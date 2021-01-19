"مونديال الأندية" يضع الأهلي في طريق البايرن

وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية فريق الأهلي المصري، بطل إفريقيا، في مواجهة مرتقبة مع بايرن ميونيخ الألماني، بطل أوروبا.

وكشفت القرعة التي أجريت مساء الثلاثاء، عن المواجهات والمسارات المرتقبة للأندية الستة المشاركة في البطولة، التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل في الدوحة.

وسيواجه الأهلي المصري نادي الدخيل القطري، في مواجهة عربية-عربية بالدور الأول، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.