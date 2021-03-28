موجة جديدة لتفشي "كورونا" تنشر القلق بين المغاربة قبل حلول رمضان

حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من تفشي موجة ثالثة من فيروس “كورونا”، بعد تسجيل ارتفاع في عدد إصابات الفيروس خلال الأيام الأخيرة؛ وهو ما اعتبره كثير من المعلقين بمثابة تمهيد من الحكومة لفرض “الإغلاق الليلي” في رمضان بعد الفطور.
ويبقى تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال رمضان رهينا بالوضعية الحالية للوباء قبل حلول هذا الشهر إضافة إلى الوضعية الوبائية العالمية، وفق ما تؤكده اللجنة العلمية الاستشارية لـ”كورونا”؛ فيما تتخوف الحكومة من تكرار سيناريو عيد الأضحى، الذي كان عاملا رئيسيا في تطور المنحى الوبائي في المغرب.
وتوجد الحكومة أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاستمرار في “الإغلاق الليلي” ومنع إقامة صلاة التراويح؛ وهو ما يعني تضرر النشاط الاقتصادي للسنة الثانية خلال هذا الشهر، خصوصا بالنسبة إلى أرباب المقاهي والمطاعم وقطاعات أخرى. أما الخيار الثاني، وهو الأقرب إلى التطبيق، فينظر إلى المصلحة الصحية العامة من خلال منع التنقل الليلي وتقييد حركة المواطنين في ليل رمضان تفاديا لوضع وبائي حرج مثل ما تشهده بلدان أوروبية.
وأعلنت العديد من الدول الأوروبية، آخرها فرنسا، عن إجراءات جديدة لفرض احترام منع السفر والتنقل فيما تواجه البلاد الموجة الثالثة من جائحة “كوفيد-19” التي تضرب أوروبا؛ وهو ما يتخوف منه المغرب، لا سيما في ظل انتشار السلالات المتحورة عبر العالم.
وعبر معلقون على “فيسبوك” عن تخوفهم من تلميحات رئيس الحكومة، وقال معلق يحمل اسم “amazigh” : “العثماني أنا مزوك بيك خليونا نخدمو فرمضان.. راه جميع الحريفي ديال المقاهي غدي اخرجوا إلى سديتونا القهاوي..”، في إشارته إلى حجم الضرر الذي يمكن أن يخلفه “الإغلاق الليلي” في رمضان.
وأضاف معلق آخر، غاضبا من “تدوينة” رئيس الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي نفسه، “إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قريب رمضان بداو كيقولو موجة ثالثة، زعما سدان أو ماكاين لا تراويح مكين لخروج واش غير نتوما محسن بلكراء بلمعيشة بالضوء بالماء، كلشي عندكم موجود فابور.. اللهم نسألك السلامة والعافية، اللهم ارفع عنا هذا الوباء.. المسكين واكل دق”، وفق تعبيره.
واعتبر معلقون آخرون أنه في حالة قررت الحكومة “الإغلاق في رمضان” فعليها تقديم الدعم لفئات واسعة ستتضرر من هذا الإجراء، خصوصا العاملين في المقاهي ومحلات الوجبات السريعة والمطاعم.
في مقابل ذلك، يرى معلقون أن “القرارات والإجراءات الحكومية في واد والواقع في واد آخر”؛ بالنظر إلى التهاون الذي يشهده المغرب في الفترة الأخيرة على مستوى احترام الإجراءات الوقائية.
