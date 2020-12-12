الموقف الأمريكي يتجه نحو دعم مقترح "الحكم الذاتي" بمجلس الأمن

شكل قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعتراف بلاد “العم سام” بسيادة المغرب على صحرائه، كما جرى الإعلان عن ذلك عقب محادثات هاتفية جمعت رئيسي البلدين، الملك محمد السادس ودونالد ترامب، نقلة نوعية في ملف الصحراء قد تدفع العديد من الدول العظمى إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
ويرى الباحثون في العلاقات الدولية أن القرار الرئاسي الأمريكي يعد ثمرة وحصيلة عمل كبير للدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس منذ سنوات، ويعكس تحولا في العلاقات بين البلدين، على اعتبار أنه يأتي في إطار تحول استراتيجي للسياسة الأمريكية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد الفتاح نعوم أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، “يعد أولى البواكر على صعيد القوى العظمى، بحيث إن هذا القرار ستليه قرارات أخرى للدول الكبرى، لكون الدبلوماسية المغربية لم تتوقف عن إقناع المجموعة الدولية عن عدالة الوحدة الترابية”، مشيرا بهذا الخصوص إلى كون “دول من الاتحاد الأوروبي وآسيا ستسير على نفس المنوال”.
وأضاف نعوم، عضو مركز دراسات المغرب الأقصى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الخطوة تعكس الرؤية المغربية للتشبيك الأطلسي الذي بات لغة السياسة الدولية”، وأن المملكة صارت مركز ثقل في المنطقة.
وأوضح الباحث ذاته أن “المغرب انتهج داخل الأمم المتحدة أسلوبا دبلوماسيا يقضي بالتعامل وفق مبدأ الأطر الثنائية، بمعنى مخاطبة كل دولة على حدة، بعدما جرب هذا الأسلوب في القارة الإفريقية، الذي ساهم في سحب مجموعة من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية، وتأسست على إثره مجموعة من القنصليات في جنوب المملكة”.
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن هذه الآلية “سيعتمدها المغرب على صعيد الأمم المتحدة، من خلال العمل والنقاش الثنائي مع القوى العظمى، وبطبيعة الحال ستتكلل بقرارات في مجلس الأمن، على اعتبار أننا ندرك أهمية الولايات المتحدة في صياغة تقارير مجلس الأمن الأخيرة التي تكرس وتدعم مقترح الحكم الذاتي”.
وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أكد في محادثة هاتفية جمعته بالملك محمد السادس، أنه وقع قرارا رئاسيا يقضي باعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، وهو القرار الذي يعد ثمرة لمشاورات مكثفة حول الموضوع بين قائدي البلدين منذ سنوات عديدة، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر نفسه، “وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية”.
الجزائر تعاكس المغرب في كل شيء في وحدته الوطنية في أصل الطرب الغرناطي في أصل فن الراي في أصل طبق الكسكس وحتى في نبتة الكيف. ما أقدم عليه المغرب من إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل مقابل اعتراف الو.م.أ بمغربية الصحراء جاء بسبب سياسة جارة السوء التي لا تريد فتح الحدود ولا إيجاد حل متوازن لمشكل الصحراء لذلك قام المغرب بسحب البساط من تحتها وذلك بالحسم في قضيته الوطنية و تفادي الحرب مع الجزائر ولو على حساب الموقف الرسمي المغربي تجاه القضية الفلسطينية بشكل نسبي.
ندعو لسحب مقترح الحكم الذاتي فالمغرب في موقع قوة و استعمال مصطلحات دييلوماسية كالجهوية الموسعة. لا يمكن أن نسمح بقيد أنملة من السيادة للمملكة المغربية.
لا تهم باقي الدول بقدر ماتهم الدول الخمس العظمى وبيانات فرنسا، بريطانيا و روسيا البارحة كانت واااضحة وستستعمل الفيتو في حال تقدمت أمريكا بالمقترح منفردة، يجب الإشتغال مع هذه الدول فقط وخصوصا إسبانيا حليفة الأوروبيين وأصل المشكل كله بلا تضياع الوقت مع هايتي و بوركينا فاصو
ارشيفوا هذا التعليق وارجعوا له بعد سنوات قليلة…الجزائر ما ضية في الانفسام وسيحدث لها ما يحدث ل ليبيا لان الحكم العسكري الدائم هو من سيتسبب في انقلابات في الافق…سيكون تطور المغرب في افريقيا كتطور اسرائيل في الشرق الاوسط…عقلوا مزيان وانا لست بمنجم ولكن الاحداث تتسارع….!!!!!
اضن ان تقرب امريكا من المغرب سوف يدفع الصين بالاعتراف . بمغربية الصحراء لاسيما ان صين قوة تجارية في المغرب . والله اعلم
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على هذا النصر الديبلوماسي التاريخي غير مسبوق.
Plus le temps passe plus je crois que les usa vont trahir le maroc
لدينا بضعة اشهر قبل التصويت القادم في القضية قبل دالك يجب تحييد الموقف الروسي لا نريد مزيدات بين امريكا و روسيا في ملفنا حتى لو لم يكن الامر دعم روسي على الاقل الحياد و عدم التصويت على القررات القادمة. تجاهل الموقف الروسي و تجد نفسك اما فيتو روسي على تغيير مجرا الامم المتحدة
Much love from Morocco #AmericaUnitedStates
لجزء1 كان ملك المغرب الحسن التاني يصنف من اعظم السياسيين والدبلوماسيين في العالم وتضح ان الابن محمد السادس اعظم بكتير لان هدا الشبل من داك الاسد كما درسة خطة الجدارالعازل في الصحراء المغربية لصد هجمات البوليزنجريان في الجامعات الدولية وعبقرية هندسته الان سيتم تدريس خطة محمد السادس اللدي انتزع اعتراف اقوا دولة في العالم بمغربية صحرائه بدون تنازلات بل العكس فرض شروض من اجل فتح مكتب لاسرائيل كان مفتوحا في السابق هنا يظهر للعالم قوة الديبلوماسية المغربية وسياستها المرعبة ربح قنصلية امريكية في الصحراء +استتمارات من الشركات الامريكي والاروبية بملايين الدولارات +رفع الخضر عن جميع الاسلحة الامريكية اللتي يريد شرائها متله متل اسرائيل في امتلاك الاسلحة +استتفادة المغرب من التكنولوجية الاسرائيلية في جميع الميادين +استتمار الاسرائيليين في الصحراء +زائد تنشيط السياحة المغربية بملايين السياح الاسرائيليين واليهود المغاربة +مساعدات امريكية بملايين الدولارات من العملة الصعبة لتقوية الاقتصاد المغربي وتنشيطه وما خفة سيكون اعظم هدا كله من اجل اعادة فتح مكتب كان مغلق هده هية السياسة والديبلوماسية المرعبة
يجب على امريكا ان تدفع بحلفاءها كبريطانيا بفتح قنصليات جديدة
الى استثمرات ميريكان فالصحرا ودارت شي قنصلية نيت ودارت منطقة خضراء ماغاديش مزال البوليساريو ولا الجزائر تقدر تتنلمل تما وهاديك الضسارة كلها غادي تمشي.
المقلق هو موقف روسيا للي مابقاش فالخياد وبدا كيتكلم على الاستفتاء..
اعظم مصيبة هي تولي الجزائر والمغرب ارض جديدة لصراع هاد جوج ثيران.
كنتمنى ان الديبلوماسية المغربية كيفما نجحت مع ميريكان تقدر تعاود تستميل الموقف الروسي واخا يبقى غير فالحياد.
القادم صعيب ماشي ساهل حيت المغرب سبق المراحل بزااااف فهاد الشي ومشى بسرعة نتمنى انه يقدر عليها.
الله يحفظنا جميعا من كل سوء ويحفظ بلادنا.
L’Algérie n'a qu'à manger son nife,avec son son déni sur la Marocanité du Sahara,elle est la responsable de pousser le Maroc à voir ailleurs et couper le pont définitivement avec le régime militaire Algerien.
