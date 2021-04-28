موظف شرطة بفاس يشهر مسدسه لتوقيف شخص هائج

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال الأربعاء، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد كانت دورية لشرطة النجدة تدخلت لضبط المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكينا في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، غير أنه لم يمتثل وواجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المعني بالأمر وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.