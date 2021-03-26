موتسيبي يشكر الملك ولقجع لإنجاح اجتماع "كاف"

موتسيبي يشكر الملك ولقجع لإنجاح اجتماع "كاف"
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الجمعة 26 مارس 2021 - 21:16

وجه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، شكره إلى الملك محمد السادس، وإلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية للعبة، بعد النجاح الكبير في تنظيم الجمعية العمومية الـ43 لـ”الكاف”.

وبعث الجنوب إفريقي رسالة إلى رئيس الجامعة، قال فيها إن نجاح عمومية “كاف”، أظهر كفاءة ودراية لقجع، فضلا عن انخراط الشعب المغربي عامة من أجل تطوير وتنمية كرة القدم بـ”القارة السمراء”.

وأبرز موتسيبي، في الرسالة التي نشرتها الجامعة اليوم الجمعة، الدور الهام الذي لعبه لقجع، ومساهمته في لم شمل وتوحيد الرؤى بين المترشحين لرئاسة الكونفدرالية.

وأشار الرئيس الجديد لـ”كاف” إلى أنه سيعمل على تحسين مؤسسة الكونفدرالية وكرة القدم بإفريقيا، لجعلها أكثر تنافسية، وذلك من خلال استشارة لقجع.

وأكد موتسيبي أنه ينتظر بفارغ الصبر رأي رئيس جامعة اللعبة حول مشروع التنمية متعدد الأطراف.

واحتضنت الرباط في 12 مارس الجاري الجمعية العمومية لـ”كاف”، التي نٌصب خلالها موتسيبي رئيسا خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

باتريس موتسيبي شكر كاف محمد السادس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • ايتبها اوبها الغالية
    الجمعة 26 مارس 2021 - 21:31

    كرة القدم كانت سبب تسميم العلاقات بين جنوب افريقيا و المغرب حيث كان التنافس على من سينظم كأس العالم لسنة 2010 فدخلت السياسة في الرياضة و اتمنى ان تكون كرة القدم و الرياضة بشكل عام سبب لم شمل البلدين سياسيا

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 7

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 1

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 4

جائزة تميز المرأة المغربية

صوت وصورة
الدميعي يدرب الكوكب المراكشي
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:30 3

الدميعي يدرب الكوكب المراكشي

صوت وصورة
ليلى لمريني فنانة الملحون
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:59 2

ليلى لمريني فنانة الملحون