عندي حل لهذه المعظلة؛ بما ان الجزائر بدون رئيس، وابراهيم غالي رئيس بدون دولة ،اطلب من الجنرالات تنصيب غالي رئيس على الجزائر لينتهي المشكل.
جريدة الشرور لانجرية تنفث السموم و تحاول الها؛ الراي العام الجزا؛ ري بمواضيع لا تسمن ورلا تغني لبطون الغاشي الدي ينتظر مصير حاكمه المسير من طرف العسكر الحقود
الوحدة الوطنية والعيش الكريم من طنجة إلى لكويرة أفضل من تاشاتوت والكراهية والحقد.
نصائح هامة إلى أشقائنا شعب الجزائري وﻹنفصاليين الصحراويين ﻻتضعوا الوقت المناسب واتحاد المغرب الكبير.
لربح المغرب شعبا وبلادا سلميا بدون حرب وﻻ خسائر على الجزائر إعلان إعترافها بالصحراء الغربية مغربية كما فعلت أميركا ﻷءن. هكذا سيبدأ بناء المغرب الكبير وازدهار المنطقة. المغاربية. بدون خشونة وﻻ حقد ولا حسد.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
بعيدا عّن العواطف !!مبدأ الحكم الذاتي هو مصيدة ومعضلة على المدى المتوسط والبعيد خصوصا في مواجهة طالبي الاستقلال !!
شي ما درناه والهدف هو الاعتراف باسراءيل اولا واخيرا !!
حبَّذا لو لم تكن الاعتراف باطروحة الحكم الذاتي غير مرتبطة بربط العلاقة مع اسراءيل !!
يضحك كثيرا من يضحك اخيرا !!
الله يستر وصافي مرحلة النشوة ستمر ويبدأ الواقع الحقيقي
بدون تعليق لو وجدنا فيكم خيرا. ماارتمينا في احضان الامريكان. مصلحتنااولا ولوتحالفنا مع الشيطان.
لغة الجزائر هي الجبروت و التعنت و التجبر … يجب على المغرب آستخدام نفس اللغة … فعندما نرد الصاع صاعين بعد أي آستفزاز جزائري كما كان نوعه .. خصوصا و لنا علاقة فوق العادة مع إسرائيل و أمريكا حاليا … فل نذكر ما كان يسمى بمحور المقاومة في الشرق الأوسط و ماذا فعلت بهم إسرائيل … حزب اللت منبوذ في لبنان .. سوريا دمرت بأكملها .. إيران تموت جوعا بسبب العقوبات الأمريكية .. فل يذكر المغرب أنه في موقف قوة كبيرة و الجزائر في موقف ضعف كبير و الدليل الإنتظار أكثر من 24 ساعة من أجل إخراج بلاغ من وزارة الخارجية .. إنهم يسرطون البيض بقشوره .. الجزائر قريبا ستخرب إما من الداخل أو من الخارج .. ذنوب شهداء المغرب في رقابها إلى يوم الدين …
الناس الإسلاميين ليرفضو علاقة المغرب و إسرائيل نقول ليهم كونو واقعيين مصرأول دولة عربية دير قنصلية إسرائيل ببلادها منذ زمان أيام أنور السادات يعني السبعينات ،المغرب مشي حسن من مصر علما انه ابعد دولة جغرافيا من إسرائيل ، كفنا من الشعارات الخاوية .
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
ادا ارادت الجزاءر منافسة المغرب فلتشجع الدول على فتح قنصلياتها بورقلة و حاسي مسعود و لكن عوض الاستثمار في صحراءها بدرت الملايير من اجل التحريض على المغرب و الان الدولة العربية الوحيدة التي عارضت موقف امريكا فحتى سوريا لحد الان التزمت الصمت
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
السلام عليكم
والجزائر ديها في سوق راسها
والجزائر ديها في شعبها
والجزائر هل شأنها انديروا علاقات حتى مع الجن شغلها
والجزائر تبحث عن علاج لامراضها ولعقدتها من الهوية المغربية.. وأغلب رؤسائها مغاربة او عاشوا في المغرب
ها العار الا ما بعدوا علينا رآه لن نكون في عدم استقراركم رآه صبرنا طويلا نبحث عن أن تقودوا المغرب العربي عندما كانت لكم إمكانيات مالية في الاستثمار في كل دول المنطقة.. لكن تعرفكم ونيتكم في تركيع المغرب وتقسيمه
الان ديوها في الجهة ضاركم
ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية رحب بالعلاقات المغربية الإسرائيلية
وغير رجعت العلاقات رآها كانت في التسعينات..
