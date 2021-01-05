"موت الفجأة" يخطف أرواح المغاربة .. أمراض القلب في قفص الاتهام

عجّت مواقعُ التواصل الاجتماعي بأخبار عن موت الناس بشكل فجائي؛ منهم الصغير سنا أو المتوسط وحتى المتقدم عمرا. تختلف هويات المتوفين وفئاتهم، ويجمعهم إقرار عائلاتهم بأن صحتهم كانت جيدة وأن موتهم جاء بشكل “فجائي”.
ليست هنالك أرقام أو معطيات رسمية ولا علمية تؤكد أن موت الفجأة عرف ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة؛ لكن الأنباء عن هذا النوع من الموت ارتفعت بشكل مهول على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعترف العلم بوجود ما يسمى بـ”موت الفجأة”، وتشرح سناء الحناوي، طبيبة عامة، هذه الحالة بالقول إن “الموت المفاجئ هو حالة وفاة طبيعية ينتج عنها توقف قلب الإنسان، وبالتالي وفاته بصورة مباغتة، غالبا ما تحدث مع الناس الذين لهم سوابق طبية مع أمراض القلب أو بدونها”.
وقالت الحناوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن الفئات العمرية التي تموت بشكل مفاجئ غير محددة بحسب الدراسات العلمية، إذ منها التي تقول إنها تهم الناس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و65 سنة؛ ولكن عموما ليس هناك دراسة محددة تؤكد الأمر، وتؤكد هل هي حالة تهم النساء أو الرجال.
وأوضحت الطبيبة العامة أن بعض الدراسات تسجل أن الرياضيين هم الأكثر عرضة للموت المفاجئ؛ وذلك بعد القيام بمجهود جبار جدا في بعض الرياضات، مثل الجري سواء السريع أو البطيء أو سباق الدراجات وكرة القدم، مفيدة بأن هناك أمثلة لعدة رياضيين توفوا في الملعب أو أثناء المباريات.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن أسباب هذا الموت هي في الغالب الأمراض القلبية الوراثية غير المعروفة، “يعني المتوفى لا يكون على علم بأنه مريض”، فيما “أحيانا يكون المرض له علاقة بعضلة القلب وأحيانا أخرى ذبحات صدرية مفاجئة”.
ولتفادي حصول هذا الأمر، أوصت الحناوي بضرورة القيام بالتحاليل الطبية للبحث عن أي أمراض قلبية خاصة بالنسبة للرياضيين الذين يبذلون مجهودا كبيرا وقبل الشروع في ممارسة الرياضة، مع ضرورة شرب الماء بعد ممارسة الرياضة لتعويض الماء الذي يفقده الجسم أثناء القيام بالتمارين.
وسبق أن قالت مؤسسة القلب الألمانية إن موت القلب المفاجئ يرجع سببه إلى أمراض القلب غير المكتشفة، مثل أمراض الشرايين التاجية.
وأوضحت المؤسسة أن أعراض موت القلب المفاجئ تتمثل في آلام الصدر وخفقان القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي، مشددة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.
ولتجنب الإصابة بأمراض القلب من الأساس تنصح المؤسسة باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والخمر.
علامة من علامات الساعة الصغرى، اللهم ارحمنا برحمتك واحسن خاتمتنا وردنا اليك ردا جميلا.
لي ماظلم حد و ماواكل فلوس الغير و ممعديش عل الغير و كان خدام بضمير وخا مظلوم و عامر قلبو بالايمان راه ماعندو منين يخاف لا من فجأة و لا من شيء آخر فالموت حق و مرحب بها في أي وقت.
للموت وقتٌ يأتي فيه، فلا يستطيع أحدٌ أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله، وقد قدَّر الله آجال العباد، وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ، وكتبتْه الملائكةُ الكرام – والمرءُ في بطن أمه – فلا يتأخَّر المرء عمَّا كُتِب له ولا يتقدَّم، وكل إنسان مات، أو قُتِل، أو غَرِق، أو سقط من طائرة أو سيارة، أو احترق…، أو غير ذلك من الأسباب، فإنه قد مات بأجله الذي قدَّره الله وأمضاه، وقد دلَّت على ذلك نصوص كثيرة، منها:
1- قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: 145].
2- وقال -تعالى-: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: 11].
3- وقال -تعالى-: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: 34].
4- وقال -تعالى-: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ * مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ [الحجر: 4، 5].
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
استغفر الله العظيم وأتوب إليه
على كل حال عودة على الموضوعية و جميعا اللهم انا نعوذ بك من فجاءة نقمتك و تحول عافيتك
حسبيا الله ونعم الوكيل استغفر الله العظيم وأتوب انا لله وانا اليه راجعون
لهذا السبب يجب على الانسان ان يأخد العبرة من موت الفجأة ، كاين لغادي ينعس وحط راسو على الوسادة ويخطط للغذ سوف يقوم بعمل اجرامي ،سوف يشهد الزور او يقدم وثيقة مزورة ا او يأخد رشوة او يقتحم فيلا ويسرق او يعرض الناس في الشارع للخطر .صراحة لا يوقف الانسان الضال و المجرم غير الموت ليرتاح الناس من افعاله وشره
في مستشفيات الوطن و الخارج باعداد كبيرة يتوفون
أغلبها أمراض القلب و الشرايين و الدم. كتشوه خلقي في القلب أو تضخم في عضلة القلب بسبب الرياضة المرهقة و تحجر عضلة القلب. بسبب إلتهاب فيروسي في عضلة القلب. بسبب إنسداد في الشرايين. بسبب جلطة تنتقل من الشرايين بسبب الأكل غير الصحي و قلة الحركة و الإرهاق و قلة النوم و التدخين و الخمر… بسبب تختر الدم. بسبب مرض الدم المنجلي المنتشر في دول البحر المتوسط.
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اليوم لا تعرف الصحيح من المريض. لا يخدعك المنظر الخارجي.
انما هي علامات تشوير تدل على قرب نهاية المسار
ليس المرضى من هم في قفص الاتهام. بل المنظومة الصحية الكارثية
موت الفجأة يعد من علامات اقتراب الساعة، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” :من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة . وصحح الحديث الألباني في السلسلة وصحيح الجامع
الإله إلا انتا إني كنتو منا ضليمن
إذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون..
الموت واحد والأسباب متعددة..
صحيح لقد كثر الموت الفجأة فقد سمعنا عن ذلك و عايناه في بعض الأحيان مع أصدقاء لنا .
أن الذي اود ان اشير اليه هنا هو ما ورد في السيرة النبوية الشريفة فلقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (ان من علامات الساعة الموت الفجأة ) .
فعلا لكل بداية نهاية إلا أن سبب الموت المفاجئ لا زال غير معروف ويتحدى علم الطب ،أما عمن يقولون على أنه بسبب توقف القلب عن العمل أو تخثر الدم في الشرايين فكل هذه هي نتائج وليست أسباب، والموروث عن الدين الإسلامي موت الفجأة هو علامة من علامات قيام الساعة وهناك أشياء أخرى، ككثرة المعازف وشرب الخمر والمماطلة في البنيان وتقارب الزمن ويؤتمن الخاءن ويكذب الصادق وانتشار القتل ويقوى الهرج وتستند الأمور إلى النسأء وووووو وفي المقابل هناك علامات كبرى لقيام الساعة، على أي نرجو من الله عز وجل أن يسترنا وينجينا من عذاب الدنيا وخزي الاخرة وما وذلك على الله بعزيز،دمتم بعافيتكم وسلامة الدنيا والآخرة.