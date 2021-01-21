موخاريق يدعو "لارام" إلى مناقشة أزمة الجائحة

دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، ممثلي قطاع النقل الجوي إلى تعزيز الحوار وتقديم الحلول لتجاوز الإكراهات التي يواجهها القطاع بسبب جائحة كوفيد 19.

وأوضح زعيم الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني “لانبعاث الجامعة الوطنية للنقل الجوي”، التي عقدت الأربعاء بالدار البيضاء: “هدفنا في هذا الاتحاد ليس القيام بالإضرابات في شركة الخطوط الملكية للطيران، وإنما أن نكون قوة اقتراحية”.

وشدد موخاريق على أن “هذه الجامعة التي يعقد مؤتمرها الهدف منها الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها شركة لارام، وكذا أن تكون تنظيما للتعبير عن هموم ومشاكل العاملين بكل فروع الشركة المذكورة”.

ولفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وهو يدعو إلى إحياء وانبعاث الجامعة المذكورة، إلى أن هذه الأخيرة “كانت من الجامعات القوية التابعة للاتحاد، وكانت تضم جميع الفروع”، مضيفا أنها “كانت تقوم بإضرابات بطولية عندما يتم البطش بأحد الربابنة، ذلك أنها أوقفت حركة الطيران مرات عديدة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى وجوب تقوية هذا القطاع، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة داخل الخطوط الملكية المغربية، لاسيما بعد ظهور الجائحة التي أثرت على حركة التنقل الجوي عالميا.

وأوردت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لانبعاث الجامعة الوطنية للنقل الجوي أن فئة المستخدمين في قطاع النقل الجوي “أصبحت تعيش أوضاعا صعبة تفاقمت جراء الأزمة الحالية وما ترتب عنها من آثار سلبية على الجوانب المادية والمهنية”.

وشددت اللجنة ذاتها على أن الهدف من “انبعاث الجامعة الوطنية” يتمثل في وضع إستراتيجية للعمل “روحها التفاوض والحوار خدمة للمستخدمين والقطاع، والدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية، واستمرار هذا المرفق الحيوي في عز الجائحة”.

من جهتها دعت أمال العامري، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، إلى توحيد العمل النقابي والجهود داخل شركة “لارام” من أجل مؤازرة المستخدمين، مشددة على أن “الاتحاد يراهن على هذه الجامعة كإطار لتوحيد الجهود والدفاع عن المستخدمين في هذه الظرفية التي تضرر فيها القطاع، نظرا لكونه مرتبطا بالسياحة وغيرها”.