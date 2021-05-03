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تعليقات الزوار1
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آلاف المغاربة في اروبا بدون شغل آلاف المغاربة بدون امكانيات لزيارة اسرهم و عائلاتهم المصيبة الكبيرة هو الاعلام المغربي اجهل من هولاء الشباب لا الحكومة تاخذ بعاتقها مسؤوليتها ولا السلطة الرابعة تعمل كسلطة رابعة بل في هذا البلد الحبيب السلطة الرابعة تعمل كمافيا الربعة من بعد مافيا السياسيين و مافيا القضات و مافيا ناهبين نجد مافيا الاعلام متورط مع كل المافيات و تأكل في كل طاولات مع كل مافيات هدا البلد بدون سياسيين نزهاء قضاة نزهاء واعلام نزيه نتجه نحو الحائط