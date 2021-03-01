موجة الزيادة في الأسعار تصل إلى حليب الأطفال

موجة الزيادة في الأسعار تصل إلى حليب الأطفال
صورة: أرشيف
الإثنين 1 مارس 2021 - 13:35

شهدت أسعار حليب الأطفال بالمغرب ارتفاعاً منذ أيام قليلة، لينضاف إلى الزيادة التي سجلتها أسعار زيت المائدة والبيض في الأسابيع الماضية.

وتستورد عدد من الشركات المغربية، من سويسرا وهولندا على الخصوص، علامات مختلفة من حليب الأطفال، من بينها “بريمالاك” و”نوفالاك” الذي يباع في الصيدليات.

وارتفع سعر علبة الحليب الخاص بالأطفال من نوع “بريمالاك” من حجم 400 غرام بثلاثة دراهم، إذ انتقل سعر الواحدة منها من 71.5 دراهم إلى 74.4 دراهم.

ورغم أن الصيدليات تبيع أنواعا مختلفة من الحليب الخاص بالأطفال، تعود لشركات متنافسة، إلا أن الملاحظ أن الارتفاع طُبق من قبل جميع العلامات التجارية، حسب ما أفاد به عدد من الصيادلة.

ويأتي الارتفاع في سعر هذه المادة الحيوية الخاصة بالأطفال بعد الاستنكار الذي رافق الارتفاع في زيت المائدة والبيض، وهما منتجان أساسيان في المطبخ المغربي.

وليست هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر حليب الأطفال، فقد سبق أن شهد ارتفاعاً في السنوات الماضية، جعل بعض جمعيات حماية المستهلك تدعو إلى تدخل وزارة الصحة لتقنينه.

أزمة "كورونا الزيادة في الأسعار جيوب الأسر المغربية حليب الأطفال

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‫تعليقات الزوار

3
  • fouad
    الإثنين 1 مارس 2021 - 13:41

    الزيادة في كل شيء الا الزيادة الى الامام وا زيدو بحالكم ها العار

    0
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  • عدمي و افتخر
    الإثنين 1 مارس 2021 - 13:42

    اللهم كثر حسادنا ……هاذ النعم كاملة و ما عاجبكم حال و بغيتو تهاجرو و ديرو اضرابات …وباز شعب وجهو قاصح

    -1
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  • لا امل في حوارهم
    الإثنين 1 مارس 2021 - 13:46

    مقاطعون كل منتوجات التي تم الزيادة فيها حتى الرجوع إلى الثمن العادي ان شاء الله مستمرون في المقاطعة

    1
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