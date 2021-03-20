وفاة امرأة في "تاكسي" تستنفر الأمن الوطني

وفاة امرأة في "تاكسي" تستنفر الأمن الوطني
صورة: هسبريس
السبت 20 مارس 2021 - 21:32

باشرت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، السبت، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وفاة امرأة على متن سيارة أجرة وسط الشارع العام.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وبحسب مصادر هسبريس فقد تم نقل جثة الهالكة، بتعليمات من الوكيل العام للملك، إلى مستودع الجثامين بمستشفى سانية الرمل في أفق إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأضافت المصادر نفسها أن المرأة استقلت سيارة الأجرة من حي طابولة في اتجاه مصحة خاصة وسط المدينة، بعدما أحست بألم ومغص شديدين، غير أنها فارقت الحياة قبل وصول المصحة، ليقوم السائق بإخبار المصالح الأمنية بالواقعة.

الشرطة التقنية والعلمية سيارة أجرة مدينة تطوان وفاة امرأة

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