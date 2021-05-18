موقع الكونفدرالية الإفريقية يثني على حكيمي

أثنى الحساب الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، على الدولي المغربي أشرف حكيمي.

واستحضر “كاف” هدف حكيمي مع المنتخب الوطني في شباك بوروندي، ضمن ثاني جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2021”.

وكان لاعب إنتر ميلان الإيطالي قد وقع الهدف الثالث وقتها للعناصر الوطنية أمام المضيف بوروندي، علما أن المباراة خلصت إلى انتصار “الأسود” بثلاثية نظيفة.

وأرفق “كاف” هدف “أسد الأطلس” بالتعليق التالي: “حكيمي لا يخطئ الهدف، إنهاء مثالي من نجم أسود الأطلس، ليؤكد تفوق المغرب أمام بوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية”.

يذكر أن المنتخب الوطني بلغ نهائيات “كان” الكاميرون متصدرا لمجموعته برصيد 14 نقطة، متبوعا بموريتانيا (9 نقط) الذي رافق “الأسود” إلى النهائيات، بينما احتل بوروندي المركز الثالث (5 نقط)، ليفشل في بلوغ الكأس القارية رفقة إفريقيا الوسطي متذيل ترتيب المجموعة (4 نقط).