و قلبوا غير حل لحريرتكم في الخطوط الجوية الجزائرية
و اجدوا حلا للحليب للناس تستفيق مع 6صباحا ولا تجده
و نيف بعدة
وأغلب الفواكه التي تستوردوها من أوروبا الشرقية مغربية يتم استرادها من قبل اوربييين شرقيين يتم إعادة بيعها لكم بالعملة الصعبة
نضام مكلخ
شدوا دابا في البرد.. دولة معزولة
كوريا الشرقية
حنكة منقطعة النظير ادام الله عمر قائدنا الكبير و بسر الله امره و امده بعمر مديد
سيدقع جار السوء الثمن غاليا .رفض اليد الممدودة اليه واشتغل بكل خبث . لانقصد الشعب الجزاءري فله منا كل المحبة .ولكن من نقصد من نهبوا خيرات بلاده واضاعها بحثا عن السراب من اضعاف جار شقيق .. وزرعوا فيه الكره والحقد .. حكام الجزاءر من نقصد ضيعوا شعبهم وضيعوا منا سنوات كانت كافية لتجعل من البلدين في قمة التقدم والازدهار .ولكن للتاريخ كلمته والصحراء مغربية وستظل .. ولكن من يكيد لاخيه فالله يتولاه . ولعنة الظلم والغدر ستحصدها من زرعتها . اكيد فالله يمهل ولا يهمل .. وبلد الشرفاء سيظل محفوظا بالعناية الربانية ..
التاريخ يقول كل العرب بجيوشهم أرادوا طرد إسرائيل بين العرب إلا أن ياسر عرفات إعترض وقال لا تحاربوا إسرائيل فإن الثورة الفلسطينية قادرة لوحدها لطرد إسرائيل وفي الحقيقة كان يريد القضية أن تبق على حالها لأنه كان يأخذ الملايير صدقات من دول العالم ويسرقها هو ومن معه فقط .أنظروا الآن مسؤولي فتح لهم منازل وإستثمارات في كل العالم وبقاء القضية الفلسطينية على حالها فلهم ربح كبير. فتطبيع المغرب مع إسرائيل سيعجل في إنتهاء مشكل القضية الفلسطينية وإقرئوا التاريخ جيدا أرض فلسطين أرض الديانات أرض الحروب أرض القتل والدماء أرض اليهود والمسيحيين والمسلمين وأما الصحراء المغربية فارغة لا قتل ودماء فيها وستعلن الأمم المتحدة غصبا عنها أنها مغربية وأقول للجزائر ولإسبانيا إن أمريكا وإسرائيل في يدنا والصحراء الشرقية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية ستعطونها لنا وأنتم ترتجفون وتضحكون وأنتم تبولون في سراويلكم
حان الوقت على المغرب ان يتخلى عن فكرة الحكم الذاتي من يريد العودة فمرحبا به
تحية حارة للشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري الأحرار.اين انتم يا حكام الجزائر و اعلامكم ان تنددوا بالقرار الامريكي يا مناصري المظلومين في المعمورة.احدى النظام الجزاءري ان يقول ذرة كلمة في حق امريكا عوض الاستقواء و الاستعلاء على بلد جار و شقيق المغرب.فهيا يا مناصري المظلومين فاتذهبوا الى تحرير فلسطين و مناصرة القضايا العربية و شراءهم السلاح و تدريبهم.الظلاميين الذين يدعون ان دولة الجزائر هي التي تقود العالم و عندها حق الفيتو قمة الغباء.ضيعتم 45 سنة من قضية لا تعنيكم و لا تعني الشعب الجزائري الشقيق و احتظنم انتهازيبن عوض مد اليد للمغربمن اجل بناء مغرب كبير يرقى إلى تطلعات شعوب المنطقة و لا نحتاج لا امريكا و روسيا لمناصرتنا الاخطاء المجانية و التهور نتيجته السجود و الخنوع و الركوع لآخر.فتبا للجوار الذي يجمعنا.
