موسى يتحدى مصاعب الهجرة

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تعليقات الزوار5
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مكاينش مشكل مع لي كيخدم او باغي يخدم على راسوه اي كسب قوت يومه بعرق جبينه ولا يحدث مشاكل للمجتمع الذي يحتضنه . يستحق المساعده سواء من الإداره او من الخواص. هذا بغض النضر عن جنسيته وعرقه وديانته. المعامله يجب ان تكون على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
ونتمنى للاخ موسى حضا اوفر ومستقبلا افظل .
فقط اريد ان اشير عليه ان سمح ان يتعلم لغه البلاد. الدرجه المغربيه. اما الفرنسيه واضح انه متمكن منها نسبيا وذالك في اقرب وقت ممكن لان ذالك قد يفتح له افاقا أوسع تحياتي
الله يرحم ضعفن مثل هذا الشاب دايز فيه الصدقة .
حقا إنسان طيب يستحق الرعاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عون المحتاجين رمضان مبارك
انا شخصيا افضل ان اتصدق على هؤلاء ( عابري السبيل) عوض المتسولين المغاربة،اللذين اغلبهم عنده ماوى او عاءلة وووو….اما هؤلاء المهاجرين ليس لهم الا الله وانت ايها المغربي.ماذا سياكل ؟ اين سبنام؟ واذا مرض لا احد بجانبه.انا هنا لا اريد ان اتحدث على المجرمين.لانك ستجدهم في جميع دول العالم.
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.
شاب نمودج الكفاح الفردي من اجل لقمة العيش على الاقل برهن على عزيمته اتغلب على قسوة العيش الصرفية اوبدل مجهودات لسيرورة لوازم الحياة عكس بعض قطاع الطرق الليلية سحاب الكريساج وأصحاب مكاين ميتدار الرسول قال ياعبدي توكل على الله