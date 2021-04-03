مولودية وجدة تعود بانتصار ثمين من برشيد‎

تمكن فريق مولودية وجدة من هزم فريق يوسفية برشيد بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمعهما، السبت، بالملعب البلدي ببرشيد، برسم الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

واستطاع فريق مولودية وجدة الحفاظ على هدف التفوق، الذي سجله اللاعب يوسف العمري في الدقيقة 15 من عمر المباراة، رغم طرد الحكم لاعبيه صلاح الدين باهي في الدقيقة 42، وحمزة سمومي في الدقيقة 90.

الفوز خارج الميدان مكن الفريق الوجدي من الارتقاء في سبورة الترتيب، حيث صار يحتل المركز السادس رفقة اتحاد طنجة بـ 13 نقطة، فيما أصبح فريق يوسفية برشيد يحتل المركز الثامن إلى جانب أندية نهضة بركان والمغرب الفاسي والمغرب التطواني بـ 12 نقطة.