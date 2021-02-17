موظفان يلقّحان ضد "كوفيد-19" خارج الضوابط

موظفان يلقّحان ضد "كوفيد-19" خارج الضوابط
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:11

تم ضبط استفادة موظفين اثنين، بجماعة إمي نولاون بإقليم ورزازات، من عملية التلقيح ضد “كورونا” بمركز التلقيح الكائن بالجماعة الترابية المذكورة، وذلك دون أن تتوافر فيهما الشروط الضرورية للاستفادة من اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.

وتبعا لذلك، يقول بلاغ لعمالة إقليم ورزازات توصلت به هسبريس، فقد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات استفادة الشخصين المشار إليهما من عملية التلقيح، خارج الضوابط المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

استفادة خارج الضوابط الحملة الوطنية للتلقيح فتح تحقيق فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

14
  • ظهر الأثنين
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:14

    وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة

    17
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  • [email protected]
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:17

    انا مسامح لهم هخليهم يدݣوها بلصتي

    -36
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  • abde
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:22

    بغيتو تقولو لينا زعما راه التلقيح فعال و آمن لدرجة ان الموظفين كايتخاطفو عليه

    -22
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  • غيور
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:24

    و هل هذه ترقى لدرجة الفضيحة !؟

    9
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  • نورالدين
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:25

    اللهم خفف مانزل…..هذه الايام لا نسمع الا مثل هذه الاشياء

    4
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  • رباطي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:25

    نتمناو تكون الصرامة و يتحاسب أي واحد ما قامش بخدمتو أو استغل النفوذ باش إقوم بشي عمل ضد القانون في أي مجال كان ماشي غير الي دار اللقاح و هو ماشي ضمن الفئة المستهدفة.

    12
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  • كوندا
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:29

    هانيا ماشي مشكل بصحتهم غي خليهم

    -12
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  • [email protected]
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:31

    أنا أصلا ماباغيش نلقح الله يسامحهم فيها

    -13
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  • رأي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:34

    ليس هو المذنب الوحيد في هذه القضية . يجب معاقبة كل من له دخل في هذه النازلة. أشخاص اخطر من الفيروس نفسه .

    4
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  • عبدو
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:36

    يتخلصو منهم مضوبل ولا معشر فلوس … فالزوج ديال الحقنات لولى والثانية…ومريضنا ما عندو باس ؟!

    0
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  • متقاعد
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:37

    لم افهم عقول هؤلاء الناس !!! الغش في عقولهم وفي كل شيء!!! اسهل شيء عملته الوزارات المختصة هو ان تتقدم بطلب كايها الناس عبر الواتساب وياتيك الرد في اقل من دقيقة مع الموعد بدون غش او تلاعب اذا كنت تريد ان يرتاح بالك لتكون مواطن صالح !!!! نحمد الله تعالى على مجانية التلقيح بفظل ملكنا المحبوب ايده الله ونصره….!!!!

    3
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  • إسلام
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:37

    علاش وزارة الداخلية عاطية اهتمام كبير للتلقيح أكثر من وزارة الصحة؟ ياك ما يكون في ذلك التلقيح كود لكل مواطن؟ و لمذا التلقيح إجباري؟ فل يكن اختياري من أراد اللقاح فل يلقح ومن لم يرد فيتحمل مسؤوليته ونقطة…

    -4
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  • العجب وكل العجب
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:46

    الفضيحة الكبرى هي عندما قتل 26 مواطنا غرقا في طنجة في معمل، وفي نفس الوقت ونفس الأسبوع لم يتخدوا إجراءات الحداد وكأنهم ليسوا بشرا ،وبالعكس بعض القنوات المغربية لم تتخاى عن سهراتها الضاحكة والغناء والرقص ، والعام زين

    0
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  • جمال بدر الدين.
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:48

    الناس الراغبين في التقليح يجب تقديمهم وغير الراغبين يجب إعفاؤهم لأن هناك عدة أمور تجعل العملية مثيرة للشكوك منها تحديد ضوابط والفئات المستهدفة… إضافة إلى النقاش الذي يدور حول فاعلية اللقاح ونسبة جدواه، وكم عدد المرات يجب التلقيح، ولماذا مرة أو مرتين وليس خمسة مثلا…ثم أنواع هذا اللقاح، والآتي من الصين، والآخر الآتي من الهند، والفرق بينهما وبين اللقاح البريطاني…ثم ماهي محتويات هذا اللقاح وماهي الضمانات والجهة الضامنة على أن المغاربة لن تلحقهم أية أضرار صحية على المدى البعيد؟؟؟ أسئلة كثيرة بسبب الشكوك التي تتبادر إلى الذهن وتتداعى على الخاطر ولاتجد من يجيب بأجوبة شافية كافية…من أراد اللقاح فأعطوه ومن أراد تجنبه فاتركوه لحاله…والسلام على من اتبع الهدى…

    0
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