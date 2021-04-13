موديرنا تبدأ توزيع اللقاح ضد الجائحة بإنجلترا

أعلنت شركة موديرنا، اليوم الثلاثاء، بدء توزيع لقاحها ضد فيروس كورونا في إنجلترا.

وتم البدء في توزيع اللقاح، الذي يعد ثالث لقاح توافقت على استخدامه الجهات التنظيمية في بريطانيا، اليوم، وبعد أسبوع من بدء توزيعه في بلاد الغال.

وكانت إيملي سانديرسون البالغة 28 عاما، التي تعمل في مجال القضاء وتعاني من ظروف صحية مزمنة، أول من تلقى لقاح موديرنا في مركز شيفيلد أرينا للتطعيم.

وكان من المفترض أن تتلقى إيملي لقاح أسترازينيكا عقب تغيير الجهات المنظمة رأيها بشأن إعطاء اللقاح لمن يبلغون أقل من 30 عاما، ومع ذلك تم إعطاؤها لقاح موديرنا.

وكانت خدمة الرعاية الطبية في إنجلترا أكدت، الاثنين، أنها حققت الهدف المتمثل في إعطاء أكثر من 32 مليون جرعة لقاح للفئات ذات أولوية في أنحاء بريطانيا بحلول 15 أبريل الجاري.

وقال رئيس خدمة الرعاية الطبية، سيمون ستيفنز، إن 19 من 20 من أفراد الفئات الأكثر عرضة للخطر في بريطانيا حصلوا على اللقاح؛ وتم تحقيق الهدف قبل يومين من الموعد المقرر.

ويمكن للبريطانيين، الآن، حجز موعد الحصول على اللقاح لمن يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر.