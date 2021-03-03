موجة الغلاء تمتد إلى البيض

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‫تعليقات الزوار

4
  • عبدالله
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:02

    البيضة لن تتعدى درهما و نصف و قليل الاستهلاك اما سيجارة واحدة بدرهمين و نصف و كثيرة الاستهلاك يوميا و مضرة

    0
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  • Rachida
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:29

    السلام عليكم.إلى المعلق عبدالله وهل إستهنت بدرهم ونصف للبيضة.بالطبع غالي بهذا الثمن لأن نحن الفقراء نستعمله بكثرة لأننا لا نتوفر دائما على ثمن اللحم كل مرة أو أنك أنت عندك المال لهذا وجدت درهم ونصف اللذي ذكرته في تعليقك رخيص بالنسبة لك لذا تطبق المثل اللذي يقول لي كرشوا شبعانة ماحاساش بالكرش الجيعانة

    3
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  • youssef
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:31

    المقاطعة هي الحل،خليوه اخناز،ولفنا بالمقاطعة.

    -1
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  • Rachida
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:40

    إلى عبدالله وهل إستهنت بثمن درهم ونصف للبيضة الذي ذكرته في تعليقك.بالطبع غالي بهذا الثمن لأننا نحن الفقراء نستعمله بكثرة لأننا لا نتوفر على ثمن اللحم كل مرة وما يليه من الخضروات التي يحتاجها معه في الطبخ أو لأنك عندك المال لكي تشتريه لهذا وجدت ثمنه عادي جدا بالنسبة لك لذا تطبق المثل اللذي يقول الكرش الشبعانة ماحساش بالجيعانة

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