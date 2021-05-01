موخاريق ينتقد التدابير الحكومية ويشيد بورش إرساء الحماية الاجتماعية

أرخت جائحة كورونا بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات النقابات المغربية بعيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، إذ غابت التجمعات ومظاهر الاحتجاج في الشوارع كما جرت العادة في هذه المناسبة.
ووجدت النقابات نفسها مضطرة لعقد اجتماعاتها تخليدا لهذه المناسبة عن طريق استعمال التناظر المرئي، وهو ما عبرت عنه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي أوردت: “بسبب الوباء، وبكل مسؤولية ومواطنة تغلّب المصلحة العامة، سنخلد هذه الذكرى عن بُعد بالتناظر المرئي، التزاما منا بالضوابط الصحية، وحفاظا على سلامة وصحة العمال والعاملات”.
ورغم كون الاحتفال لم يمر على غرار السنوات السابقة التي تميز فيها بتنظيم مسيرات احتجاجية، إلا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم تفوت الفرصة دون توجيه انتقادات واسعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب قراراتها خلال سنة جائحة كورونا.
وهاجم الميلودي موخاريق، الأمين العام للنقابة، حكومة العثماني في كلمة له عن بعد ظهر اليوم السبت، قائلا: “لقد أبانت الحكومة عن ضعفها وقصورها وإجحافها في حق الطبقة العاملة وتخندقها بجانب الباطرونا”، مضيفا: “هذه الحكومة استغلت الظرفية الوبائية لمحاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة تُجاه الطبقة العاملة، بهدف الإجهاز على مكتسباتها الاجتماعية وحقوقها التاريخية، وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
وبعد تنويهه بنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، التي ستساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الوبائية، عاد موخاريق ليؤكد أن أزمة ومأساة العاملات والعمال تعمقت، إذ وجدوا أنفسهم “محرومين من مصادر رزقهم، ومحرومين من الدعم التضامني المخصص للجائحة، الكفيل بالحفاظ على كرامتهم، كما وجدوا أنفسهم عُرضة لممارسات استغلالية لبعض أرباب العمل، الذين تمادوا في التسريحات الجماعية والفردية”.
وانتقد كبير نقابيي الاتحاد المغربي للشغل “التعسفات وعمليات الطرد التي لحقت الكثير من العمال والنقابيين”، مؤكدا أن بعض المشغلين اتخذوا من الجائحة “ذريعة لتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين والعمال، بطردهم وتسريحهم وتقليص عددهم، في خرق سافر لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.
كما شدد موخاريق على أن “هذه التعسفات وعمليات الطرد تمت والسلطات العمومية عاجزة عن وقف مسلسل هذه الخروقات، دون تدخل للردع أو الإنصاف ورد الاعتبار، ودون أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام مدونة الشغل”، بينما أشاد بالمبادرة الملكية المتمثلة في إرساء التغطية الاجتماعية، التي من شأنها بحسبه “خلق نوع من التماسك الاجتماعي بين عموم المواطنين”، داعيا إلى ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل هذا الورش، ضمانا لنجاحه.
وأكد الميلودي موخاريق أيضا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إعلان هذا الورش الملكي قبيل أيام من عيد الشغل “هو هدية من صاحب الجلالة للطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين”.
هذا وانتقدت نقابة موخاريق “تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي”، إذ تغاضى وفقها رئيس الحكومة “عن عقد جلسة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2021، تاركا عددا من الملفات الحارقة والمستعجلة تتفاقم، ما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وتنامي الحركات الاجتماعية التي لم تتعاط الحكومة معها سوى بالقمع والاعتقالات، التي طالت مؤخرا بعض الفئات الاجتماعية”.
من نهار حليت عينيا وهاد السيد في هاد المركز 36 عام في عمري ايمكن تزاد في هاد المنصب
ما يسمى زعماء متحجرة النقابات وزعماء العبث السياسي لما يسمى لغوا احزاب وجوه الزمن البءيس تثير الاشمئزاز يراد بها الاستهزاء واحتقار المواطنين واذلالهم وقلة احترامهم يعبثون بعواطف الشعب مستفيدين من دعم وتواطء سلطة التحكم في اطار الريع دون محاسبة مقابل الولاء !! في غياب ادنى قواعد الديمقراطية !!
اسي مخاريق فين هي الزيادة 5% لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم نتوصل بها لحد الآن وربما إلى الأبد.
اتفاق 25 ابريل 2019.بينكم والحكومة.
للعلم فقط على ان النقابات مصطلح ظهر في أمريكا ابان تحكم المافيا الايطالية بالاقتصاد الأمريكي لدالك فجل النقابيين لصوص و مبتزين كما هو الشأن لغالبية النقابيين المغاربة بين عشية و ضحاها اصبحوا من اثرياء المغرب كما هو الشأن لموخاريق و مؤيديه
آ السي مخاريق! الله يجعل شي بركة ! أترك المكان لشبان يجددون و يجتهدون.
