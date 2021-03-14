مولودية وجدة تمطر شباك الجديدة برباعية نظيفة

مولودية وجدة تمطر شباك الجديدة برباعية نظيفة
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 14 مارس 2021 - 17:39

تغلب فريق مولودية على ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق الوجدي إسماعيل (د 11 ض ج و17) و صلاح الدين باهي (د 44) وآدم النفاتي (د 77 ض ج).

وارتقى فريق مولودية وجدة مؤقتا ،بعد هذا الفوز، وهو الثالث له في الموسم مقابل تعادل واحد وخمس هزائم، من المركز ما قبل الأخير إلى العاشر رفقة أندية شباب المحمدية والفتح الرياضي واتحاد طنجة برصيد عشر نقط، فيما جاء فريق المولودية في الرتبة ال13 بتسع نقط إلى جانب فريق المغرب التطواني.

وعرف اللقاء طرد لاعب الفريق الجديدي إبراهيم نجم الدين في الدقيقة 88. وستختتم منافسات الدورة التاسعة من البطولة الإحترافية اليوم بإجراء لقاءي شباب المحمدية ضد اتحاد طنجة وسريع وادي زم أمام المغرب الفاسي.

الدفاع الحسني الجديدي الدوري الاحترافي المولودية الوجدية كرة القدم المغربية

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‫تعليقات الزوار

6
  • بركاني
    الأحد 14 مارس 2021 - 17:46

    مبروك الانتصار لجارتنا الميلودة الوجدية وان شاء الله من نصر إلى نصر.ولكن باستثناء مباراة الدربي أمام أسياد الشرق وبطل افريقيا .على العموم انتم في تحسن منذ مجيئ المدرب الجديد.

    -4
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  • Foot
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:00

    بيع اللاعبين سياسة تسييرية ستحطم الدفاع الجديدي ،المولودية يعود بعد مرحلة صعبة

    8
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  • محمد
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:02

    الف مبروک بالتوفیق انشاء الله bonne continuation

    6
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  • WAH
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:04

    FÉLICITATIONS À NOS ONZE OUJDIS…. TOUJOURS LES MEILLEURS GAGNENT…. ET VIVE LES COULEURS NATIONALES……

    3
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  • سعيد الألفة
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:10

    في الموسم الماضي كان يخرج علينا رءيس الفريق الدكالي بمناسبة ومن غير مناسبة ليؤكد ان فريقه لم يعد يقبل اللعب على الأدوار الثانوية و أن الموسم ( الموسم الماضي ) سيكون مختلفا عن غيره ..وانه يلعب على ” البوديوم ” ..!!..نعم قال إنه يلعب على البوديوم!!..( و كنت أقول لهم لا تحلموا )..
    والمضحك أن الفريق في الموسم الماضي تعاقد مع مدرب درب مدة أكثر من ربع قرن ولم يفز ولو ببطولة واحدة يعد الفرق و يتخلى عنها ..نفس المدرب قال لهم ( اعدكم بالبوديوم..و تييقوه مساكين )
    ..فقام قبل بداية الموسم الكروي بتربص في مدينة أزمير التركية السياحية.. أزمير( لبحورات و التشماش..والراحة و السياحة..) و طلب منهم التعاقد مع العشرات من اللاعبين ..
    والنتيجة : اقصاء من طرف فريق الطاس القادم من فرق الهواة في مباراة تاريخية بكل المقاييس..لا زال لم يستفق من الصدمة العديد من المطبلين ..
    وحينما كنت أقول لهم ..الفيلم معاود وخاوي بلا ماتسناو العامر..كانت تثور ثائرة المطبلين له.
    فها هي الأيام تؤكد صحة ما قلت لهم.

    1
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  • مزابي
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:16

    قريبا سيهرب المدرب كعادته ويترك الجديدة كما تركها من قبل وبما أنه يجيد الكلام فسيجد فريقا مغربيا آخر (ضحية جديدة ) في الموسم المقبل وهكذا يستمر صاحبنا …وما يقال عن الدفاع يقال عن الوداد ومدربها …

    1
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