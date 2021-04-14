مولودية وجدية يبحث عن فك "عقدة تاريخية"

مولودية وجدية يبحث عن فك "عقدة تاريخية"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 14 أبريل 2021 - 22:15

يستقبل فريق الوداد الرياضي، الخميس، مولودية وجدة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويتطلع “سندباد الشرق” إلى إنهاء عقدة الوداد؛ إذ لم يتذوق طعم الفوز عليه منذ 13 عاما.

ويعود آخر فوز للمولودية على الفريق “الأحمر” إلى مارس 2008، بثنائية نظيفة، لحساب الأسبوع الـ14 من بطولة موسم 2007/2008.

ومالت كفت التفوق بعدها لـ”القلعة الحمراء”، التي حسمت 5 من أصل 8 مباريات جمعت بين الفريقين، بينما خلصت 3 مباريات إلى اقتسام النقاط.

وجاءت انتصارات “الحمر” الخمسة بنتائج (1-0) و(2-1) في مناسبتين، ثم (2-0) و(3-2).

أما التعادلات الثلاثة، فكانت كلها بالنتيجة الإيجابية (1-1).

يذكر أن الوداد يتصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة مع مباراة ناقصة، متقدما بـ9 نقاط على مولودية وجدة، خامس الترتيب.

البطولة الوطنية الوداد الرياضي كرة القدم مولودية وجدة

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