يجب وضع جنود مغاربة بالكويرة ويجب كبح الاحلام الموريطانية
صفعة أخرى للفراقشية قادمة من واغادوغو…
قبل أن تستوعب الجزائر صدمة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إصدار مرسوم رئاسي فوري الأثر يعترف السيادة المغربية الكاملة على أقاليم الصحراء، مع إعلان افتتاح قنصلية لواشنطن بمدينة الداخلة، تلقت صفعة أخرى قادمة من واغادوغو هذه المرة، بإقرار توحيد مشروع الربط الطاقي لدول غرب إفريقيا بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري المشترك الممتد من نيجيريا إلى أوروبا.
ووافقت لجنة الطاقة والمعادن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجتمعة بعاصمة بوركينا فاسو، رسميا، على الدراسات المتعلقة بربط مشروع أنبوب الغاز لدول غرب القارة بالأنبوب المغربي النيجيري، معطية موافقتها على بداية أشغال الورش الموحد الذي سيضمن مع انتهائه الأمن الطاقي لـ15 بلدا إفريقيا، كما أنه يطلق رصاصة الرحمة على المشروع الذي اقترحته الجزائر على نيجيريا.
العالم يسير بسرعة فائقة ولاينظر للخلف ومن تخلف عن السير سيبقى يعاني بمكانه نحن محظوظون ان الملك محمد السادس ابن العصر .يفهم اكثر منا مامغنى السياسة الدولية وهو ابن السياسة ومطلع عليها جيدا .به اصبح المغرب ينظر لمتطلعات المستقبل بحكمة ليضع المغرب في مكانه الصحيح ويقويه لتصبح كلمته مسموعة وينافس الدول المتقدمة للاسف قليل من يفهم الى اين المغرب ماضي وينتقدون السياسة المغربية. وقراراتها. السياسة كل خطوة تتطلب الحكمة والتريت والبحث عن المنفذ الذي تدخل منه دون ضوضاء وتنضم للصف . بالامس المغربي عندما كان يسافر الى الخارج ينظر له نظرة سيئة. اما اليوم فقد حصل على الاحترام والقيمة. وهذا لم يأتي من فراغ لمن يريد ان يفهم ماهي السياسة في عهد محمد السادس اصبحت له مكانة د ولية تحترم. اتركوني من اصحاب السلبيات الذين ينظرون لنصف الكأس الفارغ. عاشت المملكة المغربية الشريفة. اما الملك ارفع له القبعة.
نقول لكبرنات فرانسا المسنين العجزة
نقول لهم بكل هدوء انتهت اللعبة (game over).
اعلام العسكر يروج بان ترامب متهور و لا قيمة لقراره كما لو ان مجلس الشيوخ و الكونجرس و السي اي اي و البانتاغون لا دور لهم و الامريكيون اغبياء اما قرارات شخصية و لوبيات منتفعة من اموال البترول علما ان فيهم من عندهم اسهم في سوناطراك
ممكن لامريكا ان تلغي اتفاقا دولي مع بعض الدول و لكن قرارا سياديا لا يمكن التراجع عنه مهما كان الحزب الحاكم
*تحية تقدير واحترام… أنا معجب كثيرا بمعظم تعليقاتك أطلب منك فقط وضع التعليق تحت إسم " *الطراز البنفسجي" عوض"الطنز ….." الذي يثير اشمئزاز القراء ويؤدي لعدم قراءته والإستفادة من مضامينه…
الجزاءر و عصابة كبرنات الذل والعار الان تتوالى عليها الضربات من كل جانب .فمن استمرار فتح القنصليات عبر العالم وخاصة فتح قنصلية الإمارات وأمريكا بمدن الصحراء المغربية.والى طرد مرتزقة البوزبال ومن وراءهم عصابة نظام المافيا لكبرنات جارة السوء.إلى الاعتراف بمغربية الصحراء بمعظم دولة في العالم مع الاستثمارات المختلفة منها ومن دول العالم في المغرب و في الصحراء المغربية.الخ…..
