظهر كفاءة ودراية لقجع، فضلا عن انخراط الشعب المغربي عامة من أجل تطوير وتنمية كرة القدم بـ”القارة السمراء”.

وأبرز موتسيبي، في الرسالة التي نشرتها الجامعة اليوم الجمعة، الدور الهام الذي لعبه لقجع، ومساهمته في لم شمل وتوحيد الرؤى بين المترشحين لرئاسة الكونفدرالية.

وأشار الرئيس الجديد لـ”كاف” إلى أنه سيعمل على تحسين مؤسسة الكونفدرالية وكرة القدم بإفريقيا، لجعلها أكثر تنافسية، وذلك من خلال استشارة لقجع.

وأكد موتسيبي أنه ينتظر بفارغ الصبر رأي رئيس جامعة اللعبة حول مشروع التنمية متعدد الأطراف.

واحتضنت الرباط في 12 مارس الجاري الجمعية العمومية لـ”كاف”، التي نٌصب خلالها موتسيبي رئيسا خلفا للملغاشي أحمد أحمد.