موظفو البيضاء يطلبون صرف مستحقات متراكمة

طالب موظفو جماعة الدار البيضاء بالإسراع في صرف جميع مستحقاتهم المتراكمة منذ سنة 2015، ابتداء من شهر مارس المقبل، وتسوية جميع الملفات، وذلك قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة.

ودعا المكتب الجهوي لنقابة الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات المجلس الجماعي بالعاصمة الاقتصادية إلى تنفيذ مخرجات الحوار الذي انعقد في يناير الماضي، وعلى رأسها الإسراع في صرف “جميع مستحقات الموظفين والأطر لسنوات 2015/2016/2017/2018/2019/2020، ابتداء من شهر مارس، والعمل على تسوية جميع الملفات المالية والإدارية قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2021”.

وشدد المكتب الجهوي، في بيان له، على ضرورة منح تعويضات الساعات الإضافية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة، والعاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية والمؤسسات العمومية، على غرار ولاية الجهة، والعمالات، والمقاطعات، والصحة.

وأكد موظفو جماعات الدار البيضاء على وجوب “تنفيذ كل الوعود المتعلقة بملف العمال الجماعيين الذين تم إقصاؤهم من دفتر تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة دون احترام الخدمات الجليلة التي قدموها لهذا المرفق العام”، وفق تعبيرهم.

وفِي سياق آخر، طالب المكتب الجهوي للجماعات المحلية، في ظل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، بضرورة إخضاع جميع الموظفين الذين تم انتدابهم في هذه العملية للتطعيم، إلى جانب عمال شركات النظافة، مع تخصيص مكافأة لهم باعتبارهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية.

كما طالب المصدر نفسه بخلق شراكة مع وزارة الصحة أو بعض المصحات الخاصة، لإجراء التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا داخل أماكن العمل بجماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، مع تحمل المصاريف والتكاليف المترتبة عن ذلك.