موجة حر تضرب المغرب يومي الجمعة والسبت

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ضمن نشرة خاصة، موجة حر في عدد من مناطق المملكة غدا الجمعة وبعد غد السبت.
التفاصيل لاحقا..
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ضمن نشرة خاصة، موجة حر في عدد من مناطق المملكة غدا الجمعة وبعد غد السبت.
التفاصيل لاحقا..
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ماأشد حر هذا اليوم اللهم أجرنا من حر جهنم
هذا الاسبوع كله حر لطفك يا الله
على اي حال
اللهم حر الخالق و لا حر المخلوق