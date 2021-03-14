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‫تعليقات الزوار

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  • عبدالقادر جرسيف
    الإثنين 15 مارس 2021 - 00:32

    اخواني اخواتي اني اكره السياسة والسياسيين بكل اشكالهم واصنافهم وفي هذا الصدد اريد أن اطرح مقترحا بسيطا واتمنى ان يشاطرني اياه البعض لمذا لا يمكن تقليص عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى النصف او حتى الربع او إلغاء غرفة المستشارين، فهناك أموال باهضة تهدر. فما الفائدة من كل هذه الاعداد للنواب؟.

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  • غيلان قدور
    الإثنين 15 مارس 2021 - 00:39

    الامر معروف لو ارادت سلطة التحكم ان تصلح الاوضاع والضرب على المتلاعبين من الدكاكين الانتخابية لوصلت الى ذلك لكن المخزن يريد هذا العبث لان مصالحه تبقى محصنة مع هذه الفوضى والفساد الانتخابي الرهيب !!
    لان من يتحكمون في البلد لا يهمهم الانتخابات الحرة والنزيهة ونجاح ارادات حسنة وكفاءات تخدم الشعب وتحترم ارادته بل على العكس هناك تكريس للتمييع والابتعاد الكلي عن الطرق الديمقراطية لانها تؤدي الى المحاسبة وهذا هو مربط الفرس لان المحاسبة تتطلب دولة المؤسسات واستقلال القضاء وهذه من سابع المستحيلات لانه في نظر سلطة التحكم لا وجود لشيء اسمه شعب

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