وخاطب “معلق فيسبوكي” العثماني قائلا: “قبل التفكير في الإغلاق خلال شهر رمضان، عليك أن تعرف مستوى الازدحام في محلات التسوق الكبرى والقطارات، وحتى الحفلات بات مسموحا بها وغيرها من الممارسات التي لا توحي بوجود شيء اسمه كورونا”.
franchement on ne sait plus qui croire les chiffres des contaminés chaque jour qui est en baisse ou croire ce que dit notre premier ministre contradiction totale dans le nombre des cas et la peur que les autorités veulent nous transmettre
لا افهم و لا استوعب عماذا تتكلمون تراخي المواطن يأخذ طاقته من تراخي الدولة في التعامل مع المقاهي الحافلات القطارات ……
مكاين لي ينشر القلق والفقر قد الحكومة وزبانيتها
بلا ما تزيدو فيه، الارقام الرسمية تشير الى هبوط كبير لحالات الإصابة وتحسن لاغبار عليه للوضعية الوبائية، فبلا ما تنشر اسي العثماني او لبطانة ديالو الرعب في نفوس المغاربة
على أصحاب المقاهي ان يحولو نشاطهم لشيء اخر فالمقهى يمكن ان يتحول لبيع ما يحتاجه المواطن من سلع و ماكولات ومعجنات الخ.. لا بد من التاقلم الايجابي في حالة تم فرض الحجر الليلي.
فهموني من 5000 حالة يوميا وعشرات الوفيات الى 246 حالة بجلب المدن وحالات قليلة لا تتعدى عشر او ست حالات كيف بعد ارتفاع حالات الاصابات
لا حل للخروج من هذه الازمة سوى الحجر الكلي و الشامل الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا
ليست هناك أي موجة . هناك سياسة تقوم بها الحكومة لكي تغلق المحلات و المقاهي . حضر التجول . لهدا تبدأ المناوارت و التكهنات الخاطئة. الشعب عاق و فاق
ما رأيناه فعلا هو موجة الفقر وتدمير الاقتصاد.
اشمان قلق علاش كتخلعو في ناس راه ما كاين والو نتما لي ها تقتلونا غير بالقمع و تهميش و هذا الاجراءت ديالكم حتى بندم ها يموت غير بالحكرة
تقو الله يا عباد الله راه ناس الأزمات نفسيا وصحيا مابقى ما يتعجب كتخلقو اعدار. باش تخلعو ناس وتستفدو نتما
الموطين كاين غير ضغظ عليه وزيد عليه ونتما عايشين كيفما بغيتو
حسبنا الله ونعم الوكيل
طلقو لناس تخدم بركا من سياسة التخويف و التركيع و قطع الارزاق….كورنا او كورنا المتحورة ليست خطيرة بالمعنى التي يتم ترويجه….كورنا نرض عادي كباقي الامراض….
حكومة إسلامية تهدد بالحجر ثم إغلاق المساجد في شهر رمضان المبارك؟لا حولة ولا قوة إلا بالله. إتقو الله يا عرب
أكيد إنه تمهيد لما ستأتي به الأيام المقبلة ، إغلاقات بالجملة ، ترهيب لمن يعصى أوامر الإغلاق ، نحن أصبحنا نعرف جليا كيف تفكر الدولة ، وكيف تستطيع أن تتمكن من كل مواطن كي لايفتح فمه أويناقش أويعارض ، كفى عبثا ، الأرزاق مسؤول عنها الله سبحانه وتعالى ، وليس السي العثماني ومن معه !!! طلبي ياهسبريس إنشري أخبار تفرح وتناقش مواضيع أخرى غير كوفيد !! لأننا هرمنا من الاستفزازات…
الوضع ليس له علاقة بانتشار الفيروس وانما له ابعاد اخرى نجهلها لكن الحكومة لن تٌحس بها مادامت جيوبهم مليئة وجيوب المواطنين فارغة فاإن رجعنا الى المنطق فإن اسباد القرار لديهم المال والسلطة ويككنهم ان يتحركو كيفما ارتدو ليلا نهارا ويككنهم السفر اينما بريدون دون دفع المخالفات لكن المواطن البسيط لم لديه شيء
هل يعلمون الغيب. ام يريدون قتل الشعوب بنشر وباء على الهواء .ام محاربت الدين الإسلامي هو المقصود .ننتظر موعد الانتخابات في شهر يونيو هل ستمنع الجائحة المقبله الحملة الانتخابابة وهل سيكون الاقتراع عن بعد أم مباشر؟اما التراويح فربنا يعبد في كل مكان
حنا مع المعلقين على رفض الحجر في رمضان ولكن الى حد ساعة معينة مثلا الحادية عشرة والثانية عشرة ولكن اتوجه للشباب لي كيبقاو حدا الشراجم مجمعين حتى الفجر هذا راه بكورونا او بلاش غير مقبول لاننا كتبغيو نعسو شوية لكي نستطيع قيامً الليل بإذن الله وننطلق للعمل في ظروف صحية جيدة الا ان هذا الأمر مستحيل مع هاذ الشباب .
كورونا اصبحت اداة وذريعة بيد الحكومات والانظمة الاستبدادية للتحكم اكثر ولمدة اطول في رقاب الشعوب الجائعة المقهورة … لكن علمنا التاريخ ان العبيد يثورون على الاستعباد والطغيان مهما طال الزمان…
سي العثماني إلى باغي تغلق لينا وجد ليا ما نصرف على 7
النفوس في الدار عام كنخلص كراء من جيبي شكرا مسبقا
أكبر موجة شهدها العالم هو انتم يا اصحاب خودنجال والتسابيح والتماسيح اكبر فيروس ينهك الشعب المغربي هم هؤلاء المسؤؤلين الفاسدين والدكاكين السياسية التي تنتج امثالكم نفس الوجوه تجثم على انفاسنا على الاقل كورونا لا نراها بالعين المجردة ولا نعرف حقيقتها اما انتم فاخطر من كل داء انتم الفيروس الذي لا دواء له تخيلوا كيف كنتم وكيف اصبحتم بعدما رضعتم من حليب المخزن وخيرات الدولة وتركتم للشعب الزرواطة والمواطنة لاجل ان تنعموا بالامان والشعب يحرسكم ويحرس عاؤلاتكم شعب ضحى وصبر يعيش على امل تغيير هذه الكمامر البالية التي تتحكم في المال والعباد باسم المصلحة العامة وفزاعة كورونا الله يمهل ولا يهمل الى مزبلة التاريخ ايها المهرجون لن نستسلم
أين وصل تلقيح المغاربة ؟
ولماذا أبطأ ؟
ماذا يحصل ؟
كما تخبرونا عن تفشي الوباء اخبرونا ماذا عن التلقيح ؟
ماكاين لا سلالة جديدة لا ولو، كوجدو ايسدو على الناس فرمضان. اللقاح ما صالح لوالو اليوم دولة الشيلي رجعت الحجر الصحي رغم أنهم من الدول الأكثر تلقيحا في العالم، الناس مازال مابغات تفيق من هاد المسرحية.
أكثر ما أعجبني في هذا المقال الأخذ بعين الاعتبار تعليقات المواطنين! بالنسبة لانتشار الوباء نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم والأمة الإسلامية جمعاء ونرجو رحمته سبحانه وتعالى لصلاح الاحوال.
بالواضح، إنه تمهيد للاغلاق في رمضان و هو عكس ما ينتظره المغاربة!!!!
المواطن مهمش لاقصى درجة، لا أحد يستطيع مخاطبتنا بالواضح، أظن أن مسؤولينا يعانون من عقدة اسمها **مواطنفوبيا **
الحالات المسجلة مستقرة و الفيروسات المتحورة نأتي من خارج المغرب، الطيران كوقوف مع كل الخارج، فلماذا هذا التهويل؟؟؟
لماذا لا تتحدثوا الينا بوضوح؟؟؟ هل الشعب قاصر؟؟؟لماذا تحجروا علينا؟؟؟
و بعد كل هذا تزعمون انكم تخدمون الوطن، فاين المواطن؟؟؟؟
ستبدأ الأرقام في الارتفاع في الأيام القادمة والتخويف من الموجة الثالثة والرابعة وهدف الحكومة الفاشلة هو المزيد من الإغلاق وإلغاء صلاة التراويح
طلق الحجر أسي العثماني رمضان تيبغي الواحد يدوزوا فالدار الماكلة والنعاس.
