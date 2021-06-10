موجة حر تضرب المغرب يومي الجمعة والسبت

موجة حر تضرب المغرب يومي الجمعة والسبت
صورة: أرشيف
الخميس 10 يونيو 2021 - 17:22

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ضمن نشرة خاصة، موجة حر في عدد من مناطق المملكة غدا الجمعة وبعد غد السبت.

التفاصيل لاحقا..

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية موجة حر نشرة إنذارية

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‫تعليقات الزوار

2
  • صحراوي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:26

    ماأشد حر هذا اليوم اللهم أجرنا من حر جهنم

    33
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  • سعيد السوسي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:43

    هذا الاسبوع كله حر لطفك يا الله
    على اي حال
    اللهم حر الخالق و لا حر المخلوق

    15
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