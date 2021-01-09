موريتانيا تخنق "البوليساريو" وتُشَيد منطقة عسكرية حدودية مع المغرب

بدأت موريتانيا مشروعها الكبير على مستوى حدودها الشمالية مع المغرب، حيث صادقت حكومة “نواكشوط” على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة “دفاع” حساسة شمال البلاد بمحاذاة الحدود المغربية.
واعتبرت السلطات الموريتانية أن المنطقة المعنية بهذا المشروع “خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة”. ويأتي هذا المشروع بعد أسابيع من تسلل “قطاع الطرق” إلى منطقة الكركرات العازلة عبر الحدود الموريتانية.
ويحدد مشروع المرسوم، وفق ما يوضحه بيان عن اجتماع المجلس الحكومي نشرته “الوكالة الموريتانية للأنباء”، “إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة”.
واعتبر متتبعون أن موريتانيا تحاول من خلال تشييد منطقة دفاع في شمال البلاد، سد المنافذ البرية التي تستغلها البوليساريو للوصول إلى المناطق العازلة، وهي منطقة تشكل مطمعا للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.
وتحاول نواكشوط تفادي أي اصطدام مع الموالين لجبهة البوليساريو، وهو ما دفعها إلى تأمين المنطقة الخالية المتواجدة بين حدودها الشمالية والحدود المغربية، وتسد بالتالي الطريق على قطاع الطرق الذين كانوا يستغلون شساعة الأراضي الموريتانية الخالية من أي مراقبة للوصول إلى الكركرات”.
ويسعى المغرب وموريتانيا إلى رفع تعاونهما وتقوية تدابير المراقبة الأمنية بخصوص المعبر البري الحدودي المشترك “الكركرات”، بالإضافة إلى وضع آليات تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة في هذه البؤرة المتوترة من الصحراء.
وعقد كل من المغرب وموريتانيا، في فبراير الماضي، أول اجتماع للجنة العسكرية المختلطة بينهما، التي جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأنها سنة 2006 بالرباط، وهي الخطوة التي أثارت غضب جبهة البوليساريو الانفصالية.
وكانت الجبهة الانفصالية تعول على ضعف التنسيق الأمني والعسكري بين الرباط ونواكشوط للتسلل إلى معبر الكركرات بين الفينة والأخرى، لإحداث الفوضى وإثارة انتباه المجتمع الدولي عبر التقاط بعض الصور من عين المكان.
وقبل أسابيع، تعرض منقبون موريتانيون لقصف تحذيري من طرف القوات المسلحة الملكية، عندما اقتربوا من الجدار الرملي الذي يقيمه المغرب. وقالت وسائل إعلام موريتانية إن سيارات المنقبين عن الذهب السطحي تعرضت لقصف “تحذيري” من الوحدات المغربية المنتشرة على طول الجدار الرملي قرب مدينة “بئر أم أكرين”.
وكانت موريتانيا قد عمدت، في نونبر الماضي، إلى تعزيز مواقع جيشها على طول الحدود مع المغرب، وذلك إبان الأزمة التي شهدها معبر الكركرات القريب من الحدود الشمالية للبلاد. وكانت السلطات الموريتانية حذرت في وقت سابق المنقبين من الاقتراب من الحدود، أو تشغيل أضواء السيارات خلال الليل.
في أحد الفيديوهات على يوتيب المشبوهة شاهدته البارحة لأحد النشطاء الموريطانيين المعادين للوحدة الترابية للمغرب وصف هاذه القاعدة العسكرية الموريطانية بأنها معايدة للمغرب و كتوضيح بسيط … أنا كمغربي و كموقف ملكي و حكومي مغربي نعلم أن المغرب دولة وشعب تحترم أشد الإحترام الشعب الموريطاني و القيادة الموريطانية و مستعدون لتعميق العلاقات الأخوية لأبعد حد …أما إذا آختارت الحكومة الموريطانية الإرتماء في أحضان جنرالات بوخروبة و حكومة الشر الجزائرية فليعلمو أن الولايات المتحدة الأمريكية مع الطرح و المعادلة المغربية … لهذا القضية حسمت… المجنون فقط من سيختار الجزائر التي كل المعطيات تشير إلى أنها دولة عسكرية إشتراكية ستنهار في المستقبل القريب على غرار آنهيار الإتحاد السوفياتي التي أعتبر الجزائر نسخة مصغرة و فاشلة منه …
السلام عليكم اخواني اخواتي الاعزاء عاش المغرب بانتصراته الدائمة لقد ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطلة كان زهوقة
حبل المشنقة بد يضيق على جبهة سندلستان في القريب العاجل سوف نشهد تبخر حلم الجينرالاة في الجزائر
مادامت تعترف بالانفصاليين تعتبر من الدول المعادية للمملكة
الحمدلله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم إنها فاتحة خير وبركة انشاء الله ولذالك فليفرحوا المومنون بنصر الله رغم كل الصعاب التي واجهناها على أرضنا الحبيبة من المسيرة الخضراء إلى يومنا هذا لم تذهب كل الجهود هباء اما الان بقي العمل الأكبر وهي التنمية في كل المجالات كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الله أكبر والعزة لله ولرسوله والمؤمنين
من خلال قراءة الموضوع يفهم ان موريتانيا تحصن مناطقها الشمالية بتنسيق مع المغرب لحماية اراضيها من المتسللين من المجرمين وقطاع الطرق والمتاجرين في المخدرات.المقال يتحدث عن التنسيق مع المغرب لتحقيق هذا الغرض.لكن لم يريد في الموضوع ما يفيد بان موريتانيا تعلن عن موقفها بكل وضوح من الجبهة. ومن السيادة المغربية على المناطق الجنوبية. الرئيس ترامب اعلنها صراحة وبكل وضوح وعلى مسامع وانظار العالم باسره . فلم لا تفعل موريتانيا نفس الشيء وتصريحها بسيادة المغرب على تلك المناطق سيحسم اكثر من 90 في ال100 من المووضوع.