موجة الزيادة في الأسعار تصل إلى حليب الأطفال

شهدت أسعار حليب الأطفال بالمغرب ارتفاعاً منذ أيام قليلة، لينضاف إلى الزيادة التي سجلتها أسعار زيت المائدة والبيض في الأسابيع الماضية.

وتستورد عدد من الشركات المغربية، من سويسرا وهولندا على الخصوص، علامات مختلفة من حليب الأطفال، من بينها “بريمالاك” و”نوفالاك” الذي يباع في الصيدليات.

وارتفع سعر علبة الحليب الخاص بالأطفال من نوع “بريمالاك” من حجم 400 غرام بثلاثة دراهم، إذ انتقل سعر الواحدة منها من 71.5 دراهم إلى 74.4 دراهم.

ورغم أن الصيدليات تبيع أنواعا مختلفة من الحليب الخاص بالأطفال، تعود لشركات متنافسة، إلا أن الملاحظ أن الارتفاع طُبق من قبل جميع العلامات التجارية، حسب ما أفاد به عدد من الصيادلة.

ويأتي الارتفاع في سعر هذه المادة الحيوية الخاصة بالأطفال بعد الاستنكار الذي رافق الارتفاع في زيت المائدة والبيض، وهما منتجان أساسيان في المطبخ المغربي.

وليست هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر حليب الأطفال، فقد سبق أن شهد ارتفاعاً في السنوات الماضية، جعل بعض جمعيات حماية المستهلك تدعو إلى تدخل وزارة الصحة لتقنينه.