قد فقد الناس الثقة في جميع “النقابات” منذ زمان بعيد و لم يعودوا يسمعون إلى تطبيلها و تزميرها و لا إلى كلامها المُنَمّق .. و ما زاد من النُّفور منها أكثر هو الدخول على خطِّ السلطات في تمرير ما يسمّى (قانون إصلاح التقاعُد) الذي يعتبر ضربةً في الصميم للمُوَظَّف المغربي ،، إفساد التقاعد جاء لتفقير شريحة واسعة من المغاربة بذريعة “إفلاس الصناديق” و التّواطُؤ مع السلطات في هذه الكارثة جريمةٌ لا تغتفر و ستبقى في سجلِّ التاريخ وصمَةَ عار على جبين كل المتواطئين في هذا الأمر.
تمتيل في تمتيل، النقابات و المحكومة وجهان لي عملة واحدة، لا تغيير دون تغيير
قيادات نقابية و حزبية ريعية، منافقة، استرزاقية، متقاعسة، فاقدة للحس النقدي و للمسؤولية التاريخية!عوض المطالبة بالتغطية الديموقراطية، الحقوقية، الثرواتية تنغمس في المباركة و التبريك! هذا ما كانت تقوله عن العهد الجديد في فجر بزوغه”الديموقراطي الحداثي”؛في مطلع الميثاق الوطني للتربية والتكوين و هيئة الإنصاف و المصالحة التي تحولت لهيئة الإضعاف و المجارحة من جديد و الفرقشة والقرعنة والفرخشة؛ في إعلان المخطط الاستعجالي الغير معالجلأزمات التعليم المزمنة،في مشروع دستور الزرود، التعويضات وعملية إعادة انتشار الفصول من دون إعادة توزيع الثروة والحكم،مع إعلان رؤية2015ــــ2030 لإنقاذ التعليم بإغراقه في الهدر المدرسي،300ألف طفل خُدَّجْ تخرجوا قبل الأوان من مدرسة الهدر والغدر،بإغراقه في التعاقد بدون تقاعد؛بإغراقه في الفرقشة,التحرش والعرينة في وبعدالمظاهرات السلمية!بئس القيادات وبئس الوجوه!يخافون من رجال الظل الفاشلين المفلسين الجبناء في و من تحمل تبعات “تخطيطهم”، قراراتهم،مصلحيتهم،انتهازيتهم وكارثيتهم!يجدون أسفله تعليقا مشخصا للمرحلة السابقة بعنوان”في المشاريع الفاشلة المفلسةوالتمويلات الغائبة المغيبة”
منذ سنة2000،أطلقت العديد والعديد من المشاريع الخُطَبِيَّة الخطابية والورقية من دون أدنى إنجاز يذكر!المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قلبت،أبدلت واستقلبت لتصبح عجزا تنمويا وطنيا و بشريا!البشر موجود هنا أ صافي بدون بشرية و حركية!أين ذهبت الميزانيات والتمويلات التي تم رصدها بالرادارت؟هل كانت ميزانيات حقيقية أم ميزانيات شبحية وهمية؟هل تم تسليتها شبحيا ومغلفة بقشور ماطيشا و لكلمانتين والبنان؟البنان أصبح الفاكهة الوطنية ورمزنا الخالد في العالم!ظهرت الإيديولوجيا و النظرية البنانية المُخَلِّصة لَمْخَلْصَة!أصبح يشار إلينا بالبنان، بكل المعاني،و الطواجين الشوفينية الغبية!الطواجين مكان الصحون الطائرة والطواحين الدونكشوتية والهولندية!إصلاح التعليم مع الميثاق والمخطط الاستعجالي الغير علاجي،الرؤية بدون رؤية!الدستور الجديد القديم حبر على ورق!دستور الزرود و المرقة والتعويضات!دستور إعادة انتشار الفصول من دون إعادة توزيع الحكم،الثروة والسلطة!الآن جاء زمن التغطية الاجتماعية للتغطية على الفشل والإفلاس!الحال أننا خارج التغطية الديموقراطية،السياسية،الاقتصادية،التعليمية،الصحية بوجود المستشفيات والأطباء بعدا!
ماكاينش لي خرج على هاد لبلاد قد هاد النقابات الوصولية التي في اغلبها تتواطى مع الباطرونا من اجل المصلحة الخاصة على حساب الطبقة الشغيلة وهناك ملاحظة هي ان كل الكتاب العامون في النقابات يبقون في الكرسي حتى يصيبهم الشلل النصفي او عندما تتم ترقيهم الى وزراء
النقابات و الأحزاب التي تعيش من أموال الدولة لا يرجى منها اي خير و أي إصلاح. صرتم أغنياء بتوغلكم في الفساد والاستبداد وهضم للحقوق. المواطن فقد الثقة فيكم و صار شركم منتشر وسط المغاربة. لكن دوام الحال من المحال. انتظروا إنا معكم من المنتظرين
سئمنا من نفس الوجوه هدا السيد مند زمان و هو في هدا المنصب باركة عليه