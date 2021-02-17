موظفان يلقّحان ضد "كوفيد-19" خارج الضوابط

تم ضبط استفادة موظفين اثنين، بجماعة إمي نولاون بإقليم ورزازات، من عملية التلقيح ضد “كورونا” بمركز التلقيح الكائن بالجماعة الترابية المذكورة، وذلك دون أن تتوافر فيهما الشروط الضرورية للاستفادة من اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.

وتبعا لذلك، يقول بلاغ لعمالة إقليم ورزازات توصلت به هسبريس، فقد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات استفادة الشخصين المشار إليهما من عملية التلقيح، خارج الضوابط المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.