هذا كله هو ما سيدخل الجزاءر ونظامها الفاسد ومسؤوليها في الهيسترياء والجنون ثم في الغيبوبة التي ربما لن يستفيقوا منها ابدا.لأنه كما قيل من حفر حفرة سقط فيها والآن الجزاءر ساءرة إلى الحائط والى الهاوية .والى الأبد. والمغرب لهم بالمرصاد ويعرف من أين تؤكل الكتف.وهذه هي ضربة معلم المغربية.
انخفضت مساعدات الدول العربية لفلسطين بنسبة %85 من 267 مليون دولار في 2019 إلى 38 مليون دولارفي 2020.فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية شهدت انخفاضًا بنسبة٪ 50 خلال نفس الفترة حيث انخفض من 500 مليون دولارإلى 255 مليون دولار.أمريكا أعطت 300 مليون دولار من المساعدات المباشرة العام الماضي, فيما كانت مساهمة إيران والجزائر وتونس للأونروا صفر.
En tant que marocain j'aurais bien aimé de voir un consulat de la république sahraouie de polisario à tifariti comme reconnaissance de la marocanité de Sahara marocain. Cela ,va consolider les relations entre tindouf et rabat.55
Le Maroc a retardé d’avoir des relations diplomatique avec l ‘état hébreu ,tous nos problème viennent des pays musulmans et spécialement arabe ,combien de fois on a été trahis pas ces pays ,combien de fois des pays arabe ont aider arenvercer le régime au Maroc ,et sans aller loin en 1975 l’’Algérie A expulser des dizaine de milliers de marocains de son territoire laissant derrière eux familles et leurs bien jamais Israël n as fait un j’estompai pareil ,même les hypocrite de Palestinienne qui Fleury avec le polisario …
On doit réserver une zone au Maroc pour les Kabil indépendantiste les armer les entraîner et les aider à attaque l’Algerie militairement comme ça il vont comprendre…..
شبيك لبيك ترامب أنت تأمر ونحن ننفذ، تعترفوا باسرائيل؟ نغمظوا عينينا وودنينا وفمنا و نعتارفوا باسرائيل المهم ترامب يبقى على خاطره، ترامب تخلات عليك امريكا ماشي مشكل اجي عندنا نديروك حاكم صحراءنا ماغاديش نلقاووا شي واحد شلاهبي فحالك في منطقة الحكم الذاتي لصحراءنا، الرجل المناسب في المكان المناسب.
أظن أنه على المغرب أن يبقى ذكيا في استعمال ورقة العلاقات مع اسرئيل ويلعبها بذكاء،لأن الظرفية تحتم على المغرب ألا يعتمد فقط على اعتراف الأدارة الجمهوريين في أمريكا، فالسياسات تتبدل.ومع هذا يجب استغلال هذا الأعتراف لتفتيت الأنفصاليين وحرق ورقة الجزائر.
ربي اني مغلوب فانتصر.
اللهم وفق ولات امرنا لما فيه خير للإسلام و المسلمين. امين
الان حان وقت ان يستقيظ صغيرنا قبل كبيرنا ليدافع عن الحق.