سيناريو عيد الاضحى الذي فجر العدوى كان من صنع الحكومة وقراراتها الارتجالية ، وأيضا يتحمل المواطنون المسؤولية باستهتارهم
قبل التفكير في الإغلاق خلال شهر رمضان، عليك أن تعرف مستوى الازدحام في محلات التسوق الكبرى والقطارات، وحتى الحفلات بات مسموحا بها وغيرها من الممارسات التي لا توحي بوجود شيء اسمه كورونا
لا وجود لشئ اسمه كورونا سوى في مخيلة الحمقى وأتباع الشيطان،إنها حرب على الإسلام وحرب على التجارة الدولية،اتركونا لكورونا دعوها تقتلنا بدل أن تقتلونا أنتم بالجوع والإكتئاب.
لماذا لا نمسك العصا من الوسط اهم سيء نترك الناس تسترزق في رمضان ويكون الحظر من 11 ليلا الى 11 صباحا بحكم رمضان وايضا تكون مراقبة وغرامة على من لا يحترم شروط الوقاية الكمامة والتباعد المساجد نعطي الاسبقية للملقحين بحضورها ثم التباعد والنظافة بالمساجد وما حولها واعتقد ان التزم الكل تطون الامور بحول الله وعنايته افضل لا ضرر ولا ضرار . هذا رايي اسي العثماني واتمنى يا هيسبريس ان يصله .
هاد كورونا مكونكتيا مع فرنسا هير تتزاد ففرنسا تتزاد عندنا هير تيشددو القيود ففرنسا تيشددوها فالمغرب غير تيقرب رمظان والعيد الصغير والعيد الكبير تيبان واحد خونا بتعليق نظرا لتزايد الحالات سنقرر تشديد القيود الله أعفو علينا
على مل يظهر و ما يقع حاليا في دول أوروبية فالموجة الثالثة قادمة إلينا لا مفر منها
بالله عليكم هل علمتم الموجة الاولى ونشأتها حثى تعلمون الباقي ,,, وما المغزى من الاغلاق في وقت معين دون غيره ,,,الناس قد سأموا واياكم من غضب الحليم ,,, فالنفوس قد وهنت ,,, وليس على الاحمق حرج … ولكم في الكورونا غاية با اولى الامر ,,, ربنا ينولى الظالمين
قرار منع الخروج و سد باب الرزق بعد الثامنة ليلا لا علاقة له بكورونا؛ الحكومة ما مكلخاش و عارفة بلي كيكون الزحام بنهار و بلي الحجر الليلي ما غادي ينقص والو. هاد القرار عندو دوافع خفية ،الحكومة عارفة مزيان آش كتدير،بغاو يزيدو فنسبة الفقر فالمغرب لإرضاء مصالح خاصة، و السؤال المطروح هو شنو هوما هاد المصالح؟ واش شي دولة أخرى ضاغطة على العثماني باش يزيد نسبة الفقر فبلادنا؟ هادشي عاطية منو ريحة الخيانة العظمى.
موسم الانتخابات و المرشحون الفاسدون هذا وقتهم لتقديم القفة لماذا لا تتدخل الدولة وتقوم هي بحمع المعونات من هؤلاء المرشحون وتقوم بتوزيعها
اغلاق في رمضان يعني احتمال كبير اندلاع الثورة الشعبية في المغرب دخول المغرب الى الفتنة كما يتمنى الاعداء الوطن رمضان جديد في الحجر ضربة القاضية الاقتصاد اذا لم تموت الناس بي كورونا تموت من الجوع المقاهي المطاعم سناكات تفرض عليهم العطالة شهر كامل 24 ساعة في اليوم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق الجوع كافر اتقوا الله يا المسؤولين فمن يديه في النار ليس كما يديه في الماء
رمضان يتزامن مع الحضور اليومي للتلاميذ في مدارسهم ولا يمكن لابائهم ان يخرجوا بعد الافطار لارتباطهم بالتمارين والتهييئ المدرسي يعني القلة القليلة هي التي يمكن ان تتزاور او تقضي حاجياتها بعد الافطار …اتركوا الناس يسترزقون في هذا الشهر الكريم خصوصا اصحاب المقاهي والمطاعم مع وضع توقيت للاغلاق …. وعلى الجميع ان يحترم الاحترازات الصحية لنحافظ على هذا الوضع الصحي وشكرا.
