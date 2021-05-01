مونتريال الكندية تحتج ضد قيود احتواء الجائحة

تظاهر الآلاف اليوم السبت في محيط الملعب الأولمبي في مونتريال، الذي أقيم فيه أحد أكبر مراكز التلقيح في كيبيك، احتجاجا على القيود الصحية المفروضة لاحتواء موجة ثالثة من الجائحة تجتاح كندا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للكمامات”، و”لا لحظر التجول”، و”لا لجواز المرور الصحي”، وذلك في تحرك واكبته قوة أمنية كبيرة وفق مراسلين ميدانيين لوكالة فرانس برس.
والمتظاهرون في غالبيتهم لم يضعوا كمامات ولم يتقيّدوا بقواعد التباعد، واعتبروا أن القيود الصحية التي فرضتها حكومة كيبيك “غير مبررة”، ونددوا بفرض إلزامية الكمامات خلال التجمعات التي تنظّم في الهواء الطلق وأيضا بحظر التجول المفروض في المقاطعة منذ مطلع يناير.
وحظر التجول المفروض في كيبيك هو الأول الذي تشهده كندا على صعيد المقاطعات منذ تفشي وباء الأنفلونزا الإسبانية القرن الماضي، علما أن حكومة المقاطعة خفّفت مؤخرا القيود المرافقة له.
وكيبيك ثاني المقاطعات الكندية الأكثر تأثرا جراء الجائحة، وتفرض عزلا تاما في مناطق عدة.
واعتقل محتجون عند انطلاق التحرك، وفق مراسل فرانس برس، لكن المتظاهرين تابعوا تحرّكهم في أجواء احتفالية وعلى وقع الطبول.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ندد الجمعة بقرار تنظيم هذه التظاهرة. وأوضحت حكومة كيبيك أن التظاهرة تسببت في إرجاء مواعيد تلقيح في المركز المقام في الملعب الأولمبي.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي: “للأسف، الناس الذين يتجمّعون للتظاهر يساهمون في تمديد تدابير الصحة العامة”.
والسبت بلغت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في كندا 1.2 مليون، كما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و200 حالة، أكثر من نصفها في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك.
الناس تقهروا نفسانيا فما بالك بالمواطن المغربي المقهور ماديا و معنويا و من كل شيء، و في الأخير يأتي الهروي يقول للذين رفضوا الحجر بأنهم جهلاء، المسرحية ديال كورونا كلشي عاق بها و الجميع أصبح يعرف الهدف منها إلا البلداء و الأغبياء الذين يصدقون الإعلام
لي صديق ذهب للعيش في كيبيك هذا العام، قال لي أنه تفاجأ بسياسة الإعلام المسير في كيبيك و الذي يعمل ليل نهار لغسل دماغ المشاهدين عن طريق الرعب و الذعر بأسطوانة كورونا لكن الواقع شيء آخر الحياة جد جد عادية ، و أغلبية المواطنين لا يكترتون بأسطوانة كورونا يعيشون حياة عادية
الإعلام أصبح سلاح فتاك يلعب و يسير الأغبياء كما يشاء
الشعب الكندي تقهر نفسيا فما بلك بالمغربي نفسيا تقهر و ماديا و معنويا طبعا الشعب معروف بالصبر و الدعاء هكذا تعاملنا الحكومة هما يعيشو و أموال في حساباتهم البنكية و نحن لنا الصبر و الدعاء الله ياخد الحق
سمعنا كورونا متحورة انجليزية و اخرى جنوب افريقية و الان هندية و لم نسمع كورونا شنوية
ابحث كثيرا في الاخبار فلم اسمع بمسؤول كبير او برلماني او مستشار او شخصية مهمة او نجم معروف توفوا بكورونا بينما حسابيا كل 100 مصاب نسبة الاماتة على الاقل 2% علما ان اغلبية النواب في العالم شيوخ
هنا اتساءل
هل الحصانة حتى من كورونا
كورونا زكام دخلت عليه تحسينات او طبيعي الله اعلم و لكن السرطان و السيدا و حوادث السير وحتى سوء التغدية و التدخين و الجلطة الدماغية و السكتة القلبية تقتل على الاقل ثلاثين مليون كل سنة فهل مثلا سنمنع بيع السجاءر لانه يتسبب في وفاة سبعة ملايين سنويا بينما عدد وفيات كورونا في سنته الاولى لا يتعدى مليون و اغلبيتهم كبار السن و الاجل بيد الله
من عنده تفسير اخر فلوافينا به