ما معني تكرار الجزائر تحاصر المغرب رغم ان من يحتل اراضي المغرب وجزره هيا اسبانيا وليست الجزائر .فكل الحديت عن غلق حدود الجزائر الغربيةوالتي حولت المغرب الي جزيرة والسؤال هل بي بيع قضية الامة الاوليومقدساتها سيفك هاد الحصار؟؟ طبعا لا فالحدود ستضل مغلقة وان قامت امريكا واسرائيل بي فتح قنصليات في الصحراء الغربية ستقوم الجزائر بي غلق مجالها الجوي في وجه الطائرات من والي المغرب تما هناك تكرار لي جملة ان الجزائر تدعم البوليزاريو والسؤال ادا كانت الجزائر تجاهر بي دعمها للبوليزاريو فما دخل الشعب الفلسطيني في دالك ؟؟؟ تما هل اقامة علاقات للمغرب مع الصهاينة هل سيوقف دعم الجزائرللبوليزاريو ؟؟ طبعا لا فلم يسجل التاريخ علي تراجع الجزائر عن قيمها و واجباتها و سياساتها المبدئية …صحيح ان الشمس تطل علي الشعب المغربي من الجزائر
…اناشد السلطات المحلية بالعاصمة.الى تغيير اسم شارع الجزائر الى اسم شارع دولاند ترمب.فهذا سيكون رد معنوي لرئيس بصم بلا شك العلاقات المغربية الامريكية ببصمة فولاذية لم ولن ينال منها احد.كما اطالب سلطات مدينة الداخلة ان تطلق اسم دولاند ترمب على عاصمة واد الذهب.من جهة اخرى قنوات الصرف الصحي الجزائرية تعيش هذه الايام هستيريا غير مسبوقة.وكل هذا بسبب الصفعات التي وجهت لنظامهم الشمولي منذ 13 نونبر الماضي…ابتداء من يوم الاثنين القادم سنسمع اخبارا سارة قد تدخل حكام النظام الستاليني في غيبوبة.وخاصة الكابران الجبان الذي نعث المغرب بالعدو الكلاسيكي.هذا الكابران توارى عن الانظار هذه الايام.فربما اثيب بوعكة صحية من جراء تدوينة السيد ترمب الذي ضرب له 500 مليار في الزيرو.اي هذا القدر الهائل من الدولارات التي انفقه النظام الغبي على قضية خاسرة.وكما قال استاذنا المحبوب اطال الله في عمره.عبدالهادي بلخياط الصدمة كانت قوية أكانت قوية فعلا….
ارتكبت خطأ يا اخي لما قمت بوصف العاهل المغربي برئيس " رئيسي البلدين " بينما كان بإمكانك استخدام مصطلح قائدا البلدين أو حكام …
انبهو يا صحافة لمثل هاته الأخطاء اللغوية . الملك لا يقارن بالرئاسة .
الله الوطن الملك
ان المغرب كان جادا لما اقترح حكما ذاتيا تحت سيادته في اقاليمنا الجنوبية ولكن النظام العسكري كان يشتري اصوات دول عديدة باموال شعبه من البترول والغاز لكي يقف ضد مصالح المغرب. فماذا ستفعل الجارة الشرقية بعد كل الهزايم التي منيت بها خصوصا قرار الاولويات المتحدة التاريخي بفتح قنصلية في مدينة الداخلة مع استثمارات كبيرة في الافق.
لمذا لا تعترف إدارة ترامب بمغربية الصحراء بذون أن تدخل القضية الإسلامية أي قضية المسجد الأقصى في الحسابات؟, الجواب هو هاك أرى ما فيها حزارة بزنيس إيز بزنيس.
لجزء 2 كما قلت فن لسياسة وفن الدبلوماسية هو ارت لاياتي من فراغ الرابح من ارجاع العلاقات المغربية الاسرائيلي هية المملك المغربية العظيمة بكل االامتيازات والقطية الفلسطينية لان التقارب الاسرائيلي المغربي سيعزز من التفاهم بين الاسرائيلين والفلسطينين لان مكانت المغرب عند اليهود كبيرة ووعظيمة وهم يقدرون الاغظماء عكس القطاء اصحاب الاصل المدنس والهوية اللتي اصبحت مجهولة من عاش تحت الحكم المغربي وبعدها توالة عليه العديد من الحظارات الرومانية والعتمانية والفرنسية فمن طبيعة الحال انيكون معقد ومجنون لحد الان القوة المغربية لم تستعمل سوا اسلاح لدبلوماسية