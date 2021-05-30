مولودية وجدة يهزم ضيفه شباب المحمدية بثلاثية

تفوق فريق مولودية وجدة على ضيفه شباب المحمدية بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق المولودية الوجدية كل من اللاعب آدم النفاتي (د 12)، وصلاح الدين باهي (د 46)، والمهدي بطاش (د 85)، فيما سجل هدفي شباب المحمدية إسماعيل المترجي (د 37، ضربة جزاء)، وعبد الحق عسال (د 70).

وارتقى فريق مولودية وجدة، عقب هذا الفوز، إلى المركز الخامس بـ 30 نقطة، فيما احتل فريق شباب المحمدية المركز الرابع عشر بـ 20 نقطة.