جل المغاربة المعقولين فقراء أو العكس مع الحجر الصحي و البيع و الشراء بالنهار و الليل بنادم يدخل سوق داره و القهاوي ما صلحينش ،التدخين ،الشيشة ،الكيف ،الجوانات ،العشيق،،و للي بغا يصلي التراويح حتى في الدار ،الوباء لا زال حاضرا اتذكرون ما وقع أيام عيد الاضحى ؟؟؟!!! التجمعات و و و ،،الكثير لا يعجبهم كلامي انه الواقع المرير لابد تقبله حتى يتلقح اغلب المغاربة و من تم كلام آخر ،،،
هدفهم من نشر هذه الأكاذيب هو ان لا تشهد مساجد رمضان تلك الموجة الايمانية و ما العثماني الا بيدق قيل له قل فقال و الا ما نراه يوميا من ازدحام و إهمال التدابير كان كورونا لم تعد بيننا ، عيقنا بيكوم يا الماسون هدفهم هو ان يمر رمضان للعام الثاني باردا و اما اللقاءات و المباريات و الحمامات و الأسواق فلا تنشر كورونا فقط المساجد هي سبب تزايد حالات كورونا و قد ادخل هذه الشبهة عدو للدين في مقررات صغارنا . بدل تشجيع اهل القران و التوبة الى الله التي هي الحل الوحيد لرفع هذا البلاء تجد أعداء الله يكررون نفس الأسطوانة و يعلمون ان لل عدوى و لا طيرة و ان الأمر كله بيد الله ، ترهيب و ترعيب الناس الضعفاء بموجات كورونا جديدة و نشرة تفاهات الكهنة الخبراء و يعلمون انهم كذابون أفاكون.
خلاصة القول
الدولة دارت للي بغات…
ومازال عندها القدرة تفعل ما تشاء
دابا القهاوي محلولين و الزحام النهار كامل، و الأسواق و المحلات التجارية، ماكاين لا تباعد لا والو، و مابانليكوم غير رمضان تسدو القهاوي ف الليل، و تحرمو الناس من صلاة التراويح، و الله غريبة هذه الحكومة
حسب علمي الناس لي عمرهم فوق 60 سنة قد تم تلقيحهم ولله الحمد منهم الوالدة ديالي. .. إذا لا معنى بعد هذا للحجر الصحي أنا شخصيا كنت مع الإجراءات الوقائية قبل أن تتلقى الوالدة التلقيح أما عن نفسي فلست خائفا و أنا مستعد لأن أوقع إلتزام بذلك … غير ما تسدو لينا تجارتنا الله يرحم الوالدين أنا تاجر ملابس راه هاد العيد صغير هو لي عندنا فلعام أما بقية الشهور غير كنجيبو تعادل
رب ضارة نافعة، ان كان الحجر سيضمن السلامة للجميع، فلا أحد منا سيموت جوعا، شريطة احترام بعض النقط وايجاد حلول لها:
أولا حماية المكترين، وفرض التضامن بين الكاري والمكتري، ثانا شركات الكهرباء والماء كذلك يجب أن تتضامن بتحمل جزء من الفواتير، وكذلك الصرامة في مواجهة ما يعرفه النقل ( خاصة الحافلات) من اختلالات فيما يخص عدم احترام البروتوكول الصحي، وأخيرا انخراط الجميع في احترام التباعد وارتداء الكمامات، وأهم شيء هو الاقتصاد في المعيشة خلال هذا الشهر…
براكا علينا من هاد الخرجات ديال والو نتوما عايشين وواكلين ولابسين وحنا نمشيو نموتوا شنو ربحنا من هاد الويل لي سدعتو لينا راسنا بيه كورونا ارحم منكم وغادين غير فخراب هاد الناس لي لا حول لهم ولا قوة الدرويش خليتو عشتو الله يخد الحق فيكم
