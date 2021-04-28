موظف شرطة بفاس يشهر مسدسه لتوقيف شخص هائج

موظف شرطة بفاس يشهر مسدسه لتوقيف شخص هائج
صورة: أرشيف
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 22:35

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال الأربعاء، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد كانت دورية لشرطة النجدة تدخلت لضبط المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكينا في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، غير أنه لم يمتثل وواجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المعني بالأمر وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

السلاح الأبيض السلاح الوظيفي تدخل أمني فاس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الجباري وقهوة نص نص
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 23:01

الجباري وقهوة نص نص

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والوقت
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 22:00

بدون تعليك: المغاربة والوقت

صوت وصورة
الذكرى العاشرة لتفجير أركانة
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 20:26

الذكرى العاشرة لتفجير أركانة

صوت وصورة
سال الطبيب: نقص الوزن في رمضان
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 18:30

سال الطبيب: نقص الوزن في رمضان

صوت وصورة
منازل الروح: كيف تعيش راضيا
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 17:00

منازل الروح: كيف تعيش راضيا

صوت وصورة
منابع الإيمان: أرقام من القرآن
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 14:00

منابع الإيمان: أرقام من القرآن