واصحاب التكنة الشيوعية الارهابية لا يردون فهم ان المغرب رقم صعب في جميع المجالات بدون استعمال السلاح لانه يعرف ان سلاحه يستعمل ضد الكبار يكفي الصدمات والصفعات المتالية في طرفشهر طربة الكرارات اللتي لم يفهم منها الارهابيين الشرقيين اي شيئ لم ينهظو من الصدمة حتى تلقو خبر اعتراف امريكا بمغربية الصحراء اللتي لن يفهموها وفي اليوم التالي تم رفض مشروع انبوب الغاز الجزائري وتم اقباره من طرف نيجيرية ومنظمة سيداو الافريقية وتبني مشروع المغرب ونيجيرية
مواقف الاعضاء الدائمين في مجلس الامن جميعهم مع المغرب امريكا فرنسا روسيا الصين وبريطانيا. الاتفاقيات الاخيرة مع المغرب روسيا الصيد البحري فالصحراء المغربية بريطانيا حقول الطاقة المتجددة لتصديرها لبريطانيا. الصين مدينة صناعية فيها عشرات الشركات الصينية امريكا الاعتراف وفتح قنصلية لاستغلال الصحراء بمشاريع مشتركة مع المغرب اسرائيل امداد المغرب بتكنولوجيا الصناعة العسكرية وتحلية مياه البحر. فرنسا استغلال النفط والغاز بعد نفاذ وجفاف النفط الجزائري قريبا. نيجيريا مرور انبوب الغز والنفط بالمغرب لاوروبا. جنوب افريقيا في الاسبوع الماضي لما وصلها قرار امريكا صمتت في اجتماع الاتحاد الافريقي. مصالحة الامارات والسعودية مع المغرب. و… الخ. يا جنرالات الحزائر الاميين العجزة الاغبياء. هل كل هاته التحولات صدفة يا بغال. الامر. خطط له في ظلام. وهو تقسيم الجزائر والان الكل يصطف مع المغرب لانهم يعرفون أن وقت الافلاس باي باي البحبوحة لاشيء يأخذونه منكم الافلاس والمجاعة والفوضى التخلاط قادم وهي فرصة لتقسيم الوزيعة وهي الجزائر لخمس دول بمساعدة المغرب من اراضيه هههه. العين بالعين والبادي اظلم المعاملة بالمثل
الاعضاء الدائمين في مجلس الامن جميعهم مع مغربية الصحرا امريكا فرنسا روسيا الصين وبريطانيا. الاتفاقيات الاخيرة مع المغرب روسيا الصيد البحري فالصحراء المغربية بريطانيا حقول الطاقة المتجددة لتصديرها لبريطانيا. الصين مدينة صناعية فيها عشرات الشركات الصينية امريكا الاعتراف وفتح قنصلية لاستغلال الصحراء بمشاريع مشتركة مع المغرب اسرائيل امداد المغرب بتكنولوجيا الصناعة العسكرية وتحلية مياه البحر. فرنسا استغلال النفط والغاز بعد نفاذ وجفاف النفط الجزائري قريبا. نيجيريا مرور انبوب الغز والنفط بالمغرب لاوروبا. جنوب افريقيا في الاسبوع الماضي لما وصلها قرار امريكا صمتت في اجتماع الاتحاد الافريقي. مصالحة الامارات والسعودية مع المغرب. و… الخ. يا جنرالات الحزائر الاميين العجزة الاغبياء. هل كل هاته التحولات صدفة يا بغال. الامر. خطط له في ظلام. وهو تقسيم الجزائر والان الكل يصطف مع المغرب لانهم يعرفون أن وقت الافلاس باي باي البحبوحة لاشيء يأخذونه منكم الافلاس والمجاعة والفوضى التخلاط قادم وهي فرصة لتقسيم الوزيعة وهي الجزائر لخمس دول بمساعدة المغرب من اراضيه هههه. العين بالعين والبادي اظلم المعاملة بالمثل
تصريح رئيس الحكومة المخربية في اوقيستي 2020″ المغرب شعب وماما وحكومة لا مقبل بالتطبيع وتعتبره خيانة عظمى ولن نطبع” الآن في ديسمبر 2020نفي الشخص : مبارك بااطببع وهذه مدة طويلة ونحن نعمل على هذه الخطوة لتسوية العلاقات ” صراحة كبرانات فرنسا ترجل مليون مرة من الخونة والمنافقين والكذبيبن والذين لا نثق فيهم البتة لأنهم ليسوا من طينة الأحرار المغاربة