رسالة للجميع
صبرنا بزاااف انتظرنا كثيراااا سكتنااا بزاااف لقد حان دورنا لنتكلم لنفرض رأينا وتغييرنا صافي باركاااا عيينا فقرتونا هلكتونا مرضتونا فنفوسنا فصحتنا اقسم بالله الى السجن و الموت اهون لي من هذه المعيشة والمهزلة
vous êtes en train de paniquer les Marocains . éloignez la pandémies de la politique.laissez les soi disant scientifiques communiquer avéc le peuple directement et nous dresser un bilan réel de l’évolution de la pandémie. je ne crois plus a la politique.allah alwatan Al Malik
الناس لخدامين فالقهاوي اولا المطاعيم غير يمشيو يبدلو الحرفة هاد الش كيبالي مغيتسلاش …كلشي ينوض يبع الخبز …هههه …ولا كلشي يتعطا اليوتوب ههههه
اجراءات الحجر أو ارتداء الكمامة أو التباعد هو في مصلحة الوطن والمواطنين للمحافظة على صحتهم وصحة الآخرين وليست عقوبة كي توظفها بعض الأحزاب والموالين لها في التحريض على الحكومة
كورونا كتكون غير في رمضان أكبر كورونا هي هده الحكومة
ليس تفشي الوباء وانما قروب رمضان المبارك حتي يمنعون الناس من الترويح وندعو الله ان يرفعنا الوباء لانكم حولتم المرض الي تجارة ولكن الله كبير
Aujourd’hui les cafes resto sont ouverts pendant toute les journée, je ne vois pas pourquoi on peut pas les laisser ouvrir une 4h de temps après leftour.
Si il y a le risque il peut y avoir meme maintenant alors qu’ils sont ouverts toute oa journée
ها العار ايلا ما ديرو لينا الحجر الشامل نصومو ف خاطرنا ونصليو ف خاطرنا ونتفاداو كوارث جديدة
السماح بصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك سيكون عاملا رئيسيا في تطور المنحى الوبائي في المغرب. علينا بالصبر، الفيروس المستجد “سارس-كوف-2” سيختفي بإذن الله عام 2038
صراحة انا لا افهم ما تقصدونه مثلا عندما ارى حافلة النقل الحضري ممتلىة الى اخرها و الازدحام في الاسواق و الى غير ذالك و تقولون ان الاغلاق على الساعة التي تعلونها هل كورونا تكون سوى بعد الاغلاق هذا غبر مفهوم بثاتا
ههههه واش مفيهاش التراويح ؟ سير سدو المقاهي نتاع التيرسي القمار
راه ماكين لا تحسن فالوضعية الوبائية لا والو عدد التحاليل ناقص بزاف تاواحد مادير خدمتو اما لي لقيتوه مادايش الكمامة فرضو عليه ضعيرة والى سديتو فرمضان عوضو الناس المتضررين راه بنادم واصلا ليه العظم
الأمور واضحة المواطن من جهته يشكوا من الإختناق الإقتصادي و الحكومة تخاف أن تنسب لها أو تحاسب “”من طرف الشعب نفسه”” عن أي انتكاسة لا قدر الله بعد هذا الفتح. في مثل هذه الوضعية الحل هو الإستفتاء حتى تشهد الحكومة الشعب على اختياراته و هذه هي الدمقراطية. بالنسبة للمقال ما هو الخيار الثاني؟؟؟؟ أ هو نفسه الخيار الأول؟؟ هههه