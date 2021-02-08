موظف يتعرض للتحرش الجنسي في مؤسسة عمومية كبرى

موظف يتعرض للتحرش الجنسي في مؤسسة عمومية كبرى
صورة: أرشيف
الإثنين 8 فبراير 2021 - 16:45

حادثة غريبة من نوعها وقعت مؤخرا في إحدى المؤسسات العمومية الكبرى. إذ تقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن مسؤولة إدارية اتهمت بالتحرش بزميلها الأقل منها درجة في العمل، فتم إيقافها بعد أن تطورت الأمور إلى خصام بينهما سجلته كاميرات الحراسة.

وحسب المصادر نفسها، ظلت المسؤولة المعنية تتربص بالموظف المذكور رغم “توسلاته” بأن يسدي لها بعض الخدمات، غير أن امتناعه جلب عليه نقمة هذه المرأة التي هددت بالانتقام منه، لولا أن الظروف فضحتها أمام باقي زملائها في المؤسسة.

يذكر أن تعليمات صارمة صدرت منذ مدة لربط العمل الإداري بالكفاءة، وهي الأوامر التي ستتجسد قريبا في شكل تغييرات كبرى على مستوى المسؤولية في المؤسسات العمومية وبعض الإدارات الكبرى.

التحرش العمل مؤسسة عمومية مسؤولة إدارية

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‫تعليقات الزوار

21
  • عبدالرحيم ستري
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 16:53

    بماذا ينفع هذا الخبر مادام ليس هناك على الأقل اسم المؤسسة

    122
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  • Naima
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 16:56

    عم الفساد البر والبحر اللهم استرنا دنيا وآخرة

    50
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  • مواطنة حرة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 16:57

    الشوهة من العيار الثقيل.الله اعطيك العز اما الدل راكي نت فيه.شخصيا عجبني تصرف هداك السيد مسكين.الله استر وصافي رجعنا الجاهلية هادي مفيها شك.

    59
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  • مواطن مغربي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 16:59

    صافي الذكور المعلقين سيجدونها مادة دسمة ليهاجموا الأنثى بأنها هي من تتحرش وليس الذكر لأن أصلا عينهم فيها وكايتسناوا غير السبة باش اهاجموها وسوف يتناسون أن حالات التحرش التي تأتيمن الإنات تكون قليلة جدا مقارنة بتحرشات الذكور التي لا تنتهي تجاههن

    -125
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  • قالوا زمان
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:02

    مقال متل قالوا زمان،,،.كان ياماكان في اول الزمان ،/لا مكان و لا زمان/

    39
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  • الإتجاه المعاكس
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:06

    من باب المناصفة و الإنصاف وحقوق المرأة …….لا حرج

    -17
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  • مواطن غيور1
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:10

    السلام عليكم
    و ما هدا بعجب، فلقد سبقتها زوليخة لما تحرشت بسيدنا يوسف النبي.
    الغريزة الجنسية توجد عند الرجل و مثلها عند المرأة، إنما هناك من يحكمها و يلجمها، و هناك من تلجمه .

    51
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  • med1
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:11

    الى مواطن مغربي برد على راسك اخويا راهم كاينين الاناث وكيعلقو حتى هما ويدفعو على راسهم وانت مالك على حالتك حاقد على الرجال هل انت معنا ام مع غانا هههه يا للعجب

    44
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  • ف . ع
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:21

    حالة نادرة جدا يمكن واحدة من 10 ملايين أما تحرش الرجل بالمرأة وهو السائد وكثيرا ما تتكتم المرأة عن هذا الفعل ويتمادى الرجل في فعله مع أخريات نسأل الله الستر هو الستار

    -8
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  • حميدو
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:21

    يقول المتل الرجال زوينين اما تلقاهم مزوحين او تلقاهم مبنتين. قيلة كاينة ان غي هد الموضوع. ساحلل لكم بالعقلية المغربية. هو وقيلة متلي ساتر راسو.اتقاه زوبن. لمرا عجبها ولكن هو معندو غراد. هي بغات تنتقم منو. هو يفضحا. ولكن نسا بانه فصح راسوحتا هوا. ل. كامت عندنا حرية التعبير وتقافة جنسية كون ما حصل. والو. دبا شحال ثن. احد تيقول كون كنت انا والله منزهقها. هده هي العقلية الدكورية بالمغرب

    -40
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  • مواطن ٤٥
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:21

    يقصدون التحرش المعنوي وليس الجنسي، يا أصحاب النية المعطوبة التحرش ليس بالضرورة جنسيا

    -12
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  • نون النسوة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:30

    الأكثرية هم النساء اللواتي يتحرشن بالرجال لزواج بهم وحتي الرجال المتزوجين لا يسلمن من التحرش وخلفه من زوجته وأولاده .

    9
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  • hanae hanou
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:31

    الى المواطن المغربي و med 1 واش حنا في حرب معانا ولا مع غانا فكروا فالفساد الاداري سواء التحرش بالمرأة أو الرجل و دائما يكون بالمراة يوميا و حتى وحدة ما كاتسلم قولوا لي غير وحدة سلمات من التحرش

    3
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  • الزمامرة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:34

    الى مواطن مغربي. أشك انك انت من هن تعليقك يدل على انك يإما أنثى او أنثى. الله يسترنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض

    5
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  • [email protected]
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:35

    يوجد اكتر من التحرش في الإدارات العمومية وهو فساد اداري واضلم وتفريقة بين الموظفين أما المسؤولين فحدت ولا حرج

    6
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  • [email protected]
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:44

    عادي ان تتحرش الانثى بالرجل ما دامت الغريزة واحدة اللهم ان يكون وراء هذا الحاذث سر يعرفه الاثنين.

    1
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  • abdou
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:49

    أنا موظف منذ 20 سنة ومتزوج وتعرضت للتحرش الجنسي الصريح من طرف زميلاتي في العمل خلال فترات ممتدة لكن اتفاداهن بطرق ديبلوماسية ولطيفة
    حقا هذا مشكل عصيب سواء بالنسبة للرجال أو النساء

    -1
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  • أمازيغي باعمراني
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:51

    وجب وضع مديري المؤسسات العمومية ومدرائهم الكبار تحت المراقبة ووجب وضع قسم بموقع الإدارة الإلكتروني خاص بشكايات الموظفين والمواطنين لتجويد خدمات الإدارة وكبح سلطة المدير وجلهم فاسدون يلعبون بالصفقات والمشاريع فموظفي الدولة يعلمون هذا سواءا بالجمارك أو الشرطة أو الجيش او مديرية المياه والغابات أومديرية الموانئ والجماعات وووو للقطع مع الفساد الإداري والمالي واستععمال السلطة على موظفيهم .

    -1
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  • zaki
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:51

    وما خفي كان أعظم والله يهدي ما خلق.

    1
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  • Benaissa
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:52

    المدير ديما تيكون هكا غير أجي وكون مدير والقايد والطبيب اللي عندو منصيب السيدة عجبها النائب ديالها ساعة هو فضحها علاش الحكومة متفرقش الرجال مع العيلات طوبيس بوحدهم وحتى الطريق دير لعيلات طريق خاص بهم نفق تحت الأرض سحابني شي حاجة واقعة فلم مهند والخدمات اللي فالبيوت آش تيوقع ليهم

    -1
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  • متابع
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:55

    الى مواطنة حرة، تعليقك مشبوه، الخبر لا يتحدث عن أي تصرف للموظف المذكور، وانت تقولين “عجبني تصرف ذلك الموظف”. يبدو أنك رجل وأنك صاحب القصة المشبوهة.

    0
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